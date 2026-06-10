Dua Lipa či Bezos slavili svatbu v Itálii. Nejsme zábavní park, zní od místních


před 31 mminutami|Zdroj: Reuters, ČTK, Guardian, RAI, Palermo Today, The Telegraph, ANSA, Business of Fashion, CNN

Zpěvačka Dua Lipa a herec Callum Turner se vzali. Oslavu sňatku uspořádali slavní britští novomanželé v Palermu – což pro místní znamenalo omezení. Mluví se tak o privatizaci veřejných historických míst elitou. Romantická místa v Itálii si k začátku společného života dříve vybrali také třeba herec George Clooney nebo miliardář a majitel Amazonu Jeff Bezos.

Dua Lipa a Turner sdíleli sérii společných fotografií ze sicilské metropole už loni v červenci. Palermo v mém srdci (slovo „srdce“ nahradila čtyřmi emotikony srdíček), připsala k nim zpěvačka. Na momentkách z pobytu obdivují Turner a Lipa fresky v katedrále nebo se chystají zakousnout do cannoli plněných ricottou, tedy do tradičního sicilského dezertu. „Děkuju, že jste si vybrali naše město, jste vítáni kdykoliv, kdy se budete chtít vrátit zpátky,“ stojí v jednom z nedávno přidaných komentářů.

Jeho autorka patří nejspíš k těm, kteří vítali rozhodnutí „manželů Turnerových“ vrátit se do Palerma oslavit svatbu s rodinou a přáteli poté, co si civilní obřad odbyli v Londýně. Italská veřejnoprávní stanice RAI popisovala, že historické centrum města se proměnilo v „exkluzivní pódium“ pro zvané. Novomanželé si také zajistili soukromou prohlídku v Galerii moderního umění.

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Kvůli omezením přístupu do některých míst v centru ale byly reakce na svatbu těchto celebrit v Palermu rozporuplné. 

„Palermo není k pronájmu“

Kritici svatebního humbuku namítají, že to všechno za dopravní komplikace a narušení každodenního života – i kvůli všudypřítomným paparazziům – nestojí. Zvláště v době, kdy se turisticky atraktivní místa, k nimž mnohá v Itálii patří, snaží ukočírovat přesycenost návštěvníky. „Někdy mám pocit, jako by se Palermo stávalo zábavním parkem,“ vyjádřila pocity některých svých sousedů jedna z obyvatelek města pro britský The Guardian.

Část místních tak místo gratulací vyvěsila na dopravní zátarasy transparenty s nápisy „Palermo není k pronájmu“ a „Naše náměstí není váš obývák“, informovala italská zpravodajská agentura ANSA. Uvádí ale také, že podle jejích zjištění měli obchodníci, jichž se omezení kvůli akci slavného páru dotklo, dostat kompenzaci ve výši tisíc eur (asi 25 tisíc korun).

Reklama, která přinese miliony

Druzí zdůrazňují význam události schopné „přitáhnout k Palermu pozornost půlky světa“. Na oslavu dorazilo na dvě stě hostů, zástupců světové smetánky – včetně Eltona Johna nebo Donatelly Versace. Palermský starosta Roberot Lagalla se těšil z „velkého propagačního zisku“ pro město.

Italská agentura JFC zaměřující se na analýzu cestovního ruchu a regionálního rozvoje vyčíslila, že svatební oslava britských celebrit vygenerovala Sicílii 268 milionů eur (téměř šest a půl miliardy korun). Z toho přes patnáct milionů představuje okamžitý zisk, další ekonomický přínos představuje „zviditelnění značky Palermo“.

Dua Lipa a Callum Turner na svatební oslavě v Palermu
Zdroj: Reuters/Igor Petyx

Pro sicilskou metropoli to znamená „oficiální“ vstup do žebříčku svatebních destinací uznávaných po celém světě, uvádí studie, z níž cituje třeba místní deník Palermo Today. Zpráva dodává, že takového zviditelnění by žádná reklamní kampaň nemohla dosáhnout. 

Některá místa spojená se svatbou známé zpěvačky se díky využití v populární kultuře dostala do povědomí už dříve, třeba barokní Villa Valguarnera, která posloužila jako lokace pro natáčení seriálu Gepard i při vzniku moderního italského státu. Zmínka o této památce během svatební oslavy Duy Lipa a Turnera ale zrovna místní úřady nepotěšila. Britský list The Telegraph totiž psal, že svatbu roku hostí „hnízdo sicilské mafie“, což regionální prezident Sicílie Renato Schifani odmítl jako stereotyp, který ignoruje desetiletí boje proti organizovanému zločinu a také „občanské, kulturní a ekonomické vykoupení“. 

V Itálii svatbu slavila Charli XCX či jedna z „Kardashianek“

Podobný scénář pro svatbu jako Dua Lipa a Turner zvolil loni i jiný pár z britského showbyznysu. Zpěvačka a hudebnice Charli XCX a bubeník kapely The 1975 George Daniel se rovněž rozhodli pro kombinaci komornějšího obřadu v Londýně a velkolepějšího pokračování veselky na Sicílii.

Útočiště našli v rybářské vesničce Scopello. Počet vyhledávání tamního hotelu na Google se díky jejich přítomnosti zvýšil o více než patnáct set procent, uvádí ANSA. V soukromě spravovaném komplexu u moře ale svatebčané veřejný prostor nijak zvlášť nerušili.

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Oblíbeným místem pro novomanžele mezi celebritami se stala také idylická vesnička se středověkým hradem Portofino v Janovském zálivu, kam se uchýlili třeba v červnu 2022 americká influencerka Kourtney Kardashianová a hudebník Travis Barker z Blink 182. Spíše než stížnosti na narušení okolního života ale tehdy zaznívalo podivení nad tím, že celá svatba je vlastně jedna velká marketingová akce jisté věhlasné módní značky. 

Clooney v Benátkách

Hollywoodský herec George Clooney chtěl říct své „ano“ britsko-libanonské právničce Amal Alamuddinové v roce 2014 v jednom z měst řazených mezi ta nejromantičtější – v Benátkách. Město ulice kolem radnice uzavřelo kvůli obavám o veřejnou bezpečnost a také proto, že očekávalo davy lidí „přitahované hvězdností akce“.

Benátčané, alespoň podle některých médií, ale ruch a objížďky brali spíše pozitivně, protože díky přítomnosti hollywoodské hvězdy se ve světě o městě mluvilo v dobrém světle, což by mohlo – doufali tehdy – zastínit tehdejší korupční skandál vedení města kolem miliardového projektu na stavbu protipovodňových bariér.

Navíc Clooney nepřijel do Itálie jen na skok, už v té době vlastnil také vilu u jezera Como. Podle posledních zpráv nicméně našel ideální bydlení ve Francii, ač kvůli získání francouzského občanství si vyslechl kritiku kvůli „dvojímu metru“.

Dobrá zpráva pro koho? Clooney získal francouzské občanství
George Clooney a jeho žena Amal na francouzských filmových cenách César 2017

Nejvíc vadil Bezos

Zatím největší pozdvižení vzbudila loni v Itálii svatební veselice jednoho z nejbohatších mužů planety Jeffa Bezose a novinářky a televizní moderátorky Lauren Sánchezové. Jestli se o svatbě Duy Lipa a Calluma Turnera psalo jako o svatbě roku, tak o té Bezosově jako o veselce století. Odehrála se – stejně jako ta Clooneyova – v Benátkách.

I kritika okázalé akce ve starobylém městě na laguně nabrala větších rozměrů. Netýkala se „jen“ dopadu na místní obyvatele, ale upozorňovala zároveň na témata masového turismu, vykořisťování pracovníků a elitářství. Protestující svatbu se dvěma stovkami hostů ze showbyznysu, politiky a finančnictví vnímali jako příklad toho, jak jsou „Benátky v dárkovém balení prodávány ultrabohatým lidem“, upozornil Reuters.

Aktivisté v Benátkách odmítají Bezosův dar
Jeff Bezos a Lauren Sánchezová v Benátkách

„Myšlenka, že město by mělo být vnímáno jako kulisa, jeviště nebo zábavní park, byla Bezosovou svatbou zdůrazněna jako nikdy předtím,“ tvrdil mluvčí hnutí No Space for Bezos (Žádný prostor pro Bezose) Tommaso Cacciari. Ten se angažoval také v protestech proti obřím výletním lodím připlouvajícím do města.

Regionální politici odmítali protestující jako okrajovou menšinu s tím, že Bezosova známost a krása Benátek poskytly mezinárodní viditelnost, kterou efektivně využili. CNN zmiňuje, že někteří aktivisté brojící proti Bezosově svatbě v Benátkách se připojili i k demonstrantům, kteří chtěli chránit Palermo před „boháči“ při svatbě Duy Lipa. 

Přeplněné Benátky, drahá Barcelona. Evropa bojuje s overturismem
Grafitti v Barceloně upozorňující na overturismus

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