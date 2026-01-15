Dánsko i Německo poslaly vojáky do Grónska


15. 1. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

V grónském Nuuku přistálo letadlo s dánskými vojáky poté, co severská země a její autonomní území oznámily kroky k posílení obranyschopnosti ostrova. Do Grónska míří rovněž třináct vojáků průzkumné mise z Německa. Americký prezident Donald Trump trvá na získání strategického ostrova. Případný vojenský zásah USA by podle polského premiéra Donalda Tuska byl konec světa, jak jej známe. Podle NATO roste v Arktidě přítomnost Ruska a Číny.

Vojáci Bundeswehru do grónské metropole Nuuku odletěli transportním letounem A400M. „Cílem je prověřit rámcové podmínky pro možný vojenský příspěvek k podpoře Dánska při zajištění bezpečnosti v regionu, například schopnosti k monitorování moře,“ uvedlo německé ministerstvo obrany.

Mise, o kterou požádala Kodaň, se bude konat od čtvrtka do soboty, účastnit se budou vojáci z Německa, Francie či Švédska. Generální tajemník NATO Mark Rutte tento týden řekl, že ochrana arktického regionu je kvůli rostoucí přítomnosti Ruska a Číny velice důležitá.

USA by mohly obsadit Grónsko „do půl hodiny“. Cest je ale víc
Dánští vojáci během cvičení v Grónsku

Americká administrativa v posledních týdnech otevřeně hovoří o svých ambicích získat ostrov, který je dánským autonomním územím. Trump i vysocí představitelé jeho administrativy přitom opakovaně nevyloučili možnost ovládnutí území za použití vojenské síly. Šéf Bílého domu tvrdí, že pokud ho nezískají Spojené státy, pokusí se o to Moskva nebo Peking.

Podle Tuska by ale případný americký vojenský zásah byl z politického hlediska katastrofa. Konflikt či pokus o zabrání území státu, který je členem NATO, jiným státem Aliance, by znamenal konec světa, jak je dnes známý, a který po dlouhá léta zaručoval bezpečnost, varoval polský předseda vlády.

„Bohužel, vzhledem k dosavadnímu počínání administrativy Donalda Trumpa je každý scénář možný,“ připustil Tusk a dodal, že Varšava nehodlá do Grónska vyslat polské vojáky a že hodlá udělat vše, aby Evropa byla jako celek solidární.

Zásadní rozkol

Po středeční schůzce ve Washingtonu dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen uvedl, že se Dánsko, Grónsko a USA stále neshodnou na základních věcech.

„Řekl bych, že jsme vedli upřímnou, ale i konstruktivní diskusi zaměřenou na to, jak zajistit dlouhodobou bezpečnost v Grónsku. A musím říct, že se v této oblasti naše názory i nadále rozcházejí. Návrhy, které nerespektují územní celistvost Dánského království a právo grónského lidu na sebeurčení, jsou pro nás zcela nepřijatelné. V tom stále panuje zásadní neshoda,“ sdělil Rasmussen.

„Důležité pro nás je posílit spolupráci se Spojenými státy. To ale neznamená, že chceme být jejich vlastnictvím,“ zdůraznila grónská ministryně zahraničí Vivian Motzfeldtová. Trump později řekl, že situace se nějak vyřeší, a zopakoval, že USA ostrov potřebují kvůli národní bezpečnosti.

Grónský premiér by volil Dánsko. Bude to pro něj problém, reagoval Trump
Americký prezident Donald Trump

Německý ministr obrany Boris Pistorius v úterý zdůraznil, že Německo stojí po boku Kodaně, a odmítl americký argument, že je třeba Grónsko lépe zabezpečit. Aliance ostrov podle něj vždy chránila a chrání.

„Rusko a Čína využívají Arktidu stále více vojensky a zpochybňují tím svobodu dopravních, komunikačních a obchodních cest. NATO to nepřipustí a bude nadále vystupovat na podporu mezinárodního řádu založeného na právu,“ uvedl ve čtvrtek Pistorius.

Dodal, že rozhodující je, aby se při společné misi pod dánským vedením a v rámci NATO účastníci dobře zkoordinovali, „obzvlášť s naším americkým partnerem“.

Mezi Čínou, Ruskem i v Arktidě tají ledy a otevírají polární kolbiště
Tanker Renda plující pod ruskou vlajkou v Arktidě

