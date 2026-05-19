Český diplomat zahynul v chilských Andách

Při výpravě do chilských And zahynul český diplomat, který pracoval na české ambasádě v této jihoamerické zemi. Upozornil na to server iDNES.cz. Čech se při výstupu na jeden z horských vrcholů zranil a nemohl pokračovat. Svou polohu telefonicky oznámil manželce, ale záchranáři našli jeho tělo.
„S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí kolegy, který pracoval na ambasádě České republiky v Santiagu de Chile,“ uvedl Černínský palác. Diplomata ministerstvo označilo za profesionála a člověka, který svou prací reprezentoval Česko v zahraničí. „Rodině, blízkým a všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou a hlubokou soustrast,“ dodal úřad.
Muž se vypravil zdolat 3149 metrů vysoký vrchol Punta de Damas v pohoří Sierra de Ramón, které se tyčí jen několik kilometrů východně od metropole Santiaga. Během výpravy se však podle webu 24horas.cl zranil a nemohl se dále pohybovat sám. Zavolal proto manželce, oznámil jí svou polohu a řekl, že potřebuje okamžitou pomoc, uvedl iDNES.cz.
Záchranáři po něm začali pátrat, vyslali vrtulníky, do akce se zapojily i zvláštní jednotky. Objevili ho však až ve chvíli, kdy byl mrtev, s několika různými zraněními. O přesné příčině jeho úmrtí média neinformují.
Diplomat působil na velvyslanectví od roku 2022 jako atašé, na starosti měl finančně-hospodářskou agendu.