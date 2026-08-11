Zemětřesení v Kolumbii má už více než dvě stě obětí

Nejméně 224 lidí zahynulo při pondělním zemětřesení v Kolumbii, informuje v úterý odpoledne SELČ agentura Reuters s odvoláním na tamní úřady. Počet zraněných stoupl podle dostupných údajů na více než 900. Otřesy podle kolumbijské asociace hlavních měst regionů Asocapitales zničily 61 budov a poškodily dalších 1575 domů. Jde o nejsilnější zemětřesení v zemi v tomto století. Ministerstvo zahraničí vyzvalo Čechy v Kolumbii, aby necestovali do oblastí zasažených otřesy.
„Vláda má všechny své kapacity nasazeny k ochraně životů, pomoci postiženým komunitám a poskytování pomoci všude, kde je potřeba,“ oznámil prezident Aberlado De La Esperiella, který ve stejný den složil prezidentskou přísahu. V zemi vyhlásil stav nouze. „První prioritou je záchrana lidí uvězněných pod troskami,“ zdůraznil.
Jedním z nejhůře zasažených měst je Pereira, vzdálená asi 55 kilometrů od epicentra zemětřesení o síle 7,4 stupně poblíž vesnice San José del Palmar v provincii Chocó. Místní úřady hlásily nejméně 66 mrtvých a 58 zřícených budov. Na pět desítek lidí je pravděpodobně uvězněno v patnácti z nich.
Ve zhruba půlmilionovém městě jsou nasazeny stovky policistů, hasičů a záchranářů. Povoláni byli také vojáci a očekává se příjezd polní nemocnice s 28 lůžky a též chladírenského vozu kvůli přetížení márnice.
„Upřímně, pořád tomu nemůžu uvěřit,“ řekl agentuře AFP jeden z místních obyvatel. „Měl jsem pocit, že jsem ve scéně z filmu, protože jsem viděl, jak se sloupy, kabely, všechno hýbe. Mám strach o rodinu a přátele,“ dodal.
V Cali, které se nachází asi 160 kilometrů jižně od Pereiry a asi 200 kilometrů od epicentra, se podle agentury DPA zřítily tři nemocnice a na čtyřicet dalších budov. Prezident milionové město navštívil. „Veškeré naše úsilí se nyní zaměří na toto,“ řekl. Očekává se, že se k 600 již nasazeným vojákům připojí dalších 400. Pomáhat budou s pátracími a záchrannými operacemi.
Počet obětí v Cali dle Reuters dosáhl nejméně 85 a počet zraněných přibližně sedmi stovek. Městské letiště, které se nachází na okraji velké oblasti pěstování kávy Eje Cafetero, pracuje omezeně. Cali je známé svými mnoha školami salsy a je oblíbenou turistickou destinací, a to i pro návštěvníky z Evropy.
Další oběti zemětřesení hlásí města Manizales, Quibdó či Medellín. V celé zemi je poškozeno šest letišť.
Zemětřesení o síle 7,4 stupně postihlo oblast v pondělí v 07:34 místního času (14:34 SELČ). Ohnisko bylo v hloubce 96 kilometrů. Necelou hodinu poté byl zaznamenán v téže oblasti následný otřes o síle 4,6 stupně. Otřesy byly cítit i v Ekvádoru a v Panamě a také ve Venezuele.
Chocó, oblast obklopující epicentrum zemětřesení, je jednou z nejchudších a nejvíce zanedbávaných oblastí Kolumbie, často sužovanou konflikty ozbrojených skupin. Velká část oblasti je dostupná pouze lodí nebo letadlem.
MZV vyzvalo Čechy, aby necestovali do zasažených oblastí
Ministerstvo zahraničí (MZV) vyzvalo Čechy v Kolumbii, aby necestovali do oblastí zasažených zemětřesením. V dobrovolném cestovatelském systému Drozd úřad v zemi eviduje 45 lidí, sdělil mluvčí resortu Adam Čörgö. Podrobnější informace mohou Češi nalézt na místním portálu UNGRD. V případě nouze mohou kontaktovat v pracovní době velvyslanectví v Bogotě nebo kdykoliv nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle +420 222 420 222.
Americké ministerstvo zahraničí oznámilo, že poskytne Kolumbii 15,5 milionu dolarů (téměř 327 milionů korun) na nouzové ubytování, potraviny a další pomoc. Vlády z celé Latinské Ameriky se také přihlásily, aby pomohly.
Evropská unie poskytuje finanční prostředky a podporuje záchranné operace po zemětřesení, sdělila šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová. EU podle ní mimo jiné mobilizovala satelitní službu Copernicus na podporu záchranných a humanitárních operací.