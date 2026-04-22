Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl zemědělský fond


22. 4. 2026Aktualizovánopřed 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust je v souladu s národní i evropskou legislativou, od 20. února tak není důvod, aby holding nemohl čerpat dotace Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nebo se nemohl účastnit jeho veřejných zakázek. Fond to uvedl s tím, že k uvedenému závěru došel na základě vyhodnocení nezávislých právních analýz. Současně uvedl, že nebude zpětně vymáhat nárokové evropské dotace, které Agrofert dostal v letech 2017 až 2021, tedy v době, kdy byl jeho někdejší majitel Andrej Babiš (ANO) premiérem.

„V návaznosti na právní posouzení konstatuji, že svěřenský fond RSVP Trust splňuje podmínky vypořádání majetkových poměrů ve smyslu právní úpravy střetu zájmů. Na základě tohoto závěru SZIF obnovuje administraci žádostí ze skupiny Agrofert a zahajuje jejich standardní administraci podle pravidel jednotlivých dotačních programů,“ prohlásil generální ředitel SZIF Petr Dlouhý.

Babiš oznámil, že vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust
Andrej Babiš (snímek ze 4. října)

K neodkladnému zahájení vymáhání dotací od Agrofertu v únoru vyzvala Dlouhého dozorčí rada SZIF. Fond následně požádal o vypracování právní analýzy externí advokátní kancelář. Prověřovaly oprávněnost dotací vyplacených Agrofertu v době, kdy byl Babiš premiérem, a to, zda Babiš svůj střet zájmů vyřešil v souladu se zákonem, když vložil akcie holdingu do svěřenského fondu.

V úterní tiskové zprávě zemědělský fond zopakoval, že ukončuje vyplácení osmi podpor Agrofertu z programu rozvoje venkova ve výši zhruba 68 milionů korun. Jako důvod uvedl vznik střetu zájmů během řízení o poskytnutí dotací. Pokud by střet zájmů podle fondu vznikl až po uzavření dohody, nebyl by to důvod pro její zrušení.

Současně ale uvedl, že podle výkladu zákona o střetu zájmu se zákaz vztahuje výhradně na poskytování nenárokových dotací. S ohledem na to SZIF proto nepřistoupí ke zpětnému vymáhání nárokových evropských dotací poskytnutých v letech 2017 až 2021, uvedli jeho zástupci.

EK chce vědět, jak Česko brání Babišovu střetu zájmů, píší Seznam Zprávy
Premiér Andrej Babiš (ANO)

V oblasti Národních zemědělských dotací ale fond podle svého úterního vyjádření ještě pokračuje v navazujících právních analýzách. „Případná prekluzivní lhůta pro zahájení řízení o vrácení prostředků nastane nejdříve v prosinci 2027. Cílem není činit ukvapená rozhodnutí, ale chránit veřejné finance a zajistit právní jistotu v procesu poskytování dotací,“ dodal fond.

Kvůli Babišově střetu zájmů si nechává vypracovat právní analýzu i Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, na jejímž základě rozhodne, jestli bude po Agrofertu žádat vrácení dotací z doby, kdy byl Babiš ve střetu zájmů. Přípravu nezbytných podkladů by měl podpůrný fond dokončit do konce dubna.

Odbory Českého rozhlasu vyhlásily stávkovou pohotovost

Odbory Českého rozhlasu (ČRo) vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost kvůli chystanému vládnímu zákonu o médiích veřejné služby. Připravovaný zákon mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Krátce před polednem se k situaci vyjádří i odbory České televize (ČT). Odpoledne se poté setká premiér Andrej Babiš (ANO) s generálním ředitelem ČT Hynkem Chudárkem.
ŽivěSněmovna pokračuje v debatě o zrušení nominačního zákona

Poslanci ve středu pokračují v úvodní debatě o návrhu na zrušení zákona o postupu výběru nominantů do orgánů státních a polostátních firem. Zákon podle předkladatelů z řad koalice neplní účel, opozice volá po jeho zpřesnění. Na programu je také předloha o stanovení předporodního rodičovského příspěvku v pevné částce patnáct tisíc korun měsíčně. Druhá sociální novela prodlužuje výplaty vyšší dávky na mobilitu 2900 korun za měsíc lidem s podporou dýchání o jeden rok do konce příštího roku.
ŽivěSenát odmítl žádost vlády o zkrácené schvalování vládní regulace cen paliv

Senát odmítl žádost vlády, aby probral zákon o vládní regulaci cen pohonných hmot podle pravidel pro zkrácené jednání. Schvalování normy ale nepřerušil a rozhodne o ní pravděpodobně ještě ve středu ve standardním režimu. Očekává se, že horní parlamentní komora zákon odmítne, případně se shodne na jeho úpravách. V obou případech Senát vrátí zákon k novému posouzení sněmovně, která rozhodne o předloze patrně v pátek. V dolní parlamentní komoře má koalice ANO, SPD a Motoristů většinu, na rozdíl od komory horní.
Ústavní soud odmítl stížnost exšéfa nemocnice Dbalého

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalého ředitele pražské Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. S konečnou platností tak potvrdil úhrnný desetiletý trest vězení a také trest propadnutí majetku. Dbalý je od roku 2024 podmínečně na svobodě. Rozhodnutí ÚS, kterým kauza končí, padlo v březnu bez veřejného jednání, nyní je dostupné v internetové databázi.
VideoUrbanová zdůrazňuje tchajwanské investice. Rituálních tanečků netřeba, namítá Zahradil

Hosté Událostí, komentářů rozebrali hodnoty zahraniční politiky a dění okolo cesty předsedy senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Pozvání přijali expert Motoristů na zahraniční politiku a bývalý europoslanec Jan Zahradil a místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Barbora Urbanová. Ta míní, že udržovat hodnotovou zahraniční politiku včetně návštěvy Tchaj-wanu je důležité pro sebevědomí Česka. „My neurážíme Čínu tím, že jede nebo nejede předseda senátu na Tchaj-wan. (...) Jde hlavně o udržení tchajwanských investic, které mají větší potenciál než ty čínské. Jezdíme tam, kam to má větší smysl,“ uvedla. Podle Zahradila není potřeba kvůli tchajwanským investicím pořádat oficiální návštěvy a poškozovat tak vztahy s Čínou. „Nevidím důvod doprovázet náš zájem o investice Tchaj-wanu nějakými rituálními tanečky s kvazistátní návštěvou za použití vládní letky,“ oponoval. Diskusi moderoval Lukáš Dolanský.
„Piji a jím jen dvakrát denně.“ Průzkum odhaluje nedostatky péče o lidi s postižením

Polovina lidí s nejtěžším postižením celkově nedostává dostatečnou péči – tyto osoby mnohdy nemohou uspokojovat ani základní potřeby a okolo čtyřiceti až padesáti procent z nich se omezuje v jídle, pití či užívání toalety, vyplývá ze studie a průzkumu agentury PAQ Research a organizace Asistence. Podle nich zároveň třetina dospělých s vážným handicapem nepovažuje svůj život a podmínky za důstojné. Z výzkumu podle autorů vyplývá potřeba vyšší podpory lidí s nejtěžším postižením a jejich rodin.
Sněmovna podpořila rozšíření trestného činu neplacení výživného

Sněmovna v úvodním kole podpořila rozšíření trestného činu neplacení výživného. Opozice zamezila schválení nynější novely zrychleně už v prvním čtení, ODS ale neprosadila její zamítnutí. Předlohu posoudí ústavně-právní výbor. Opozice rovněž neprosadila úplné vyškrtnutí volby šestice radních České televize (ČT) z programu sněmovní schůze. Na závěr jednání poslanci nedokončili úvodní kolo debaty nad návrhem skupiny poslanců vládní koalice, kteří chtějí zrušit takzvaný nominační zákon. Ve 23:00 bylo ukončeno jednání a pokračování je plánováno na středu ráno.
