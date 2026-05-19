Podpůrný fond obnovuje administraci žádostí o podporu firmám z Agrofertu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) obnovuje administraci žádostí o podporu firmám z holdingu Agrofert. Od 9. prosince 2025, kdy prezident Petr Pavel jmenoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem, byly pozastavené. Fond o tom informoval v tiskové zprávě. Babiš byl vlastníkem Agrofertu, v únoru vložil jeho akcie kvůli střetu zájmů do svěřenského fondu.

K obnovení fond přistoupil na základě právní analýzy. Z ní podle fondu vyplývá, že neexistují právní překážky pro pokračování administrace žádostí. Úterní rozhodnutí nic nemění na tom, že fond bude kvůli střetu zájmů někdejšího majitele Agrofertu a současného premiéra Babiše zpětně vymáhat podpory za miliony korun. Jde o 28 případů, upřesnila mluvčí.

„Postupujeme v souladu s právními předpisy a na základě odborného externího právního stanoviska. Na základě provedené analýzy všech aktuálně dostupných podkladů a jejich vyhodnocení v kontextu fond neidentifikoval existenci právní překážky pro pokračování administrace žádostí o podporu dotčených společností,“ uvedl předseda představenstva PGRLF Josef Kučera.

Při srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích utrpělo zranění osmnáct lidí

V pražských Záběhlicích se dopoledne čelně srazila tramvaj s autobusem. Zranilo se osmnáct lidí, z toho dva měli závažná poranění. Záchranáři je rozvezli do nemocnic. Autobus podle policie vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčinu nehody vyšetřuje, nevyloučila zdravotní problémy řidiče autobusu. Ulice byla zhruba tři hodiny neprůjezdná pro osobní dopravu a místo tramvají v daném úseku jezdily autobusy.
Podpůrný fond obnovuje administraci žádostí o podporu firmám z Agrofertu

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) obnovuje administraci žádostí o podporu firmám z holdingu Agrofert. Od 9. prosince 2025, kdy prezident Petr Pavel jmenoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem, byly pozastavené. Fond o tom informoval v tiskové zprávě. Babiš byl vlastníkem Agrofertu, v únoru vložil jeho akcie kvůli střetu zájmů do svěřenského fondu.
Protidrogový koordinátor Bém na konci června skončí, nahradí ho Protopopová

Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém má na konci června při přesunu agendy z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví skončit ve funkci. Novou národní koordinátorkou pro péči o duševní zdraví a protidrogovou politiku se od července stane dosavadní šéfka vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Protopopová. Obě agendy chce kabinet spojit.
Český diplomat zahynul v chilských Andách

Při výpravě do chilských And zahynul český diplomat, který pracoval na české ambasádě v této jihoamerické zemi. Upozornil na to server iDNES.cz. Čech se při výstupu na jeden z horských vrcholů zranil a nemohl pokračovat. Svou polohu telefonicky oznámil manželce, ale záchranáři našli jeho tělo.
VideoNikotinové sáčky představují pro teenagery vážné riziko, upozorňuje expertka

Nenápadné bílé polštářky, které se dávají mezi ret a dáseň. Nikotinové sáčky neobsahují sice další škodliviny tak jako cigarety, mají v sobě ale vysoce návykový nikotin a jsou čím dál tím populárnější i mezi dospívajícími. Na ně navíc cílí reklama výrobců a jejich tržby celosvětově rostou, upozorňuje Světová zdravotnická organizace. Nikotin je velmi návykový a zejména u dospívajících je vážně rizikovým faktorem v jejich dalším vývoji, uvedla vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu Anna Niklová. U dospívajících může nikotin podle ní narušit vývoj mozku, a ovlivnit tak pozornost a schopnost učení a způsobit i nervozitu. Kolem 160 zemí světa navíc nikotinové sáčky bez obsahu tabáku vůbec nereguluje zákonem, v Česku vyhláška prošla v roce 2023. Zakázala například jejich prodej nezletilým a omezila obsah nikotinu v jednom sáčku na množství, které zhruba odpovídá jedné cigaretě.
Resort financí požaduje přepracování zákona o veřejnoprávních médiích

Ministerstvo financí (MF) požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby, který připravilo ministerstvo kultury. Současné znění návrhu má velké nedostatky a vytváří mnoho nových problémů, uvedlo MF v připomínkách, které k zákonu vzneslo. Upozornilo také, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) měly dostávat peníze.
VideoPutin rozumí jedině síle, řekl Benda. Macinka doufá ve větší zapojení USA

„(Ruský vládce Vladimir) Putin rozumí jedině síle. Pokud nebude zahnán do kouta, tak nebude jednat. Proto se nejspíš (americký prezident Donald) Trump momentálně soustředí na jiné konflikty než na válku na Ukrajině. (...) Evropa nemá tak cynické vyjednavače, aby zvládala tato jednání ve stylu perského tržiště s notoricky lhajícím Putinem,“ sdělil v Událostech, komentářích člen sněmovního zahraničního výboru Marek Benda (ODS). „Nemyslím si, že je v dohledné době možné, že by Putin mohl být někam zatlačen. Pokud bude válka v současném stavu pokračovat, tak se zahnání do kouta nedočkáme. Doufám ve větší zapojení Američanů do jednání,“ řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Hosté dále probrali nového náčelníka generálního štábu a stav NATO. Diskusi moderovala Tereza Řezníčková.
VideoHoráček z kauzy Bulovka navzdory zákazu dál vede firmy, zjistili Reportéři ČT

Podnikatel Tomáš Horáček byl klíčovou postavou kauzy kolem nemocnice Bulovka. Přiznal se ke korupci a policii pomohl rozkrýt další případy. Díky tomu od soudu odešel s mírnějším trestem – musel zaplatit pětimilionovou pokutu, pravděpodobně ale unikl mnohaletému vězení. Soud mu na základě dohody se státním zástupcem zároveň zakázal na sedm let řídit firmy. Reportéři ČT ale získali svědectví a dokumenty, podle nichž toto omezení obchází a v některých společnostech nadále rozhoduje.
