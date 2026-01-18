Propuštěný Čech je na cestě z Venezuely, uvedl Macinka

Letadlo s propuštěným Čechcem Janem Darmovzalem je na cestě z Venezuely, ve večerních hodinách by mohlo přistát v Praze. V Otázkách Václava Moravce to uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Česko je podle něj připraveno začít s obnovou diplomatických vztahů s Caracasem.
Darmovzal byl podle Macinky propuštěn po několika týdnech intenzivního vyjednávání. Hned pro něj vyrazil armádní speciál. V letadle jsou podle šéfa diplomacie další tři, nebo čtyři cizinci, které věznil autoritářský režim prezidenta Nicoláse Madura.
„Původně mělo dojít k vyzvednutí v Bogotě, ale to nakonec nebylo možné, Venezuela trvala na tom, že to bude v Caracasu,“ řekl v ČT Macinka. Podle dřívějších informací mělo být na palubě šest propuštěných vězňů, ale venezuelská strana některým propuštěným podle šéfa diplomacie neumožnila odletět.
Venezuelské úřady zadržely Darmovzala v září 2024 s tvrzením, že se chystal podílet na plánu zabít Madura a svrhnout tamní vládu. Česká diplomacie uvedla, že taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ. S podobnou záminkou venezuelské úřady zadržely i další zahraniční občany.
Venezuelská vláda začala propouštět větší počet politických vězňů minulý týden poté, co Spojené státy na začátku ledna z Caracasu unesly Madura a jeho ženu do USA. Prozatímní venezuelskou prezidentkou se následně stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které nyní Washington požaduje poslušnost, jinak hrozí dalším vojenským zásahem.