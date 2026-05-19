Kde leží hranice medicíny? Odpovědi hledá nový pořad Daniela Stacha Na dosah


před 57 mminutami|Zdroj: ČT24

Česká televize spouští nový diskusní pořad Na dosah. Bude se snažit přiblížit zásadní společenská témata, která mají potenciál rozdělovat společnost tak, aby odborníci i obyčejní lidé mohli hledali shodu. První díl se v úterý 19. května od 20:07 na ČT24 bude věnovat medicíně, která občas může vypadat jako všemocná – ale zatím taková rozhodně není.

Umělé končetiny, individuální farmaka pro jednotlivce na míru, léčivé bakteriofágy. Ale také velmi křehké a zranitelné etické hranice, na které dnes medicína naráží mnohem častěji, než kdy dříve. To budou zásadní témata prvního dílu nového diskusního pořadu Na dosah, který moderuje Daniel Stach a připravuje ho tým vědecké redakce.

„Mluvit ale budou nejen vědci. Vysvětlíme, kde a jak se dnes posouvají hranice možností v medicíně, a ukážeme vyspělé technické náhrady končetin,“ popisuje Stach a dodává: „Na konkrétních příbězích popíšeme, jak jednotlivec může změnit zdravotní systém a jak se česká společnost dokáže spojit a pomáhat.“

Vlastní definici „hranic medicíny“ budou hledat paralympijský plavec Jonáš Kešnar, který má od sedmnácti let bionickou ruku, hrudní chirurg Robert Lischke, imunoložka Markéta Bloomfiled, psycholog Martin Loučka, spoluzakladatel nadačního fondu Nina Martin Chovanec a etik David Černý.

Pořad bude možné od 20:07 zhlédnout ve vysílání ČT24, na webu i v aplikaci ČT24 a prvních patnáct minut nabídnou i sociální sítě a YouTube.

Hlavním cílem pořadu je spojit pohledy odborné i ty lidské, a to u témat, která mohou společnost rozdělovat a jsou mnohdy velmi kontroverzní. První díl pořadu se bude vysílat z pražské Invalidovny. Na místě „tentokrát budeme mít studenty a studentky, kteří přijdou za námi. Budou to studující středních či vysokých škol a také chceme zapojit univerzity třetího věku, protože toto je téma, které doslova spojuje generace. (...) Chceme, aby tam byli zástupci různých studijních oborů a různých studijních životních fází,“ přibližuje kontext prvního dílu moderátor.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Druhý díl nabídne ČT 11. června z prostředí festivalu Rock for People. „Chceme být přímo s lidmi a chceme, aby se mohli do vysílání zapojit. Na Rock for People jsme minulý rok natáčeli rozhovor s frontmanem The Offspring Dexterem Hollandem a diváci byli úžasní a chtěli se ptát,“ popisuje Stach, jenž měl loni na festivalu úspěšnou přednášku o popularizaci vědy, na kterou dorazily tisíce lidí.

Výběr redakce

Při srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích utrpělo zranění osmnáct lidí

Při srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích utrpělo zranění osmnáct lidí

11:00AktualizovánoPrávě teď
ICC na mě vydal zatykač, řekl krajně pravicový izraelský ministr Smotrič

ICC na mě vydal zatykač, řekl krajně pravicový izraelský ministr Smotrič

Právě teď
WHO zkoumá možnosti vakcín a léčby proti epidemii eboly v Kongu

WHO zkoumá možnosti vakcín a léčby proti epidemii eboly v Kongu

12:48Aktualizovánopřed 16 mminutami
Kalifornští hasiči zápolí s rozsáhlým lesním požárem nedaleko Los Angeles

Kalifornští hasiči zápolí s rozsáhlým lesním požárem nedaleko Los Angeles

před 24 mminutami
Si řekl Trumpovi, že by Putin mohl invaze na Ukrajinu litovat, píší FT

Si řekl Trumpovi, že by Putin mohl invaze na Ukrajinu litovat, píší FT

před 40 mminutami
Letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem

Letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem

13:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Podpůrný fond obnovuje administraci žádostí o podporu firmám z Agrofertu

Podpůrný fond obnovuje administraci žádostí o podporu firmám z Agrofertu

před 1 hhodinou
Protidrogový koordinátor Bém na konci června skončí, nahradí ho Protopopová

Protidrogový koordinátor Bém na konci června skončí, nahradí ho Protopopová

11:15Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

WHO zkoumá možnosti vakcín a léčby proti epidemii eboly v Kongu

Světová zdravotnická organizace (WHO) zkoumá, zda by některé kandidátské vakcíny, tedy očkovací látky ve fázi výzkumu, nebo léčebné postupy, mohly být použity k potlačení epidemie eboly v Kongu (Demokratické republice Kongo). Informovala o tom v úterý agentura AFP. Organizace již dříve vyhlásila nárůst počtu případů vysoce nakažlivé hemoragické horečky za mezinárodní zdravotní stav nouze.
12:48Aktualizovánopřed 16 mminutami

Kde leží hranice medicíny? Odpovědi hledá nový pořad Daniela Stacha Na dosah

Česká televize spouští nový diskusní pořad Na dosah. Bude se snažit přiblížit zásadní společenská témata, která mají potenciál rozdělovat společnost tak, aby odborníci i obyčejní lidé mohli hledali shodu. První díl se v úterý 19. května od 20:07 na ČT24 bude věnovat medicíně, která občas může vypadat jako všemocná – ale zatím taková rozhodně není.
před 57 mminutami

Svět je dle expertů k pandemiím náchylnější než před covidem

Ani po epidemii eboly v západní Africe před necelými deseti lety, pandemii covidu-19 a nouzové situaci kolem infekčního onemocnění mpox (dříve opičí neštovice) není svět bezpečnějším místem před propuknutím nových pandemií. Uvedlo to mezinárodní expertní grémium na úvod výročního zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které je orgánem Světové zdravotnické organizace (WHO). Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus prohlásil, že svět nyní zažívá nebezpečné časy.
před 1 hhodinou

Po týdnu tréninku se lidský mozek naučí přijmout nemožné. Včetně létání

Člověk neumí vlastní silou létat. Nikdy to neuměl, a pokud se genetika nestane opravdu neskutečně pokročilou, nebude to umět nikdy. Lidský mozek je na tento fakt naprogramovaný miliony let evoluce našeho druhu. A přesto – náš mozek je tak neuvěřitelně přizpůsobivý a současně učenlivý, že se dá přesvědčit k tomu, že jeho nositel létat umí. A dokonce pak podle toho mění své další funkce. Prokázal to pozoruhodný experiment čínských vědců.
před 4 hhodinami

Historička: „Bílí“ migranti z Ruska nakopli československou vědu i techniku

Když do Československa přišli po první světové válce ruští emigranti, nabídla jim nově vzniklá republika vzdělání, pomoc i zázemí. A oni se jí za to odvděčili špičkovými výkony v technických oborech, popisuje v rozhovoru pro ČT24 historička Dana Hašková.
před 6 hhodinami

Klíšťata ve městech jsou infikovanější než v lesích, upozorňují vědci

Klíšťata ve městech jsou prokazatelně až dvakrát infikovanější než ta ze 150 lesních lokalit po celém Česku, kde pracovníci Státního zdravotního ústavu sbírají a testují vzorky. Vědci je hledají pozemním sběrem, informace získávají i přímo od lidí prostřednictvím aplikace Klíšťapka nebo webu Klíšťata ve městě. Za tři roky nasbírali více než dvanáct tisíc klíšťat. Některou z bakterií bylo infikováno 44 procent z nich, čtvrtina pak boreliózou.
před 8 hhodinami

Auta jsou dál největšími znečišťovateli měst. Problémem jsou filtry pevných částic

Automobilová doprava zůstává hlavním znečišťovatelem ovzduší v tuzemských městech. Přesto se situace i díky přísnějším zákonům v posledních letech výrazně zlepšuje. Hlavním problémem ale stále zůstávají nefunkční, nebo dokonce chybějící filtry pevných částic, a to u naftových i benzinových aut. Poukázala na to měření vědců z ČVUT a z Akademie věd.
před 18 hhodinami

Ve stockholmské kavárně člověk slouží umělé inteligenci

Kávu sice nalévá lidská ruka, ale za pultem v experimentální kavárně ve Stockholmu tahá za nitky něco mnohem méně tradičního. Začínající firma Andon Labs se sídlem v San Franciscu svěřila vedení kavárny Andon Café ve švédském hlavním městě zástupkyni umělé inteligence (AI), které říkají Mona, napsala agentura AP.
včera v 13:30
Načítání...