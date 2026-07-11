Ve Varech vyhrálo Padlé ovoce, natočil jej myanmarský režisér v české koprodukci

Křišťálový glóbus v Karlových Varech získal koprodukční snímek s účastí České republiky Padlé ovoce, za kterým stojí režisér z Myanmaru Aun Pčou.
Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převzala francouzská herečka Juliette Binocheová. Cenu prezidenta obdrželi slovenská herečka a diplomatka Magda Vášáryová a americký herec Jeffrey Wright.
Festival začal 3. července. Hlavní světovou hvězdou byl americký herec Dustin Hoffman, který při zahájení převzal Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. K letošním zahraničním hostům patřili také herci, případně i filmaři Maggie Gyllenhaalová, Jesse Eisenberg a Harvey Keitel či kameraman Robert Richardson.
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