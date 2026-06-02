„Ztratili jsme důvěru mnoha obětí.“ Memorandum má zlepšit prevenci proti zneužívání v církvi


Zdroj: ČTK

Prevenci proti sexuálnímu zneužívání v církvi, ochranu a podporu obětí a citlivý přístup k nim by mělo zlepšit memorandum o spolupráci mezi Českou biskupskou konferencí (ČBK) a necírkevním spolkem Někdo Ti uvěří. Dokument podepsali pražský arcibiskup Stanislav Přibyl jako místopředseda ČBK a předseda spolku Jiří Kylar.

K podpisu memoranda biskupská konference podle Přibyla přistoupila po roční diskusi v její komisi pro prevenci a ochranu před zneužíváním, která vznikla loni v dubnu a kterou Přibyl vede. „Jsme si jako církev vědomi, že na všechno nestačíme sami, že leccos jsme neudělali dobře a že jsme ztratili důvěru mnoha obětí,“ prohlásil arcibiskup.

Memorandum označil za snahu pomoci obětem a posunout řešení problému v Česku. „Nejsme kompetentní v oblasti terapeutické a v oblasti pomoci obětem, proto je třeba hledat odborníky,“ podotkl Přibyl. Spolek Někdo Ti uvěří podle něho není církevní, i když jeho součástí jsou věřící lidé. Někteří z nich mají vlastní zkušenost se sexuálním zneužíváním.

Kylar uvedl, že členové spolku doprovázejí oběti na jednání církevních soudů. „Proto považuji za důležité, abychom si byli schopni dávat kritický pohled i před médii,“ zdůraznil. Memorandum to podle Kylara umožňuje. „Strany se shodují, že otevřená a kritická reflexe je nedílnou součástí odpovědného přístupu k problematice sexuálního zneužívání,“ píše se v textu memoranda.

ČBK by podle Přibyla chtěla, aby byl zaveden jeden církevní tribunál v Česku. „To znamená, aby se sjednotily postupy vůči obětem a pachatelům,“ řekl arcibiskup a odkázal na francouzský vzor. Územní rozdělení v Česku podle diecézí podle něho znamenalo rozdíly v přístupu k problému. Ke zřízení jediného církevního tribunálu je třeba svolení z Vatikánu, potřebné dopisy už odešly, sdělil Přibyl. Pokud tribunál vznikne, měl by podle arcibiskupa cestovat za oběťmi.

Česká biskupská konference rovněž podle Přibyla pracuje na metodice, která by takzvaným předběžným šetřením zjistila, zda a jak se zneužívání odehrálo. Postup má být co nejšetrnější k obětem a kvalitní, aby nebylo nutné vyslýchat lidi znovu, pokud věc dospěje k církevnímu procesu.

Jak rozsáhlý může být problém zneužívání v české katolické církvi, arcibiskup ani zástupci spolku neuvedli. Dosavadní odhady vycházejí ze zahraničních zkušeností, namístě je podle spolku odhady zpřesnit například sociologickým průzkumem. Přibyl uvedl, že o počtu zaznamenaných případů letos vznikne zpráva a čísla se budou každoročně aktualizovat.

Přibyl a Kylar podepsali dokument u sochy Panny Marie z Exilu, která z vyhlídky v areálu Strahovského kláštera shlíží na Prahu. Akt podle organizátorů symbolizoval otevřenost k lidem včetně těch, pro něž se stalo kvůli jejich zkušenostem církevní prostředí obtížným. Problematice se rovněž věnuje spolek Pro čistou církev, který sdružuje a zastupuje oběti. Na jaře jeho zástupce přijal prezident Petr Pavel.

Začaly samosběry jahod, lidé si připlatí

Sezona samosběrů jahod se naplno rozbíhá napříč Českem. První farmy otevřely už v posledním květnovém týdnu, další spouští sběr během prvních červnových dnů. Ve většině regionů letos lidé zaplatí za kilogram nasbíraných jahod mezi 90 a 99 korunami, což je u řady pěstitelů zhruba o deset korun více než loni.
před 2 hhodinami

Policie stíhá čtyři lidi za obchodování s dívkami na OnlyFans

Policie stíhá čtyři lidi a firmu za obchodování s lidmi. Podle kriminalistů zneužili důvěřivosti a nepříznivé situace desítek mladých dívek, s nimiž uzavírali smlouvy o zastupování na platformě OnlyFans a dalších sociálních sítích. Poté po nich požadovali dodávání explicitnějších erotických materiálů, sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Policie vyzvala případné další poškozené či svědky, aby se přihlásili.
před 2 hhodinami

České úřady představily informace pro návštěvníky fotbalového mistrovství světa

Ministerstvo zahraničí představilo ve spolupráci s Fotbalovou asociací ČR a ministrem pro sport praktické informace pro české občany, kteří se chystají na fotbalové mistrovství světa do USA, Kanady a Mexika. Turnaj se koná od 11. června do 19. července. Ministerstvo zahraničí posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles.
03:05Aktualizovánopřed 3 hhodinami

VideoNepřijetí eura má Niedermayer za „jedno z nejhorších rozhodnutí“. Podle Staňka není vhodná situace

Prezident Petr Pavel se znovu vyslovil pro přijetí eura – zejména, pokud by koruna bránila rozvoji. Na konferenci Revize Česka doplnil, že díky společné měně by se tuzemsko přiblížilo k rozhodování v Evropské unii. Podle europoslance Antonína Staňka (nestr.) není aktuální situace tou, v níž „bychom euro měli přijímat“. Souhlasí však s tím, že pokud má být vedena debata o tom, jestli euro přijmout, nebo ne, tak by měla být o tom, kdy by to mělo být. Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) považuje za „strašně smutné“, že diskuse o této věci trvá v Česku desítky let, a nikam se nedobrala. Nepřijetí eura považuje za „jedno z nejzbytečnějších, nejhorších rozhodnutí, které vlády přijaly“. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
před 4 hhodinami

Policie chce kvůli požáru v Mostě poslat dva lidi před soud

Kriminalisté navrhli obžalovat dva lidi obviněné v souvislosti s tragickým požárem restaurace U Kojota v Mostě. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. České televizi to sdělil mluvčí ústeckých policistů Kamil Marek. K tragickému požáru došlo loni v lednu a vyžádal si sedm mrtvých a deset zraněných. V případě odsouzení hrozí obviněným až deset let vězení.
před 4 hhodinami

Valná hromada ČEZu schválila první krok směřující k zestátnění

Energetická skupina ČEZ může začít s procesem vyčlenění nevýrobní části firmy do nové dceřiné společnosti, schválili na valné hromadě akcionáři. Mluvčí skupiny Ladislav Kříž potvrdil, že by nová firma měla vzniknout v řádu týdnů od schválení a následně v prvním čtvrtletí roku 2027 by do ní měly být začleněny vybrané podniky. Rozdělení ČEZu je podle analytiků prvním krokem k chystanému zestátnění společnosti, které plánuje současná vláda.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

VideoReportéři ČT přibližují podnikání Fialy z SPD v zaměstnávání osob s postižením

Místopředseda SPD Radim Fiala roky podnikal v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které stát podporuje miliardami ročně. V roce 2018 své firmy převedl do svěřenského fondu a od té doby tvrdí, že už nejsou jeho. Reportérům ČT však nyní potvrdil, že je stále jedním ze skutečných majitelů. V nejbližší době se pak chystá převést firmy na svou rodinu, sdělil. Reportéry ČT zajímalo, jak Fialovo podnikání funguje – mluvili i s lidmi, kteří pro jeho firmu, která inkasuje příspěvky od státu, pracují.
před 6 hhodinami
