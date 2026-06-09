Mexické město hostící fotbalové mistrovství trpí vysokým počtem pohřešovaných

VideoMexické město hostící fotbalové mistrovství trpí vysokým počtem pohřešovaných


před 21 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Českou reprezentaci čeká první zápas v mexické Guadalajaře. Město je správním centrem státu Jalisco, který je nechvalně proslulý aktivitou gangů a množstvím pohřešovaných – oficiálně jich je 16 tisíc, nejvíc v celém Mexiku. Policie proto nasadila desítky tisíc policistů a podle analytiků fanouškům ani hráčům nic nehrozí. Za posledních osm let rodiny pohřešovaných, aktivisté a úřady v oblasti našli více než 1900 obětí. Některé na dohled stadionu, který bude hostit fotbalový šampionát. Rodiny během něj chtějí přitáhnout pozornost na své osudy. Proto po městě vylepují fotografie blízkých, některé stylizované ve fotbalových dresech.

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