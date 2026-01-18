Propuštěný Čech je na cestě z Venezuely, uvedl Macinka


18. 1. 2026Aktualizovánopřed 14 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Letadlo s propuštěným Čechcem Janem Darmovzalem je na cestě z Venezuely, ve večerních hodinách by mohlo přistát v Praze. V Otázkách Václava Moravce to uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Česko je podle něj připraveno začít s obnovou diplomatických vztahů s Caracasem.

Darmovzal byl podle Macinky propuštěn po několika týdnech intenzivního vyjednávání. Hned pro něj vyrazil armádní speciál. V letadle jsou podle šéfa diplomacie další tři, nebo čtyři cizinci, které věznil autoritářský režim prezidenta Nicoláse Madura.

„Původně mělo dojít k vyzvednutí v Bogotě, ale to nakonec nebylo možné, Venezuela trvala na tom, že to bude v Caracasu,“ řekl v ČT Macinka. Podle dřívějších informací mělo být na palubě šest propuštěných vězňů, ale venezuelská strana některým propuštěným podle šéfa diplomacie neumožnila odletět.

Čech vězněný ve Venezuele Jan Darmovzal byl propuštěn
Brífink Andreje Babiše (ANO) a Petra Macinky (Motoristé)

Venezuelské úřady zadržely Darmovzala v září 2024 s tvrzením, že se chystal podílet na plánu zabít Madura a svrhnout tamní vládu. Česká diplomacie uvedla, že taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ. S podobnou záminkou venezuelské úřady zadržely i další zahraniční občany.

Venezuelská vláda začala propouštět větší počet politických vězňů minulý týden poté, co Spojené státy na začátku ledna z Caracasu unesly Madura a jeho ženu do USA. Prozatímní venezuelskou prezidentkou se následně stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které nyní Washington požaduje poslušnost, jinak hrozí dalším vojenským zásahem.

Maduro padl, režim ne. Další vývoj závisí na armádě
Nicolás Maduro během vojenského cvičení

Výběr redakce

Propuštěný Čech je na cestě z Venezuely, uvedl Macinka

Propuštěný Čech je na cestě z Venezuely, uvedl Macinka

13:15Aktualizovánopřed 14 mminutami
Kongres ODS rozhoduje, kdo doplní Kupku a Portlíka v novém vedení

Kongres ODS rozhoduje, kdo doplní Kupku a Portlíka v novém vedení

06:08Aktualizovánopřed 22 mminutami
SPD a Motoristé nebudou hlasovat pro vydání Babiše a Okamury ke stíhání

SPD a Motoristé nebudou hlasovat pro vydání Babiše a Okamury ke stíhání

před 27 mminutami
Při protestech v Íránu zemřelo nejméně pět tisíc lidí, píše Reuters

Při protestech v Íránu zemřelo nejméně pět tisíc lidí, píše Reuters

11:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Fico jednal s Trumpem. Hovořili o Ukrajině, EU i jaderné energetice

Fico jednal s Trumpem. Hovořili o Ukrajině, EU i jaderné energetice

před 2 hhodinami
Grónsko je klíčové pro Trumpovu kolosální Zlatou kopuli

Grónsko je klíčové pro Trumpovu kolosální Zlatou kopuli

před 2 hhodinami
Vláda zahájí přípravné kroky k zestátnění ČEZu, řekl Havlíček

Vláda zahájí přípravné kroky k zestátnění ČEZu, řekl Havlíček

před 3 hhodinami
Pentagon chystá 1500 vojáků na možný zásah v Minnesotě, píše WP

Pentagon chystá 1500 vojáků na možný zásah v Minnesotě, píše WP

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Propuštěný Čech je na cestě z Venezuely, uvedl Macinka

Letadlo s propuštěným Čechcem Janem Darmovzalem je na cestě z Venezuely, ve večerních hodinách by mohlo přistát v Praze. V Otázkách Václava Moravce to uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Česko je podle něj připraveno začít s obnovou diplomatických vztahů s Caracasem.
13:15Aktualizovánopřed 14 mminutami

Kongres ODS rozhoduje, kdo doplní Kupku a Portlíka v novém vedení

Po sobotním zvolení Martina Kupky předsedou Občanské demokratické strany a Tomáše Portlíka jeho statutárním zástupcem v neděli v Praze pokračuje kongres ODS. Ten rozhodne mimo jiné o tom, kdo obsadí místa čtyř řadových místopředsedů, na která bylo nominováno devět kandidátů. Neúspěšný uchazeč o post předsedy strany Radim Ivan, senátorka Vladimíra Ludková a Jan Mráz z plzeňské organizace strany ovšem nominace ve svých projevech odmítli.
06:08Aktualizovánopřed 22 mminutami

SPD a Motoristé nebudou hlasovat pro vydání Babiše a Okamury ke stíhání

SPD a Motoristé nebudou ve sněmovně hlasovat pro vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD) k trestnímu stíhání. V diskusním pořadu televize Prima to v neděli řekli Okamura a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Babiš již dříve prohlásil, že se ke stíhání v kauze Čapí hnízdo vydat nenechá. Ministr průmysl Karel Havlíček (ANO) s tím souhlasí. Případ je podle něj zpolitizovaný a projednává se příliš dlouho.
před 27 mminutami

Vláda zahájí přípravné kroky k zestátnění ČEZu, řekl Havlíček

Vláda dál počítá s výkupem akcií ČEZu, proces bude trvat rok a půl až dva. V rozhovoru pro Týden v politice to uvedl první vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Přesný postup ministr průmyslu a obchodu nekomentoval – s ohledem na to, že jde o cenotvorné informace. Přípravné kroky by ale podle něj mohly začít v následujících měsících.
před 3 hhodinami

Policisté chtějí větší přísnost vůči agresivitě za volantem

Policie chce přísněji zakročit proti úmyslné agresivitě řidičů na silnicích. Přibývá totiž nehod, za kterými stojí bezohledné chování lidí za volantem, loni jich oproti roku 2023 přibylo zhruba o tisíc. V drtivé většině případů šlo o přestupky. Ujíždění před hlídkou, vybržďování nebo třeba extrémní překračování rychlosti v obci by ale nově mohlo být trestným činem. Na změně zákona už se pracuje a hotová má být ještě letos. Kromě přísnějších trestů by mohlo dojít také k zabavení vozidla.
před 3 hhodinami

Nová pravidla umožní spotřebitelům požadovat opravu výrobků

Od 31. července letošního roku budou muset členské státy Evropské unie uplatňovat ve svých vnitrostátních předpisech nová unijní pravidla na podporu oprav zboží. Cílem těchto opatření je především vytvořit systém, který upřednostňuje opravu výrobku před nákupem nového. Předčasná likvidace opravitelného zboží totiž každoročně vede k obrovskému množství odpadu a spotřebě zdrojů. Spotřebitelé by tak nově měli mít právo požadovat, aby prodejci opravili výrobky, které jsou dle práva EU technicky opravitelné.
před 7 hhodinami

Před 35 lety začala operace Pouštní bouře

Koalice osmadvaceti zemí včetně Československa pod vedením Spojených států a s mandátem Rady bezpečnosti OSN zahájila před 35 lety osvobození Kuvajtu okupovaného Irákem. Pro tuzemské vojáky byla operace Pouštní bouře první bojová mise po pádu totality, zhruba dvě stě jich zajišťovalo chemický a radiační průzkum. Jednotka složená z profesionálů i vojáků základní služby byla rozmístěna nedaleko první linie, hned druhý den po zahájení operace jeden z členů jednotky zahynul. Válka v zálivu skončila osvobozením Kuvajtu koncem února, českoslovenští vojáci se vrátili v květnu.
před 17 hhodinami

Novým šéfem ODS je Kupka. Prvním místopředsedou se stal Portlík

Občanští demokraté v sobotu na kongresu v Praze zvolili novým lídrem strany dosavadního místopředsedu Martina Kupku, po dvanácti letech vystřídal v čele strany expremiéra Petra Fialu. Neuspěl Kupkův protikandidát, kterým byl místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan. Strana si v sobotu zvolila také prvního místopředsedu, kterým se stal starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
Načítání...