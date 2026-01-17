Trump uvalí kvůli Grónsku clo na některé evropské země


Americký prezident Donald Trump oznámil desetiprocentní clo na Dánsko, Norsko, Švédsko, Francii, Německo a další země kvůli jejich postupu ohledně Grónska. V platnost mají vstoupit prvního února. Od června se pak mají zvýšit na 25 procent. Trvat mají do té doby, dokud se neuzavře dohoda o Grónsku. Trump dlouhodobě hrozí zabráním ostrova, evropské země tam v posledních dnech vysílají své vojáky.

Podle Trumpa je Grónsko pro bezpečnost USA důležité kvůli jeho strategické poloze a nerostným surovinám. Obyvatelé Grónska i Dánsko to opakovaně odmítají. Trump nevyloučil ani použití síly k získání ostrova, čímž šokoval spojence v NATO, jehož je Dánsko také členem.

Dánsko v reakci oznámilo kroky k posílení obranyschopnosti ostrova, ve čtvrtek v Grónsku přistálo letadlo s dánskými vojáky. Podle AP přicházejí vojáci z několika evropských zemí, vedle Francie a Německa také Británie, Norska a Švédska. Podle agentury Reuters se připojilo také Finsko a Nizozemsko.

Trumpův zmocněnec zamíří do Grónska v březnu. Věří v dohodu
Nuuk v Grónsku

Protesty v Grónsku a Dánsku

Proti plánům Trumpa protestovaly tisíce lidí v hlavním městě Grónska Nuuk. Mezi demonstranty byl i premiér Grónska Jens-Frederik Nielsen. Ze stejného důvodů se konaly demonstrace i v řadě dánských měst, včetně hlavního města Kodaně, kterých se rovněž účastnily tisíce lidí, uvedly agentury AFP a Bloomberg.

V Grónsku za mírného deště demonstranti mávali grónskou vlajkou a skandovali slogany a zpívali tradiční inuitské písně. Někteří měli na hlavách čepice se sloganem „Make America Go Away“ (Ať Amerika zmizí), což byla narážka na Trumpovu kampaň MAGA, tedy Make America Great Again (Učiňme Ameriku opět skvělou).

Alianční země posílají vojáky do Grónska
Vojenské cvičení v Grónsku

Protestu v centru Kodaně se podle organizátorů zúčastnilo přes 20 tisíc lidí, což dopovídá počtu obyvatel hlavního města Grónska. Demonstranti pochodovali k americké ambasádě a neodradilo je ani chladné počasí. Řada z nich nesla transparenty s hesly jako „USA mají dost ledu“ nebo „Yankee jděte domů“ a „Grónsko není na prodej“ či „Ruce pryč od Grónska“.

„Není to jen o Grónsku; je to o respektu k národům a hranicím a tom, že malé společnosti nesmí být vystavovány tlaku velmocí,“ řekla při protestu před radnicí v Kodani Gróňanka žijící v Dánsku Anja Geislerová. „Dnes jsme všichni Gróňané.“

