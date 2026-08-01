Ve světě od vedle Antonína Střížka můžou být všechny věci zajímavé


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Noční městské výjevy, opuštěné krajiny nebo květinová zátiší jsou součástí Světa od vedle malíře Antonína Střížka. Na výstavě v pražské Galerii Villa Pellé vystavuje výjevy, které vytvořil v posledních letech.

Antonín Střížek maluje věci, které dennodenně potkává. Zajímají ho třeba vlčí máky, auta nebo tramvaje. Všechno pro něj může být zajímavé. „Hledám témata tím, že mě fascinuje něco, k čemu třeba někdo jiný má vztah. Vlaky jsem začal malovat, když jsem si četl o (skladateli Antonínu) Dvořákovi, jak miloval nádraží a vlaky. A ještě v osmdesátých letech byli lidé, kteří se učili vlakové jízdní řády nazpaměť. To mě vždycky inspiruje a upoutá,“ vysvětluje umělec.

Ve svých obrazech poukazuje i na to, jak se svět změnil. A to zejména prostřednictvím věcí, kterými se lidé obklopují. Nejmarkantněji je to podle něj vidět na telefonu. Není to tak dávno, co bylo běžné volat z telefonních budek po vhození pětikoruny do přístroje a čísla lidé hledali v papírových telefonních seznamech.

Střížka zaujala také estetika hnutí Bauhaus. Inspiraci našel ve slavném avantgardním Triadickém baletu Oscara Schlemmera. „Je to stylizace vytváření jiných pravidel pro figuru. Ten obraz může být tvořen geometrickými tvary, objemy. Nešlo tolik o klasické divadlo, ale spíš o estetiku a výtvarno,“ upřesnil.

Pro něj typickou barevností hýří i krajiny namalované v poslední době. Spolu s další Střížkovou tvorbou jsou ve Ville Pellé k vidění do poloviny srpna.

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