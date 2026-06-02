Trump jako nového šéfa tajných služeb vybral hypotečního specialistu Pulteho

Americký prezident Donald Trump vybral za nového úřadujícího šéfa amerických tajných služeb (DNI) Billa Pulteho, nynějšího ředitele Federální agentury pro financování bydlení (FHFA) a předsedu představenstva hypotečních agentur Fannie Mae a Freddie Mac. Podle agentur překvapivé rozhodnutí poslat do klíčové vládní funkce svého spojence bez jakýchkoli zkušeností v oblasti národní bezpečnosti oznámil Trump v úterý na sociální síti. Pulte ve funkci nahradí Tulsi Gabbardovou, která nedávno oznámila odchod z rodinných důvodů.
„William má bohaté zkušenosti s řešením nejcitlivějších záležitostí v Americe, s bezpečností a stabilitou trhů a se správou více než deseti bilionů dolarů ve společnostech Fannie Mae a Freddie Mac, což je výrazný nárůst oproti stavu před pouhými dvanácti měsíci,“ napsal Trump na své síti Truth Social.
Osmatřicetiletý Pulte zároveň zůstane ředitelem FHFA i předsedou představenstva federálně podporovaných hypotečních obrů Fannie Mae a Freddie Mac, dodal prezident. Až Trump Pulteho formálně na tuto funkci navrhne, musí jeho nominaci ještě schválit americký Senát.
Gabbardová, první šéfka tajných služeb USA za druhého Trumpova mandátu, v květnu oznámila, že k 30. červnu končí. Odchod zdůvodnila vážným onemocněním manžela. Agentura Reuters nicméně napsala, že Gabbardová byla donucena odejít kvůli neshodám s Bílým domem.
Pulte má v současné době na starosti zajišťovat stabilitu amerického hypotečního trhu. Podle agentury AP se však postupně proměnil v Trumpovu hlásnou troubu, když napadá domnělé politické protivníky republikánského prezidenta. Kritizoval například šéfa centrální banky Jeroma Powella za to, že nesnížil úrokové sazby tak rychle a prudce, jak si prezident přál.
Podle AP není jasné, jaké má Pulte odborné znalosti na poli národní bezpečnosti, zato byl častým hostem na palubě Air Force One, když Trump cestoval do svého sídla a klubu Mar-a-Lago na Floridě. Agentura AFP připomíná, že byl také významným sponzorem Trumpovy kampaně za znovuzvolení v roce 2024.
AP: Trump volí loajálního spolupracovníka
Trump, který dlouhodobě pohlíží na národní zpravodajské služby s nedůvěrou, svým výběrem obchází případného kandidáta se zkušenostmi v citlivých otázkách zpravodajské činnosti a národní bezpečnosti a místo toho volí loajálního spolupracovníka, který udělal kariéru v odvětví bytové výstavby a vypěstoval si bojovný přístup na sociálních sítích, tvrdí dále AP. Také Gabbardová byla považována za netradiční volbu, byla však bývalou kongresmankou, která sloužila v armádě.
Funkce šéfa amerických tajných služeb vznikla v reakci na teroristické útoky na Spojené státy v září 2001 a Gabbardová ji zastávala od února 2025 jako v pořadí osmá.
Ředitel zpravodajských služeb je hlavním bezpečnostním poradcem amerického prezidenta a jeho úkolem je koordinace civilního a vojenského špionážního aparátu. Americká zpravodajská komunita sestává celkem z osmnácti agentur, patří mezi ně i Ústřední zpravodajská služba (CIA) či Federální úřad pro vyšetřování (FBI).