Bratříčku, drž sa, vzkazuje slovenský výtvarník s ironií Čechům

Důležité okamžiky českých a slovenských dějin zobrazuje výtvarník Matúš Maťátko. Vystavuje je ostravský Dům umění pod názvem Bratříčku, drž sa. Titul výstavy vychází z textu písně Karla Kryla. Ve svých dílech autor ironicky komentuje minulost bývalého Československa i současnost obou samostatných států.
Dějiny zobrazil Maťátko v českých a slovenských národních barvách. Každý obraz komentuje historickou událost. Začíná se v roce 1918 a končí v současnosti. „Jsou to i události, které formovaly národní mýtus Čechů a Slováků,“ vysvětluje autor.
Dvaačtyřicetiletý Maťátko pochází z Bratislavy, kde také žije a tvoří, krom toho vyučuje na Akademii umění v Bánské Bystrici. Ve své tvorbě využívá postupy komiksu i graffiti. Část obrazů maluje, na jiné používá techniku linorytu.
„Ukazujeme jen jednu část jeho tvorby, která se zaměřuje zhruba na sto roků krizových momentů, ale i zápasů a bojů o identitu, kulturu a nový politický kontext,“ doplnil kurátor Vladimír Beskid.
Například postavička animovaného Krtka posloužila výtvarníkovi jako znak pro tunelování. Obraz pojmenoval Zlatá horečka. „Tento krteček není úplně milý. Má atributy jako zlaté prsteny, řetěz s přívěskem tunelu, zbraň, je to odkaz na divoká devadesátá léta,“ upřesnil kurátor.
Část prostoru zabírá scénografická instalace s názvem Revolucionář. Les zdvižených rukou se zaťatými pěstmi, které symbolizují různá stanoviska. Na výstavě jsou také odkazy k sametové revoluci, k cenám benzinu, pandemii covidu i svobodným médiím. Téma pak doplňují výtvarná díla ze sbírek Domu umění.
Dvojjazyčný název výstavy Bratříčku, drž sa, má být také vzkazem od Slováků Čechům a rovněž varováním, aby nešli podobnou cestou.