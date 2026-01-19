Papež přijal prezidenta Pavla, budou hovořit o řešení konfliktů ve světě

Papež Lev XIV. přijal v pondělí dopoledne k audienci českého prezidenta Petra Pavla. S hlavou katolické církve bude prezident hovořit například o ruské agresi na Ukrajině či o sexuálním zneužívání v církvi. Následně prezidenta čeká jednání se státním sekretářem kardinálem Pietrem Parolinem.
„Papež nás vnímá jako zemi, která se snaží jít tou cestou, kterou se snaží prosazovat i on. To znamená nepodporovat konflikty, naopak přispívat k jejich řešení,“ řekl Pavel před návštěvou Vatikánu. Vedle ruské války na Ukrajině zmínil prezident jako témata jednání konflikty na Blízkém východě či nynější návrat Čecha Jana Darmovzala z Venezuely, k němuž se podle prezidenta Česko snažilo získat papežovu pomoc.
Český prezident přijel do papežova sídla poprvé od loňského zvolení nového pontifika, jehož hodlá pozvat na návštěvu Česka, kam hlava katolické církve nezavítala od cesty Benedikta XVI. v roce 2009. Prezident chce zmínit i téma sexuálního zneužívání v návaznosti na otevřený dopis obětí z řad české katolické církve, které jej minulý týden požádaly o zastání u papeže. Pavel před cestou řekl, že hlava církve má na věc jasný pohled a vybízí církevní představitele, aby se snažili problém řešit.
Po první soukromé části audience se k prezidentovi u papeže připojí první dáma Eva. Po přibližně půlhodinovém setkání se Lvem XIV. čeká Pavla jednání s kardinálem Parolinem.
Poté zavítá prezidentský pár do koleje Nepomucenum, kde se setká s rektorem Tomášem Koumalem, českými bohoslovci a sestrami boromejkami. Zástupci koleje věnují prezidentovi legionářskou vlajku. Na závěr návštěvy položí květiny u hrobu svatého Cyrila v Bazilice svatého Klimenta.
Český prezident je ve Vatikánu po jedenácti letech. První prezident samostatného Česka Václav Havel navštívil Vatikán v březnu 1994, v prosinci 1999 v rámci pracovní návštěvy Itálie a v dubnu 2002 taktéž během návštěvy Itálie. Havlův nástupce Václav Klaus přijel na pohřeb papeže Jana Pavla II. v dubnu 2005 a s jeho nástupcem Benediktem XVI. se setkal osobně během návštěvy Vatikánu v květnu 2009. Prezident Miloš Zeman se 24. dubna 2015 ve Vatikánu setkal s nástupcem Benedikta XVI. papežem Františkem.