Čech vězněný ve Venezuele Jan Darmovzal byl propuštěn

Po několika týdnech intenzivního vyjednávání se podařilo propustit Čecha Jana Darmovzala vězněného ve Venezuele. Na mimořádné tiskové konferenci to ve sněmovně oznámili ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a premiér Andrej Babiš (ANO). Český občan byl podle Macinky propuštěn v pátek okolo 04:00 SEČ a je v docela uspokojivém zdravotním stavu v Caracasu. Česko pro něj do Venezuely posílá letadlo.
Darmovzal byl propuštěn časně ráno našeho času spolu s vězni z dalších zemí. Míří pro něj letadlo, které ho přepraví domů. Darmovzal je teď podle Macinky v Caracasu. Macinka poděkoval českým diplomatům, kteří se podíleli na jeho propuštění.
Situace po americké akci ve Venezuele nabrala dynamiku, řekl Macinka. Jednání se vedla na různých úrovních, ale více je Macinka nechtěl specifikovat.
Venezuelské úřady zadržely Darmovzala v září 2024 s tvrzením, že se chystal podílet na plánu zabít autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a svrhnout tamní vládu. Česká diplomacie uvedla, že taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ. S podobnou záminkou venezuelské úřady zadržely i další zahraniční občany. Českého občana nevládní organizace Foro Penal označila za člověka zadržovaného za politickým účelem.
Česko chce diplomatické vztahy s Venezuelou
Česko je připraveno začít s obnovou diplomatických vztahů s Venezuelou a bavit se i o tom, že bude mít opět stálou diplomatickou přítomnost v Caracasu, řekl Macinka. Babiš doplnil, že po změnách ve Venezuele považuje česká vláda teritorium za velice důležité i pro české exportéry.
„Společně jsme se domluvili, že Česká republika bude přítomna ve Venezuele a uděláme všechno pro to, abychom tam co nejrychleji měli nějaké vlastní zastoupení,“ řekl Babiš. Česko nemá aktuálně v zemi ani velvyslanectví, ani konzulát.