Na Špicberkách zemřel polárník Miroslav Jakeš


před 57 mminutami|Zdroj: ČTK

Mrtvým českým lyžařem na Špicberkách je zkušený polárník a cestovatel Miroslav Jakeš. Úmrtí pětasedmdesátiletého muže, který spadl do trhliny v ledovci Skilfonna, na svém webu potvrdil úřad špicberského guvernéra.

Jakešovo tělo nalezli záchranáři po čtyřech dnech pátrání ve čtvrtek ve dvacetimetrové hloubce ledovcové trhliny. Úřad polárníkovu totožnost zveřejnil v pátek po konzultaci s jeho rodinou. Potvrdil tím informace některých médií, která o Jakešově pravděpodobné smrti psala již ve čtvrtek.

Čech, který byl na sólo výpravě, se naposledy ohlásil 2. dubna. V pondělí úřad guvernéra obdržel oznámení, že muž je pohřešován. Ještě týž den záchranáři do pátrání nasadili helikoptéru. Záchranná operace skončila ve středu, kdy úřady dospěly k závěru, že je Jakeš pravděpodobně mrtvý.

Inženýr dobrodruh

Cestovatel a horolezec Miroslav Jakeš je jedním z nejznámějších českých polárníků, cestování bylo jeho životní vášní. V arktických pustinách, které miloval ze všeho nejvíce, se podle svých vyjádření snažil být vždy připravený a zbytečně neriskovat. Také proto byl úspěšný a vyhledávaný jako polární průvodce.

V květnu 1993 došel jako první Čech na lyžích na severní pól a od té doby tam byl asi dvacetkrát. Jakeš, který letos 29. března oslavil pětasedmdesátiny, má na svém kontě i řadu dalších obdivuhodných výprav.

Ke své životní lásce se Jakeš dostal náhodou přes přítele, polárníka a dobrodruha Jaroslava Pavlíčka. S ním začal jezdit po horách, na Pamír, Kavkaz, do Alp, do Himálaje. Spolu na hoře Čo Oju zdolali v roce 1982 československý zimní výškový rekord (6500 metrů). V roce 1984 s Pavlíčkem a Vladimírem Weignerem jako první z Československa přešli Grónsko z východu na západ. Pavlíček ho přivedl i do Antarktidy, kde na ostrově Nelson v roce 1989 zakládali polární stanici.

Jakeš, rodák z Havlíčkova Brodu a strojní inženýr z ČVUT, vystřídal několik zaměstnání, většinou takových, z nichž ho pouštěli na jeho výpravy. Byl dělníkem u vrtných souprav, úředníkem v Kovohutích a ČSA či prodavačem vysavačů Lux, s nimiž pronikl až na severní pól. Pracoval na stavbě i jako noční hlídač, coby turistický průvodce jezdil i do Afriky.

S polárními výpravami začal v roce 1992, o rok později již došel v rámci expedice Malachov-Weber North Pole Light jako první Čech na severní pól. Expedice se vydala do Arktidy z ostrova Severní země, odkud odletěla speciálem směrem k severnímu pólu. Letecká trasa skončila na 89. stupni severní šířky. Odtamtud postupovali polárníci pěšky, přičemž ušli asi 112 kilometrů vzdušnou čarou.

„Neměl jsem vůbec obavy. Měli jsme jako průvodce zkušené polárníky, Kanaďana Richarda Webera a Rusa Michajla Malachova. Oni byli prvními na světě, kteří došli pěšky z Kanady na severní pól a zpátky bez podpory. Veškeré vybavení si táhli sami. Lepší průvodce jsme ani nemohli mít. Pro mě to byli bozi. Vzhlížel jsem k nim a všechno, co řekli, jsem vykonal,“ odpověděl na otázku, jestli se nebál.

Cestovatel a polárník Miroslav Jakeš

V posledních letech se specializoval jako průvodce. Mezi jeho oblíbená místa patřily také Špicberky, pravidelně se vracel do Grónska či na Island. Znal Baffinův ostrov, Aljašku, působil na Sibiři, na Kamčatce, na poloostrově Kola. A především ve spolupráci s ruskými polárníky ze základny Barneo provázel turisty a expedice na severní pól.

Jakeš je proslulý sólovými expedicemi, které mají velkou sportovní hodnotu. V roce 1986 jako první Čech vystoupil v zimě sólově na Aconcaguu, nejvyšší horu Jižní Ameriky. Při sestupu málem zahynul, omrznul a přišel o prsty na nohou. Legendární a světově unikátní byl v roce 1996 také jeho utajený přechod Grónska bez jakéhokoliv spojení.

Z jeho výprav vznikla řada filmů. O svých zážitcích vyprávěl poutavě na přednáškách, v rozhlase a v televizi či psal do časopisů.

Aktuálně z rubriky Svět

Stávka personálu ochromila provoz Lufthansy. Zrušeny byly i spoje s Prahou

Provoz německé letecké společnosti Lufthansa a její divize CityLine ochromila stávka palubního personálu. Začala v pátek minutu po půlnoci a trvat bude do 22:00. Lety kvůli tomu zrušila velká mezinárodní letiště ve Frankfurtu nad Mohanem a Mnichově, ale i řada dalších menších letišť po celém Německu. Zrušeno bylo i šestnáct spojů mezi Prahou na jedné a Frankfurtem a Mnichovem na druhé straně.
před 47 mminutami

Trumpová popřela vazby s Epsteinem. Svolala kvůli tomu tiskovou konferenci

První dáma USA Melania Trumpová ve svém čtvrtečním prohlášení z Bílého domu uvedla, že se nikdy nepřátelila se sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem, a označila se za oběť pomluv, píše agentura Reuters. Agentura označila prohlášení za výjimečné. Prezident Donald Trump později podle reportéra serveru MS Now sdělil, že o prohlášení své ženy ohledně Epsteina „nic nevěděl“.
08:09Aktualizovánopřed 53 mminutami

Desítky tisíc Ukrajinců v Maďarsku vyhlížejí výsledek voleb

Výsledek nedělních maďarských voleb může ovlivnit osud desítek tisíc Ukrajinců v zemi. Vládní strana Fidesz v intenzivní předvolební kampani otevřeně kritizuje Kyjev a tamního prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle oficiálních údajů požádalo od začátku ruské invaze na Ukrajinu maďarské úřady o udělení statusu dočasné ochrany přibližně 56 tisíc občanů Ukrajiny.
před 2 hhodinami

Indie válku „vymlčela“, její ekonomika i pověst utrpěly ránu

Blízkovýchodní krize si vybírá daň na Indii, kde to vře kvůli omezení dodávek a zdražování klíčového ropného plynu i hnojiv. Konflikt může podle odhadů připravit zemi o procento hrubého domácího produktu (HDP). USA navíc posilují vztahy s Pákistánem, který se zhostil mírového vyjednávání, což Dillí znepokojuje. Opozice považuje nečinnost vlády Naréndry Módího za diplomatickou ostudu.
před 3 hhodinami

Venezuela po ropě zpřístupní soukromým společnostem také těžbu nerostů

Venezuela zpřístupní své rozsáhlé zásoby nerostů soukromým investorům. Učiní tak necelé tři měsíce poté, co v souladu s požadavky Spojených států otevřela podobným způsobem svůj ropný sektor. V noci na pátek to napsala agentura AFP, podle níž tento krok schválil parlament latinskoamerické země.
před 5 hhodinami

Írán by neměl účtovat poplatky za proplouvání Hormuzským průlivem, uvedl Trump

Pokud Írán účtuje poplatky tankerům proplouvajícím Hormuzským průlivem, měl by s tím přestat, uvedl v noci na pátek americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. V médiích se objevily zprávy, že by Teherán mohl chtít mýtné od proplouvajících lodí, poznamenala v této souvislosti agentura Reuters a dodala, že západní představitelé takovou možnost odmítají.
před 8 hhodinami

VideoSoud poslal do vězení „ketaminovou královnu“ spojenou se smrtí Matthewa Perryho

Soud v Los Angeles poslal na patnáct let do vězení pětačtyřicetiletou Jasveen Sanghaovou, přezdívanou v Hollywoodu ketaminová královna. Žena se přiznala k prodeji drog, které vedly ke smrti amerického herce Matthewa Perryho. Hvězda komediálního seriálu Přátelé zemřela v roce 2023 ve věku čtyřiapadesáti let na předávkování právě ketaminem. Herec, který měl během svého života problémy s alkoholem i drogami, se látkou léčil kvůli depresím. Přes prostředníka si ji ale od Sanghaové objednal i nad rámec léčby. Žena verdikt přijala v slzách. Její právníci argumentují, že patnáct let za mřížemi je příliš a že není správné, aby jako dealerka dostala několikanásobně vyšší trest než osoba, která Perrymu drogu aplikovala. Tou byl hercův asistent, který zatím na verdikt čeká. Stejně jako prostředník, který padesát lahviček tekutého ketaminu sehnal od Sanghaové.
před 11 hhodinami
