Zemřela oscarová herečka Frickerová, proslavila se i rolí v Sám doma 2

V Dublinu ve čtvrtek večer po vleklých zdravotních problémech zemřela v 81 letech irská oscarová herečka Brenda Frickerová, napsala agentura AP. Čeští diváci ji znají například jako holubí ženu ze snímku Sám doma 2: Ztracen v New Yorku.
Frickerová, která se narodila v únoru 1945 v Dublinu, se mezi lety 1964 až 2024 objevila ve více než devadesáti filmech a televizních pořadech. V roce 1990 se stala první Irkou, jež získala Oscara za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli, a to za ztvárnění Bridget Faganové Brownové v životopisném dramatu Moje levá noha. Hrála matku Christyho Browna, který se narodil s dětskou mozkovou obrnou a ovládal pouze svou levou nohu. Daniel Day-Lewis za roli Christyho dostal Oscara za nejlepší mužský herecký výkon.
Proslavila se také rolí holubí ženy ve filmu Sám doma 2, což byla bezdomovkyně, která se v newyorském Central Parku spřátelila s hlavní postavou hranou Macaulayem Culkinem. Hrála také po boku australské kolegyně Cate Blanchettové v dramatu Veronica Guerin o irské investigativní novinářce zavražděné v roce 1996.
Herečka i spisovatelka
Frickerová ve své autobiografii She Died Young: A Life in Fragments (Zemřela mladá: Život v úlomcích) vylíčila šťastné zážitky z dětství se svou sestrou Granií i svůj boj s překonáváním následků sexuálního násilí a psychických problémů, kvůli nimž několikrát skončila v léčebně. List The Sunday Times knihu vydanou loni v září zařadil na svůj seznam bestsellerů.
Web deníku The Irish Times Frickerovou v roce 2020 zařadil na 26. pozici žebříčku padesáti největších irských filmových herců. Na začátku letošního roku se také stala čestnou občankou Dublinu.
„Nikdy už neuvidíme nikoho jako ona a svět je bez ní chudší. Bylo mi ctí ji znát, milovat a pracovat s ní. Vždy bude mít místo v mém srdci i v srdcích mnoha filmových a televizních fanoušků po celém světě,“ vylíčil v prohlášení hereččin agent Phil Belfield.
„Skutečně patřila k největším osobnostem, které tato země kdy dala světu, a byla velvyslankyní irského talentu na světové scéně. Zkrátka a dobře, takovou osobnost už nikdy neuvidíme,“ dodal irský vicepremiér Simon Harris.