Odysseus od Nolana vplouvá do českých kin


před 42 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Odyssea, desetiletá cesta zachycená v celovečerním filmu, jde do kin. Očekávaná adaptace antického eposu v podání americko-britského režiséra Christophera Nolana si odbyla tuzemskou premiéru.

Trója hoří a Odysseus, král Ithaky, se po vítězství vrací domů. Znelíbil se ale bohům a ti ho trestají za jeho troufalost. „Na cestě domů mě nikdo nezastaví. Dokonce ani bohové,“ proklamuje Odysseus v podání Matta Damona v novém filmovém zpracování. „Odyssea je jeden ze základních textů západní kultury, který se dochoval skoro tři tisíce let. Takže je to velká zodpovědnost,“ připomíná Damon.

Dvanáct tisíc veršů původního eposu převedl Nolan do téměř tří hodin filmové podívané. Má ve zvyku natáčet ve velkém měřítku a s reálnými rekvizitami. „U filmu Oppenheimer jsem si užíval psaní scénáře podle sedmisetstránkového akademického textu. Ale Homér je i proti tomu velká výzva,“ přiblížil režisér svou práci.

Odyssea v proměnách času

Odysseus se na stříbrném plátně poprvé objevil už v roce 1911. Později ho ztvárnili třeba Kirk Douglas, Sean Bean nebo Ralph Fiennes.

„Homér, ať už to byl kdokoliv, chtěl, aby Odysseus působil jako muž odvedle, soused. Aby nám byl blízký. A on nám je blízký,“ říká o slavném antickém hrdinovi archeolog a historik Jan Bažant.

Český čtenář se s příběhem o Odysseově dlouhé cestě pravděpodobně setkal už ve škole, prostřednictvím převyprávění Eduarda Petišky. To ale podle Bažanta původní látku značně zkresluje. „On (Petiška) lidi zušlechťoval, aby to byly příklady hodné následování, což je trochu proti srsti Odyssey, protože Odysseus není příkladný hrdina. On dělá špatné věci a z toho se lidé mají poučit,“ vysvětlil.

Nový snímek už od zveřejnění ukázek provázela kritika, že nevypadá dostatečně dobově. Podle Bažanta ale žádná finální a správná verze mýtu neexistuje, už ve starověku si je každý vypravěč upravoval po svém. I Nolan tak ukazuje pouze jednoho z možných Odysseů.

Nejen Řekové se ptají: Není Nolanova Odyssea málo řecká?
Z filmu Odyssea (režie: Christopher Nolan)

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