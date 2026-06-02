Trump jako nového šéfa tajných služeb vybral hypotečního specialistu Pulteho


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump vybral za nového úřadujícího šéfa amerických tajných služeb (DNI) Billa Pulteho, nynějšího ředitele Federální agentury pro financování bydlení (FHFA) a předsedu představenstva hypotečních agentur Fannie Mae a Freddie Mac. Podle agentur překvapivé rozhodnutí poslat do klíčové vládní funkce svého spojence bez jakýchkoli zkušeností v oblasti národní bezpečnosti oznámil Trump v úterý na sociální síti. Pulte ve funkci nahradí Tulsi Gabbardovou, která nedávno oznámila odchod z rodinných důvodů.

„William má bohaté zkušenosti s řešením nejcitlivějších záležitostí v Americe, s bezpečností a stabilitou trhů a se správou více než deseti bilionů dolarů ve společnostech Fannie Mae a Freddie Mac, což je výrazný nárůst oproti stavu před pouhými dvanácti měsíci,“ napsal Trump na své síti Truth Social.

Osmatřicetiletý Pulte zároveň zůstane ředitelem FHFA i předsedou představenstva federálně podporovaných hypotečních obrů Fannie Mae a Freddie Mac, dodal prezident. Až Trump Pulteho formálně na tuto funkci navrhne, musí jeho nominaci ještě schválit americký Senát.

Gabbardová, první šéfka tajných služeb USA za druhého Trumpova mandátu, v květnu oznámila, že k 30. červnu končí. Odchod zdůvodnila vážným onemocněním manžela. Agentura Reuters nicméně napsala, že Gabbardová byla donucena odejít kvůli neshodám s Bílým domem.

Pulte má v současné době na starosti zajišťovat stabilitu amerického hypotečního trhu. Podle agentury AP se však postupně proměnil v Trumpovu hlásnou troubu, když napadá domnělé politické protivníky republikánského prezidenta. Kritizoval například šéfa centrální banky Jeroma Powella za to, že nesnížil úrokové sazby tak rychle a prudce, jak si prezident přál.

Podle AP není jasné, jaké má Pulte odborné znalosti na poli národní bezpečnosti, zato byl častým hostem na palubě Air Force One, když Trump cestoval do svého sídla a klubu Mar-a-Lago na Floridě. Agentura AFP připomíná, že byl také významným sponzorem Trumpovy kampaně za znovuzvolení v roce 2024.

AP: Trump volí loajálního spolupracovníka

Trump, který dlouhodobě pohlíží na národní zpravodajské služby s nedůvěrou, svým výběrem obchází případného kandidáta se zkušenostmi v citlivých otázkách zpravodajské činnosti a národní bezpečnosti a místo toho volí loajálního spolupracovníka, který udělal kariéru v odvětví bytové výstavby a vypěstoval si bojovný přístup na sociálních sítích, tvrdí dále AP. Také Gabbardová byla považována za netradiční volbu, byla však bývalou kongresmankou, která sloužila v armádě.

Funkce šéfa amerických tajných služeb vznikla v reakci na teroristické útoky na Spojené státy v září 2001 a Gabbardová ji zastávala od února 2025 jako v pořadí osmá.

Ředitel zpravodajských služeb je hlavním bezpečnostním poradcem amerického prezidenta a jeho úkolem je koordinace civilního a vojenského špionážního aparátu. Americká zpravodajská komunita sestává celkem z osmnácti agentur, patří mezi ně i Ústřední zpravodajská služba (CIA) či Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

VideoČeské firmy již mohou žádat o refundaci amerických cel na speciálním portálu

Více než rok od oznámení prvních celních změn v dovozu zboží do USA je situace v mezinárodním obchodu stále nejistá. Americký Nejvyšší soud plošné tarify letos v únoru označil za protiústavní – zhruba před měsícem proto začala tamní vláda firmám vyplácet kompenzace. Podle ředitele regionálního centra CzechTrade USA–Chicago Pavla Eichnera je celá situace ohledně cel nepřehledná, přičemž do celého procesu ještě vstupují i jednotlivé soudní spory. Po dobu, kdy cla platila, na nich české firmy zaplatily zhruba 800 milionů dolarů (přes 16,6 miliardy korun), říká Eichner a odhaduje, že z toho se v současnosti částečné refundace týká něco mezi 600 a 650 miliony dolarů (asi 12,5 až 13,5 miliardy korun). Pro žadatele o navrácení cel byl vytvořen speciální portál, přičemž je potřeba dodržet lhůtu 180 dní od uzavření importního procesu, uzavírá Eichner pro ČT.
před 1 hhodinou

„Měla jsem být zastřelena, ale až poté, co mě znásilní.“ Ukrajinky pro ČT popsaly ruské zajetí

V ruském zajetí zůstávají nejen tisíce ukrajinských vojáků, ale také ranění civilisté a ženy. Právě počet zajatých Ukrajinek se odhaduje na několik stovek. Reportérka zahraniční redakce ČT Barbora Maxová v průběhu čtyř let opakovaně natáčela s ženami, které zažily teror ruských lágrů a otevřeně promluvily o sexuálním násilí i brutálním mučení.
před 1 hhodinou

Firmy mají potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo EU, ukázal průzkum

Mezi země, které mají největší potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí, patří Portugalsko. Zároveň se ale řadí k těm, jimž se tyto pracovníky po přijetí daří nejsnáze udržet. Podle průzkumu Eurobarometru zůstává nábor občanů třetích zemí omezený. Každý sedmý malý nebo střední podnik se v posledních dvou letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii.
před 2 hhodinami

Izraelská armáda tvrdí, že zachytila dvě střely z Libanonu. Ten hlásí mrtvé

Izraelská armáda tvrdí, že v noci na úterý zachytila dvě střely z Libanonu. Jeden dron pak dopadl v blízkosti vojenského stanoviště na izraelském území poblíž hranice s Libanonem, uvedla dále podle médií armáda. Kvůli útokům byl v některých částech severu Izraele vyhlášen poplach. Armáda neinformovala o obětech. Ty naopak hlásí Libanon.
03:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Francouzi jsou z Evropanů nejvíce vystaveni kadmiu. Problém souvisí s hnojivy z Maroka

Francie řeší vysokou míru vystavení obyvatel kadmiu, toxickému těžkému kovu, který se do potravního řetězce dostává mimo jiné přes fosfátová hnojiva. Země většinu těchto hnojiv dováží, významnou část z Maroka, kde jsou fosfátové horniny přirozeně bohaté na kadmium. Situaci navíc zhoršuje výjimka, která Francii umožňuje používat hnojiva s vyšším obsahem kadmia, než připouští unijní limit.
před 3 hhodinami

Letový provoz v Belgii zastavila na řadu hodin neohlášená stávka

Letový provoz v Belgii se v úterý kvůli neohlášené stávce od 14:00 do 21:00 zastavil. Protestují řídící letového provozu ze společnosti Skeyes, oznámilo bruselské letiště. Zrušeny byly stovky letů, některé však mohou z bruselského letiště odlétat po 21:00. Letiště Václava Havla na svých stránkách informovalo o zrušení spoje, který měl do Prahy přiletět v 17:55 a následně odletět do belgické metropole v 18:45.
14:21Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Rusko udeřilo na Kyjev i Dnipro. Na místě jsou mrtví a přes sto zraněných

Nejméně sedmnáct mrtvých a dalších více než sto raněných si vyžádaly rozsáhlé noční ruské údery raketami a drony na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. Starosta metropole Vitalij Klyčko hovoří o desítkách zraněných. V Kyjevě na několika místech vypukly požáry a část města zůstala bez proudu. Útoky invazních jednotek směřovaly také na Charkov.
01:46Aktualizovánopřed 3 hhodinami
