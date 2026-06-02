„Ztratili jsme důvěru mnoha obětí.“ Memorandum má zlepšit prevenci proti zneužívání v církvi

Prevenci proti sexuálnímu zneužívání v církvi, ochranu a podporu obětí a citlivý přístup k nim by mělo zlepšit memorandum o spolupráci mezi Českou biskupskou konferencí (ČBK) a necírkevním spolkem Někdo Ti uvěří. Dokument podepsali pražský arcibiskup Stanislav Přibyl jako místopředseda ČBK a předseda spolku Jiří Kylar.
K podpisu memoranda biskupská konference podle Přibyla přistoupila po roční diskusi v její komisi pro prevenci a ochranu před zneužíváním, která vznikla loni v dubnu a kterou Přibyl vede. „Jsme si jako církev vědomi, že na všechno nestačíme sami, že leccos jsme neudělali dobře a že jsme ztratili důvěru mnoha obětí,“ prohlásil arcibiskup.
Memorandum označil za snahu pomoci obětem a posunout řešení problému v Česku. „Nejsme kompetentní v oblasti terapeutické a v oblasti pomoci obětem, proto je třeba hledat odborníky,“ podotkl Přibyl. Spolek Někdo Ti uvěří podle něho není církevní, i když jeho součástí jsou věřící lidé. Někteří z nich mají vlastní zkušenost se sexuálním zneužíváním.
Kylar uvedl, že členové spolku doprovázejí oběti na jednání církevních soudů. „Proto považuji za důležité, abychom si byli schopni dávat kritický pohled i před médii,“ zdůraznil. Memorandum to podle Kylara umožňuje. „Strany se shodují, že otevřená a kritická reflexe je nedílnou součástí odpovědného přístupu k problematice sexuálního zneužívání,“ píše se v textu memoranda.
Církevní tribunál
ČBK by podle Přibyla chtěla, aby byl zaveden jeden církevní tribunál v Česku. „To znamená, aby se sjednotily postupy vůči obětem a pachatelům,“ řekl arcibiskup a odkázal na francouzský vzor. Územní rozdělení v Česku podle diecézí podle něho znamenalo rozdíly v přístupu k problému. Ke zřízení jediného církevního tribunálu je třeba svolení z Vatikánu, potřebné dopisy už odešly, sdělil Přibyl. Pokud tribunál vznikne, měl by podle arcibiskupa cestovat za oběťmi.
Česká biskupská konference rovněž podle Přibyla pracuje na metodice, která by takzvaným předběžným šetřením zjistila, zda a jak se zneužívání odehrálo. Postup má být co nejšetrnější k obětem a kvalitní, aby nebylo nutné vyslýchat lidi znovu, pokud věc dospěje k církevnímu procesu.
Jak rozsáhlý může být problém zneužívání v české katolické církvi, arcibiskup ani zástupci spolku neuvedli. Dosavadní odhady vycházejí ze zahraničních zkušeností, namístě je podle spolku odhady zpřesnit například sociologickým průzkumem. Přibyl uvedl, že o počtu zaznamenaných případů letos vznikne zpráva a čísla se budou každoročně aktualizovat.
Přibyl a Kylar podepsali dokument u sochy Panny Marie z Exilu, která z vyhlídky v areálu Strahovského kláštera shlíží na Prahu. Akt podle organizátorů symbolizoval otevřenost k lidem včetně těch, pro něž se stalo kvůli jejich zkušenostem církevní prostředí obtížným. Problematice se rovněž věnuje spolek Pro čistou církev, který sdružuje a zastupuje oběti. Na jaře jeho zástupce přijal prezident Petr Pavel.