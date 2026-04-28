Fond prověřuje kvůli možnému střetu zájmů dotace pro Agrofert za miliardu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Státní zemědělský intervenční fond prověřuje možný střet zájmů u dotací vyplacených Agrofertu ve výši zhruba jedné miliardy korun, uvedl ředitel fondu Petr Dlouhý. Tvrdí zároveň, že obavy opozice z možného zásahu Evropské komise do jeho řešení jsou neopodstatněné. Zdůvodnil to tím, že stanovisko Komise není právně závazné. Fond po holdingu neplánuje zpětně vymáhat nárokové dotace obdržené v letech, kdy byl jeho někdejší majitel Andrej Babiš (ANO) poprvé premiérem.

Fond minulý týden na základě analýz od kanceláří Portos a Pelikán Krofta Kohoutek dospěl k závěru, že Agrofert nemusí zpětně vracet nárokové evropské dotace, které obdržel v letech 2017 až 2021, tedy v době, kdy byl jeho někdejší majitel Babiš premiérem. Podle Dlouhého mělo jít o čtyři až pět miliard korun.

Opozice rozhodnutí fondu kritizuje, varuje před chybějícím rozhodnutím Evropské komise a hovoří o riziku, že Česko přijde o peníze z unijního rozpočtu. Tyto obavy považuje Dlouhý za neopodstatněné. „Tento argument (opozice) je de facto irelevantní pro nás, protože stanovisko Evropské komise je právně nezávazné,“ reagoval.

Agrofert zároveň může podle fondu znovu čerpat dotace, jejichž vyplácení bylo dosud pozastavené. U národních dotací ale dosud fond o případném střetu zájmů nerozhodl.

Analýza národních dotací je podle Dlouhého nejsložitější část celého sporu kolem možného střetu zájmů. „Zemědělské národní dotace jsou poskytované i na mimořádná opatření typu mrazy nebo tajfun. A teď je otázka, jestli někdo bude argumentovat, že zákon o střetu zájmů nezná nárokové a nenárokové dotace, zda stejně tak nezná mimořádné události,“ vysvětlil Dlouhý.

Situaci komplikuje i fakt, že část národních dotací mezi lety 2017 a 2019 poskytovalo ministerstvo zemědělství a od roku 2020 národní dotace administroval zemědělský fond.

S advokátní kanceláří Portos, která má analýzu národních dotací na starosti, fond spolupracuje dlouhodobě. Server Seznam Zprávy nicméně poukázal, že spoluzakladatel kanceláře Pavel Smutný má blízko k Babišovi.

Kvůli údajné nabídce od zástupce advokátní kanceláře Portos, která se podílela i na auditu digitalizace stavebního řízení, se loni obrátili Piráti na policii. Strana tvrdí, že jim zástupce firmy nabídl vstřícnost k pirátským připomínkám či nahlédnutí do konečné verze auditu výměnou za to, že Piráti nebudou advokátní kancelář kritizovat. Firma Portos odmítla, že by mohla ovlivnit auditní zprávu výměnou za cokoliv, a tvrzení Pirátů označila za pomluvu.

„Právní kancelář Portos vedle toho, že nám dělá právní stanoviska, tak nás zastupuje v řízeních u soudů. Zastupovala nás u všech 21 sporů u Nejvyššího správního soudu se společnostmi Agrofert a všech 21 řízení vyhrála. Takže já nemám absolutně žádný důvod jejich objektivitu a přístup zpochybňovat ve chvíli, kdy nám všechny soudy vyhrála,“ komentoval výběr kanceláře Dlouhý.

Kvůli Babišově možnému střetu zájmů si nechává vypracovat právní analýzu i Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, který na jejímž základě rozhodne, jestli bude po Agrofertu žádat vrácení dotací z doby, kdy byl Babiš ve střetu zájmů. Přípravu nezbytných podkladů by měl podpůrný fond dokončit do konce dubna.

VideoTajemný investor a slabí hráči. Reportéři ČT šli po stopách sázkařské mafie

Tuzemský fotbal před měsícem zažil dosud největší razii proti nelegálním sázkám a ovlivňování zápasů. Obvinění si vyslechly více než tři desítky lidí – mezi nimi hráči, funkcionáři i organizátoři. Reportéři ČT teď zmapovali případ klubu Chlumec nad Cidlinou, do kterého předloni vstoupil podezřelý zahraniční investor. Následovaly podivné hotovostní platby, příliv slabých hráčů a „cinknutý“ zápas. Podle expertů případ nese znaky infiltrace sázkařskou skupinou, zjistila reportérka Adéla Paclíková. Spolupráce s údajným zahraničním investorem skončila ani ne po měsíci a klub vše nahlásil fotbalové asociaci.
VideoVláda chce plnit závazky k NATO, uvedla Murová. Dle Kovářové vůle chybí

Vláda Andreje Babiše chce podle členky sněmovního rozpočtového výboru Jany Murové (ANO) plnit závazky vůči NATO. Zkomplikovala to podle ní změna metodiky počítání výdajů. Murová to uvedla v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou. Místopředsedkyně výboru Věra Kovářová (STAN) míní, že minulý kabinet na rozdíl od současné vlády jasně ukázal dlouhodobou vůli navyšovat obranné výdaje. „My chceme v dlouhodobém horizontu dodržovat spojenecké závazky. (…) Měly by to být skutečně obranné výdaje, ne nemocnice nebo některé dálnice, které s armádou nemají nic společného,“ říká Kovářová. Kromě výdajů na obranu hosté probrali i zadlužování státu, k němuž svůj pohled připojili také ekonomové Jan Švejnar a Aleš Bělohradský.
VideoStát mění způsob poskytování právní pomoci cizincům. Hrozí, že to vyjde dráž

Stát zaplatí víc peněz za právní pomoc pro cizince, upozorňuje zástupce ombudsmana i některé neziskové organizace. Ministerstvo vnitra nově vypsalo zakázku pro advokátní kanceláře, dosud přitom službu zčásti dotovalo i právě neziskovým organizacím, které mohly čerpat také evropské peníze.
Hampl varuje před vynětím dálnic či přehrad z deficitu rozpočtu

Česká fiskální pravidla nejsou zbytečně přísná, soudí předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Staví se tak odmítavě proti vládnímu návrhu na rozvolnění, o kterém píší média. Varuje před tím, aby si někdo bral příklad třeba ze zadlužené Francie, která má poprvé v dějinách nižší úvěrový rating než Česká republika. „Uměl si někdo před lety představit, že by to tak dopadlo?“ Dřívější viceguvernér České národní banky (ČNB) byl hostem Interview ČT24 moderovaného Danielem Takáčem.
VideoMinisterstvo chce vyšší odměny pro lidi, kteří chodí na preventivní prohlídky

Až tisíce korun a rovnou na účet. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) chce, aby takové odměny lidé nejpozději od ledna 2028 dostávali za to, že chodí na preventivní prohlídky. Na vyšetření k praktickému lékaři jednou za dva roky v současnosti dochází zhruba polovina Čechů, podle odborníků by měl být vyšší i zájem o screeningové programy, které dokáží včas zachytit rakovinu. Správní rada VZP ale upozorňuje na finanční dopady takového kroku. Podle opozice zase odměny za prevenci samy o sobě stačit nebudou.
VideoNenávist na sítích vůči veřejně aktivním ženám zkoumal Fenomén doby

Uživatelé sociálních sítích dokáží být vulgární a nenávistní, přičemž často své hrubé projevy či výhrůžky míří na ženy aktivní ve veřejném životě, jako jsou političky nebo novinářky. Těm nezbývá než se proti nim psychicky obrnit. Slovní útoky se ale někdy promítají i do skutečného života, kdy ženy pokřikům musí čelit třeba i ve veřejné dopravě. Co k tomu takzvané hejtry vede? S nimi i s oběťmi nenávistných komentářů natáčeli tvůrci pořadu ČT Fenomén doby.
Havlíček: Česko chce brát z Ázerbájdžánu dvě miliardy metrů krychlových plynu ročně

Česká republika chce ročně odebírat dvě miliardy metrů krychlových plynu z Ázerbájdžánu, přičemž dodávky by mohly začít mezi roky 2028 a 2029, řekl na návštěvě Baku ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Dohoda zatím nebyla podepsána, kontrakt je přislíben a je na velmi dobré cestě, dodal. Premiér Andrej Babiš (ANO) předtím řekl, že o dodávky plynu usiluje společnost ČEZ.
