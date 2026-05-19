Český diplomat zahynul v chilských Andách


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Při výpravě do chilských And zahynul český diplomat, který pracoval na české ambasádě v této jihoamerické zemi. Upozornil na to server iDNES.cz. Čech se při výstupu na jeden z horských vrcholů zranil a nemohl pokračovat. Svou polohu telefonicky oznámil manželce, ale záchranáři našli jeho tělo.

„S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí kolegy, který pracoval na ambasádě České republiky v Santiagu de Chile,“ uvedl Černínský palác. Diplomata ministerstvo označilo za profesionála a člověka, který svou prací reprezentoval Česko v zahraničí. „Rodině, blízkým a všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou a hlubokou soustrast,“ dodal úřad.

Muž se vypravil zdolat 3149 metrů vysoký vrchol Punta de Damas v pohoří Sierra de Ramón, které se tyčí jen několik kilometrů východně od metropole Santiaga. Během výpravy se však podle webu 24horas.cl zranil a nemohl se dále pohybovat sám. Zavolal proto manželce, oznámil jí svou polohu a řekl, že potřebuje okamžitou pomoc, uvedl iDNES.cz.

Záchranáři po něm začali pátrat, vyslali vrtulníky, do akce se zapojily i zvláštní jednotky. Objevili ho však až ve chvíli, kdy byl mrtev, s několika různými zraněními. O přesné příčině jeho úmrtí média neinformují.

Diplomat působil na velvyslanectví od roku 2022 jako atašé, na starosti měl finančně-hospodářskou agendu.

V Chodovské ulici v pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Podle informací záchranářů utrpělo zranění patnáct lidí. Kvůli velkému počtu zraněných byl aktivovaný traumaplán. Provoz je v místě omezen.
Národní protidrogovou koordinátorkou bude Protopopová, nahradí Béma

Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém má na konci června při přesunu agendy z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví skončit ve funkci. Novou národní koordinátorkou pro péči o duševní zdraví a protidrogovou politiku se od července stane dosavadní šéfka vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Protopopová. Obě agendy chce kabinet spojit.
VideoNikotinové sáčky představují pro teenagery vážné riziko, upozorňuje expertka

Nenápadné bílé polštářky, které se dávají mezi ret a dáseň. Nikotinové sáčky neobsahují sice další škodliviny tak jako cigarety, mají v sobě ale vysoce návykový nikotin a jsou čím dál tím populárnější i mezi dospívajícími. Na ně navíc cílí reklama výrobců a jejich tržby celosvětově rostou, upozorňuje Světová zdravotnická organizace. Nikotin je velmi návykový a zejména u dospívajících je vážně rizikovým faktorem v jejich dalším vývoji, uvedla vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu Anna Niklová. U dospívajících může nikotin podle ní narušit vývoj mozku, a ovlivnit tak pozornost a schopnost učení a způsobit i nervozitu. Kolem 160 zemí světa navíc nikotinové sáčky bez obsahu tabáku vůbec nereguluje zákonem, v Česku vyhláška prošla v roce 2023. Zakázala například jejich prodej nezletilým a omezila obsah nikotinu v jednom sáčku na množství, které zhruba odpovídá jedné cigaretě.
Resort financí požaduje přepracování zákona o veřejnoprávních médiích

Ministerstvo financí (MF) požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby, který připravilo ministerstvo kultury. Současné znění návrhu má velké nedostatky a vytváří mnoho nových problémů, uvedlo MF v připomínkách, které k zákonu vzneslo. Upozornilo také, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) měly dostávat peníze.
VideoPutin rozumí jedině síle, řekl Benda. Macinka doufá ve větší zapojení USA

„(Ruský vládce Vladimir) Putin rozumí jedině síle. Pokud nebude zahnán do kouta, tak nebude jednat. Proto se nejspíš (americký prezident Donald) Trump momentálně soustředí na jiné konflikty než na válku na Ukrajině. (...) Evropa nemá tak cynické vyjednavače, aby zvládala tato jednání ve stylu perského tržiště s notoricky lhajícím Putinem,“ sdělil v Událostech, komentářích člen sněmovního zahraničního výboru Marek Benda (ODS). „Nemyslím si, že je v dohledné době možné, že by Putin mohl být někam zatlačen. Pokud bude válka v současném stavu pokračovat, tak se zahnání do kouta nedočkáme. Doufám ve větší zapojení Američanů do jednání,“ řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Hosté dále probrali nového náčelníka generálního štábu a stav NATO. Diskusi moderovala Tereza Řezníčková.
VideoHoráček z kauzy Bulovka navzdory zákazu dál vede firmy, zjistili Reportéři ČT

Podnikatel Tomáš Horáček byl klíčovou postavou kauzy kolem nemocnice Bulovka. Přiznal se ke korupci a policii pomohl rozkrýt další případy. Díky tomu od soudu odešel s mírnějším trestem – musel zaplatit pětimilionovou pokutu, pravděpodobně ale unikl mnohaletému vězení. Soud mu na základě dohody se státním zástupcem zároveň zakázal na sedm let řídit firmy. Reportéři ČT ale získali svědectví a dokumenty, podle nichž toto omezení obchází a v některých společnostech nadále rozhoduje.
Do Prahy dorazí izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar

Do Česka v úterý přicestuje izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar. Hlavní program čeká ministra ve středu, kdy bude v Praze jednat nejprve s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou (Motoristé) a následně i s prezidentem Petrem Pavlem.
