Vyšetřeme zneužívání v církvi jako v zahraničí, žádaly oběti na Hradě

Oběti sexuálního zneužívání v církvi žádají zřízení nezávislé komise, která by se případy zabývala a prošetřila je. Spadat by mohla pod některou z výzkumných institucí či univerzit nebo pod ombudsmana, uvedl zástupce obětí Ladislav Koubek. Záležitost řešily oběti s prezidentem Petrem Pavlem. Ten podle Koubka o věci nedávno hovořil s papežem a diskutovat chce rovněž s novým arcibiskupem Stanislavem Přibylem. Komise se kauzami zabývaly ve Francii či Rakousku.

„Setkání bylo velmi srdečné, empatické,“ uvedl Koubek po jednání na Hradě. „Dnešního dne jsme byli vyslyšeni tam, kde církevní hierarchie roky mlčí nebo jen slibuje a nekoná. Pavel se jako první prezident v našich dějinách otevřeně zastal obětí. Děkujeme panu prezidentovi, že se stal naším hlasem,“ prohlásila jedna z obětí Jiřina Kočí.

Hlava státu přijala skupinu zhruba dvou desítek lidí z Česka i Slovenska. Pavel se podle Koubka velice zajímal o to, v jakých zemích už je tato problematika dál. „Otázka zneužívání v církvi je skutečně masivní. Ve Francii pro představu nezávisle prošetřili rozsah problematiky a zjistili 216 tisíc obětí zneužívání katolickými kněžími. Taková je ta masa. Tady jsme se vlastně potkaly jenom dvě rodiny, kde každá má tři oběti,“ upozornil Koubek.

„Chceme svou návštěvou (u prezidenta) poukázat na to, aby se ta záležitost skutečně řešila a prošetřila, aby i v Česku po vzoru západních zemí přišla nezávislá vyšetřovací komise, která řekne, jak to bylo,“ dodal Koubek. Podle něj jsou modely komise dva. V první verzi ji zřizuje výzkumná instituce či univerzita. Ve druhé tým spadá pod státní instituci, tedy třeba pod ombudsmana.

Policie musí znovu vyšetřit případ ženy zneužívané knězem, rozhodl ÚS
Ústavní soud

Podobná komise vznikla před šestnácti lety i v Rakousku. V březnu 2010 tam vypukl skandál kvůli zneužívání dětí v katolické církvi. Do měsíce církev zřídila tým, za jehož vznikem stál rakouský kardinál Christoph Schönborn a který vedla bývalá hejtmanka jedné ze spolkových zemí.

Jen do konce roku se tehdy komisi přihlásilo 729 osob a prvních 97 z nich získalo i odškodnění z fondu, který kvůli tomu katolická církev zřídila.

Vídeňský arcibiskup přiznal vinu církve na zneužívání dětí
Christoph Schönborn

Kritika Vatikánské smlouvy

Oběti vedle vzniku komise žádají také rezignaci českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila, který podle nich pachatele kryl. Jsou také proti tomu, aby Česko podepsalo Vatikánskou smlouvu. Uvedly, že dokument v nynější podobě by zhoršil situaci obětí, rozšířil by zpovědní tajemství a znemožnil vyšetřování. Míní, že by mohl být protiústavní. „Velmi vítáme stanovisko pana prezidenta, které zaslal Ústavnímu soudu, sdílíme jeho obavy,“ uvedla Kočí.

Oběti se obrátily na nového arcibiskupa Přibyla. Obratem jim odpověděl. První „schůzka mezi čtyřma očima“ by se měla uskutečnit v únoru, řekl další z účastníků schůzky s prezidentem Jan Rozek. Podle něj primas v dopise naznačil, že by se s oběťmi sešel na neutrálním místě. Dotyční to ocenili.

Oběti se na Pavla obrátily už dřív. Požádaly ho, aby se jich při své lednové návštěvě u papeže Lva XIV. ve Vatikánu zastal. Prezident nyní podle Koubka potvrdil, že s papežem o věci hovořil. Oba se prý shodli, že je zapotřebí v tom pokročit i v Česku. O věci chce prezident hovořit i s Přibylem.

Papež na jednání s Pavlem ve Vatikánu přijal pozvání do Prahy
Papež Lev XIV. (vpravo) přijal k audienci českého prezidenta Petra Pavla (vlevo)

