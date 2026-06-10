Dalekonosnou střelbu rychle nenahradíme, říká expert ke stahování Američanů z Evropy


před 51 mminutami|Zdroj: Politico, The Washington Post, Deutche Welle, Reuters, Financial Times, ČT24

Problémem stahování amerických vojáků z Evropy není jejich počet, ale především schopnosti, které státy nezvládnou rychle nahradit, řekl ČT analytik Matúš Halás. Jedná se například o přesnou střelbu na vzdálenosti tisíc kilometrů a víc. Americký prezident Donald Trump v květnu oznámil záměr stáhnout pět tisíc vojáků USA z Německa. Z toho plynoucí snížení odstrašujícího potenciálu NATO by mohlo vykompenzovat rozšíření sdílení amerických jaderných zbraní, napsal web Financial Times.

„Pokud mluvíme čistě o počtu vojáků, tak to je ten nejmenší problém, protože vojáci v Evropě jsou. Otázkou je, jaké typy jednotek Američané stáhnou nebo přestanou rotovat. Určité věci Evropané dokážou nahradit jen velmi těžko nebo až v horizontu několika let,“ zmínil Halás, který působí na Ústavu mezinárodních vztahů.

Američané například nevyslali do Evropy jednotku, která dokáže velmi přesně zasahovat cíle na vzdálenost tisíc kilometrů a víc. Jedná se o schopnost takzvané Long Range Precision Fire (přesné střelby na dlouhé vzdálenosti – pozn. red.), napsal portál The Washington Post (WaPo). Tu zajišťuje nejmodernější varianta podzvukové střely Tomahawk, kterou je možné odpálit z pozemní baterie. Podobné střely jsou ve vývoji v některých evropských zemích, například ve Francii, ale jejich dokončení bude trvat roky, dodal Halás.

„Další věcí je, že máme v Evropě velká omezení, pokud jde o kapacity leteckého tankování nebo letecké přepravy, které poskytují právě Američané. My to nedokážeme rychle vykompenzovat,“ sdělil analytik. Podle něj Američané také Evropě dodávají důležité zpravodajské, průzkumné a sledovací schopnosti, jako jsou drony a satelity.

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Financial Times: Mluví se o rozšíření sdílení jaderných zbraní

Zároveň Spojené státy uvažují o rozmístění jaderných zbraní v dalších evropských členských zemích NATO, napsal list Financial Times (FT). V současnosti sdílí americké jaderné zbraně šest zemí v Evropě – jedná se o Německo, Velkou Británii, Itálii, Turecko, Belgii a Nizozemsko.

„Zvažuje se, zda by v Evropě neměla posílit úroveň jaderného odstrašení, kterou zajišťují Američané, jako určitá forma kompenzace za to, že se oslabí odstrašení na konvenční úrovni, což budou muset převzít Evropané,“ přiblížil Halás.

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Krok by podle trojice zdrojů FT umožnil rozmístění amerických letounů dvojího určení v dalších evropských zemích. Tyto stroje mohou nést jak konvenční, tak jaderné zbraně, a mohou tedy provést nukleární útok. Tyto prostředky by stejně jako v současnosti zůstaly pod kontrolou USA a Washington by si také ponechal výhradní oprávnění k jejich použití.

Jednání jsou dle FT přísně důvěrná a nemusí vést k žádné změně dohod o sdílení jaderných zbraní. Nicméně největší zájem podle listu projevilo Polsko a pobaltské státy. Varšava se zároveň letos připojila k nové francouzské iniciativě. Jejím cílem je prozkoumat možnosti dočasného přesunu části francouzského jaderného arzenálu do spojeneckých evropských zemí.

Halás: Schopnost odstrašení tvoří vojensko-politický kompromis

Podoba aliančního odstrašení Ruska není a nikdy nebyla výsledkem čistě vojenského uvažování, ani během studené války, ani dnes. Místo toho je to vždy politicko-vojenský kompromis, zdůraznil Halás.

„Někdo může říci, že z vojenského hlediska nedává žádný smysl rozšiřovat sdílení jaderných zbraní, řekněme, na Polsko, ale z politického pohledu je to něco jiného. Potom vám může vyjít, že je to nutné,“ přiblížil analytik.

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Podle něj by rovněž někdo mohl říct, že když Američané stahují své konvenční síly z Evropy, tak to mohou tamní státy kvantitativně nahradit, takže se z vojenského hlediska vlastně nic nemění – ale pak je tam i politický rozměr. 


„Když oslabíte americkou přítomnost v Evropě, z politického hlediska se oslabí odstrašující faktor jako takový, i když to Evropa kvantitativně dokáže nahradit,“ poznamenal Halás. Zároveň poukázal na to, že „neexistuje žádná červená linie, kdy Američané stáhnou pět tisíc vojáků a bude to v pořádku, či stáhnou šest tisíc a nebude to v pořádku“.

Rotace Američanů v Litvě je „předmětem přezkumu“

Na začátku červnu agentura Reuters napsala, že končí rotace amerických vojáků v Litvě. Další přítomnost vojsk USA je „předmětem přezkumu“, protože se „mění počet (amerických vojáků) v Evropě“, sdělil litevský ministr obrany Robertas Kaunas. Oproti tomu svou přítomnost v zemi plánují posílit německé jednotky.

V květnu přitom Trump nařídil Pentagonu stáhnout z Německa pět tisíc amerických vojáků. Rozhodl se k tomu na základě sporu s tamním kancléřem Friedrichem Merzem a dalšími evropskými spojenci kvůli tomu, co prezident USA prezentuje jako jejich nedostatečnou podporu během americko-izraelské války proti Íránu, která začala 28. února, napsal server WaPo.

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Německo během konfliktu, v němž nyní panuje velmi křehké příměří, sloužilo jako klíčové centrum pro americké operace proti Íránu. Na základnách USA v zemi například fungovaly nemocnice pro těžce zraněné vojáky evakuované z Blízkého východu.


Mluvčí Pentagonu Sean Parnell na začátku května nicméně oznámil, že stažení pěti tisíc vojáků z Německa je výsledkem „důkladného přezkumu“ rozmístění vojenských sil v Evropě. „Očekáváme, že stažení bude dokončeno v průběhu příštích šesti až dvanácti měsíců,“ dodal.

Časový horizont stahování amerických vojáků

V polovině května vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě a americký generál letectva Alexus Grynkewich zdůraznil, že stažení amerických sil z kontinentu bude koordinováno s posilováním obranných kapacit evropských spojenců.

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„Jak se evropský pilíř Aliance posiluje, umožňuje to USA snížit svou přítomnost v Evropě a omezit se pouze na poskytování kritických kapacit, které spojenci zatím nemohou zajistit,“ řekl Grynkewich novinářům po schůzce vojenských šéfů NATO v sídle vojenské aliance v Bruselu.

„Budeme i nadále úzce spolupracovat s našimi spojenci,“ ujistil Grynkewich. „Nemohu vám poskytnout přesný časový harmonogram; bude to proces trvající několik let,“ připustil.

Trumpovo lavírování nad vojáky v Polsku

V polovině května zároveň Pentagon zrušil vyslání přibližně čtyř tisíc vojáků do Polska v rámci rotace jednotek, které jsou součástí operace Atlantic Resolve. K tomuto rozhodnutí došlo na poslední chvíli, takže vojáci a technika 1. jezdecké divize a 2. obrněné bojové brigády již dorazili do Evropy a následně se opět museli začít připravovat na přesun zpět domů.

Koncem minulého měsíce ovšem Trump opět otočil a oznámil vyslání pěti tisíc vojáků do Polska. Nicméně nespecifikoval, zda se nakonec uskuteční původní rotace, zda se tam přesunou jednotky z Německa nebo zda budou vysláni jiní vojáci.

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Žádost o zřízení stálé základny

Varšava pak na začátku června oznámila, že formálně požádala Spojené státy o zřízení stálé vojenské základny na svém území, a využila tak změny Trumpova postoje ohledně vyslání amerických vojáků, napsal server Politico.

Během Trumpova prvního funkčního období již mělo Polsko hotový podobný návrh na zřízení stálé americké základny s názvem „Fort Trump“ a nabídlo na její financování až dvě miliardy dolarů (42 miliard korun). Ačkoli tento záměr nakonec ztroskotal, tak americká vojenská přítomnost v Polsku se postupně navyšovala. V zemi je nyní přibližně deset tisíc amerických vojáků v rámci různých misí i umístěných na trvalých základnách, které v zemi již fungují.

Trump v květnu naznačil, že by mohlo dojít k dalšímu snižování počtu amerických vojáků v Evropě, přičemž zmínil Itálii a Španělsko. Oba státy se otevřeně stavěly proti účasti v operacích vedoucích k válce s Íránem. Pentagon také již loni stáhl jednu brigádu z Rumunska.

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