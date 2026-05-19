Kde leží hranice medicíny? Odpovědi hledá nový pořad Daniela Stacha Na dosah

Česká televize spouští nový diskusní pořad Na dosah. Bude se snažit přiblížit zásadní společenská témata, která mají potenciál rozdělovat společnost tak, aby odborníci i obyčejní lidé mohli hledali shodu. První díl se v úterý 19. května od 20:07 na ČT24 bude věnovat medicíně, která občas může vypadat jako všemocná – ale zatím taková rozhodně není.
Umělé končetiny, individuální farmaka pro jednotlivce na míru, léčivé bakteriofágy. Ale také velmi křehké a zranitelné etické hranice, na které dnes medicína naráží mnohem častěji, než kdy dříve. To budou zásadní témata prvního dílu nového diskusního pořadu Na dosah, který moderuje Daniel Stach a připravuje ho tým vědecké redakce.
„Mluvit ale budou nejen vědci. Vysvětlíme, kde a jak se dnes posouvají hranice možností v medicíně, a ukážeme vyspělé technické náhrady končetin,“ popisuje Stach a dodává: „Na konkrétních příbězích popíšeme, jak jednotlivec může změnit zdravotní systém a jak se česká společnost dokáže spojit a pomáhat.“
Vlastní definici „hranic medicíny“ budou hledat paralympijský plavec Jonáš Kešnar, který má od sedmnácti let bionickou ruku, hrudní chirurg Robert Lischke, imunoložka Markéta Bloomfiled, psycholog Martin Loučka, spoluzakladatel nadačního fondu Nina Martin Chovanec a etik David Černý.
Pořad bude možné od 20:07 zhlédnout ve vysílání ČT24, na webu i v aplikaci ČT24 a prvních patnáct minut nabídnou i sociální sítě a YouTube.
Hlavním cílem pořadu je spojit pohledy odborné i ty lidské, a to u témat, která mohou společnost rozdělovat a jsou mnohdy velmi kontroverzní. První díl pořadu se bude vysílat z pražské Invalidovny. Na místě „tentokrát budeme mít studenty a studentky, kteří přijdou za námi. Budou to studující středních či vysokých škol a také chceme zapojit univerzity třetího věku, protože toto je téma, které doslova spojuje generace. (...) Chceme, aby tam byli zástupci různých studijních oborů a různých studijních životních fází,“ přibližuje kontext prvního dílu moderátor.
Druhý díl nabídne ČT 11. června z prostředí festivalu Rock for People. „Chceme být přímo s lidmi a chceme, aby se mohli do vysílání zapojit. Na Rock for People jsme minulý rok natáčeli rozhovor s frontmanem The Offspring Dexterem Hollandem a diváci byli úžasní a chtěli se ptát,“ popisuje Stach, jenž měl loni na festivalu úspěšnou přednášku o popularizaci vědy, na kterou dorazily tisíce lidí.