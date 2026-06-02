Firmy mají potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo EU, ukázal průzkum


před 55 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Mezi země, které mají největší potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí, patří Portugalsko. Zároveň se ale řadí k těm, jimž se tyto pracovníky po přijetí daří nejsnáze udržet. Podle průzkumu Eurobarometru zůstává nábor občanů třetích zemí omezený. Každý sedmý malý nebo střední podnik se v posledních dvou letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii.

Téměř polovina všech malých a středních podniků, konkrétně 46 procent, uvedla, že v uplynulých 24 měsících bylo obtížné nebo velmi obtížné najít zaměstnance s potřebnými dovednostmi. Mezi jednotlivými členskými státy se přitom situace výrazně liší.

U malých a středních podniků, které nové pracovníky nabíraly v předchozím roce, tento podíl stoupá na sedmdesát procent. Ukazuje to, že pro evropské malé a střední podniky, které aktivně hledají nové zaměstnance, se potíže s náborem staly normou.

Navzdory těmto problémům se v posledních dvou letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo EU jen každý sedmý malý nebo střední podnik.

Tyto údaje pocházejí z průzkumu Eurobarometr Evropské komise o překážkách, kterým evropské malé a střední podniky čelí při najímání pracovníků ze zemí mimo EU.

Pokud jde o Portugalsko, údaje ukazují, že portugalské firmy zapojené do tohoto průzkumu Eurobarometr měly v posledních 24 měsících problém najít pracovníky s potřebnými dovednostmi. Za velmi obtížné to označilo 29 procent z nich, zatímco evropský průměr činí 24 procent. Dalších patnáct procent uvedlo, že to bylo spíše obtížné, deset procent označilo nábor za snadný a pět procent za poměrně snadný.

Portugalské firmy připouštějí, že zaměstnávat lidi s odpovídajícím profilem ze zemí mimo Evropskou unii bylo ještě obtížnější, než je pouze vyhledat. Za velmi obtížné to označilo 35 procent z nich, dalších třináct procent uvedlo, že to bylo spíše obtížné. Podle dvanácti procent firem to bylo snadné a podle dvou procent poměrně snadné.

Portugalsko tak bylo druhou zemí, která při náboru těchto pracovníků čelila největším obtížím — hned po Kypru a na stejné úrovni jako Litva. Evropský průměr činí 23 procent.

V Portugalsku se pouze osmnáct procent firem pokusilo přijmout odborníky z jiných zemí EU, patnáct procent se pokusilo přijmout odborníky z jiných třetích zemí a 71 procent se o to nikdy nepokusilo.

Malé a střední podniky v Portugalsku uvádějí, že dvě procenta z nich se snažila nabrat stavební a infrastrukturní inženýry, dvanáct procent strojní a průmyslové inženýry, devět procent IT odborníky, osmnáct procent pracovníky ve stavebnictví a třicet procent pracovníky v jiných oborech.

Úspěšná integrace navzdory složitému náboru

Celkem 54 procent malých a středních podniků označilo najímání pracovníků ze zemí mimo EU za obtížné. Jako dvě hlavní překážky uváděly složité náborové a imigrační postupy, které zmínilo 31 procent firem, a obtížné hledání vhodných kandidátů, na něž poukázalo 25 procent podniků.

Zároveň firmy, kterým se podařilo pracovníky ze zemí mimo EU přijmout, obecně uvádějí pozitivní zkušenosti. Celkem 61 procent malých a středních podniků označilo tento proces za snadný. Mezi těmi, které skutečně nabíraly občany třetích zemí, tedy čtrnácti procenty z celého vzorku, ale 54 procent popsalo nábor jako obtížný.

V Portugalsku tento podíl klesá na 49 procent. Polovina dotázaných firem, tedy padesát procent, však popsala nábor jako „velmi snadný“. To naznačuje, že v Portugalsku firmy vnímají přijímání pracovníků ze třetích zemí pozitivněji, než ukazují celkové výsledky průzkumu.

Pokud jde o udržení těchto pracovníků ze třetích zemí po jejich přijetí, portugalské firmy nejčastěji uvádějí, že to bylo velmi snadné. Tuto odpověď zvolilo 49 procent z nich, zatímco evropský průměr u odpovědi „snadné“ činí 23 procent. Dalších 33 procent portugalských firem uvedlo, že udržení pracovníků bylo snadné, dvanáct procent ho označilo za obtížné a šest procent za velmi obtížné.

Nízké povědomí o podpůrných službách

O dostupných podpůrných službách pro mezinárodní nábor ví pouze patnáct procent malých a středních společností a jen čtrnáct procent je skutečně využilo.

Malé a střední podniky se shodují, že nábor pracovníků ze zemí mimo EU by mohla usnadnit finanční podpora, kterou zmínilo 31 procent firem. Dalšími formami pomoci jsou informace a poradenství k náborovým a migračním postupům, které uvedlo 25 procent podniků, pomoc s hledáním kandidátů, již zmínilo 23 procent, podpora při začlenění na pracovišti, kterou uvedlo dvacet procent, a pomoc s imigračními a relokačními procesy, kterou zmínilo osmnáct procent firem.

Článek napsala Andrea Nevesová (RTP), poprvé byl publikován 1. června 2026 v 19:43 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

