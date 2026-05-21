Za odvysílání rozsudku s Ferim dostala Nova pokutu 1,8 milionu korun

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) udělil pokutu 1,8 milionu korun televizi Nova za to, že v roce 2023 na svém zpravodajském webu odvysílala přímý přenos rozsudku nad bývalým poslancem Dominikem Ferim odsouzeným za znásilnění. ČT to sdělil mluvčí úřadu Josef Štípský. Rozhodnutí je už pravomocné. V přenosu zazněly údaje o poškozených ženách, televizi hrozila až pětimilionová pokuta.
„Úřad vydal v případě TV Nova pravomocné rozhodnutí, v rámci kterého udělil pokutu za zveřejnění informací umožňujících identifikaci obětí trestného činu,“ řekl Štípský.
„Konkrétně byla TV Nova uznána vinnou, že dne 2. listopadu 2023 po 9:00 hodině v rámci odvysílání zvukově obrazového přenosu pořizovaného z jednací síně Obvodního soudu pro Prahu 3 při vyhlášení odsuzujícího rozsudku v trestní věci na zpravodajském serveru TN.cz zveřejnila prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě informace umožňující zjištění totožnosti tří osob v postavení poškozených v rozsahu jméno, příjmení a datum narození, na kterých byl podle vyhlašovaného rozsudku spáchán trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti,“ vysvětlil mluvčí.
Televize se hájila mimo jiné tím, že nemohla předjímat, co bude obsahem rozsudku, a v dalším zpravodajském pokrytí se osobní údaje neobjevily. Součástí verdiktů, odsuzujících i zprošťujících, jsou ale vždy osobní údaje poškozených.
Zmocněnkyně poškozených dívek Adéla Hořejší po vynesení rozsudku řekla, že odvysílání přenosu považuje za vrchol nevkusu. Zdůraznila, že novináři neměli k odvysílání přenosu povolení soudu. To, že soudkyně nepovolila obrazové či zvukové přenosy z jednací síně, potvrdil dříve i předseda obvodního soudu Radek Mařík.
Úřad původně udělil pokutu už letos v lednu, televize ale proti rozhodnutí podala rozklad. Teď už je pravomocné. Televize by proti verdiktu mohla podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze, bránit se už ale nebude.
„Rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů respektujeme. Uznáváme pochybení na naší straně, za něž přijímáme zodpovědnost a vyjadřujeme omluvu. Také jsme přistoupili k interním preventivním opatřením, aby k podobným incidentům již nedocházelo,“ uvedl mluvčí Novy Michal Prokeš.