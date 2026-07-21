Podvodníci vylákali desítky milionů ze Správy nemovitostí Hradec Králové


před 53 mminutami|Zdroj: ČTK

Podvodníci připravili Správu nemovitostí Hradec Králové asi o 46 milionů korun, oznámila v pondělí hradecká radnice s tím, že jde o předběžně vyčíslenou částku. Podle úterního vyjádření policie jde o rekordní částku vylákanou použitou formou útoku. Peníze podvodníkům na účty v minulém týdnu poslal zaměstnanec, a to bez vědomí vedení této příspěvkové organizace, kolegů a města. Podlehl nátlaku podvodníků, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky.

„Správa nemovitostí Hradec Králové (SNHK) se stala terčem podvodného finančního útoku,“ uvedla radnice. Věc řeší policie, které správa i město poskytují součinnost.

Policie uvedla, že od minulého týdne řeší oznámení o převedení desítek milionů korun z účtu veřejné organizace na Hradecku na různé bankovní účty. „Vše zatím nasvědčuje tomu, že se jedná o podvod. Pachateli hrozí v takovém případě až desetiletý trest odnětí svobody. Kriminalisté dělají od prvopočátku maximum pro to, aby vypátrali pachatele a minimalizovali vzniklou škodu,“ sdělila mluvčí policie Magdaléna Vlčková. Oběť podle ní zřejmě uvěřila falešné legendě.

Podle ředitelky Správy nemovitostí Hradec Králové Jaroslavy Bernhardové jde o selhání jednotlivce, do jehož kompetence patřilo nakládání s penězi. „Ten bohužel pod psychickým nátlakem útočníků obešel kontrolní prvky a bezpečnostní postupy v oblasti peněžních toků,“ komentovala.

Běžný chod správy ani poskytované služby událost podle ní neomezila. „Finanční škoda bezprostředně neohrožuje fungování společnosti, její cash flow (peněžní toky), plnění finančních závazků ani výplaty mezd zaměstnancům,“ dodala ředitelka. Firma se například stará o městské byty, domy a nebytové prostory, provozuje plavecký bazén, akvacentrum a letní koupaliště.

Město bude víc dbát na trénink pracovníků

Radnice uvedla, že interní kontrolní procesy města a městských organizací procházejí pravidelnými audity, které údajně potvrzují jejich správné a dostatečně bezpečné nastavení. „Město vedle technických a procesních nástrojů nyní bude u svých organizací klást důraz na proškolování a následný trénink zaměstnanců zaměřený na rozpoznání podvodných telefonátů a dalších útoků cílících na získání finančních prostředků.“

Reportéři ČT se zaměřili na podvodná call centra, která z lidí lákají peníze
Ilustrační snímek

Správa nemovitostí Hradec Králové měla loni výnosy 224 milionů korun. Z toho příspěvek od města činil 141 milionů korun. Organizace loni zaměstnávala v průměru 118 lidí.

Policie upozornila, že policisté ani pracovníci banky občany kvůli převedení peněz nekontaktují. „Naši kriminalisté se s touto formou podvodů, kdy se pachatelé vydávají za policisty či bezpečnostní pracovníky banky a vyvíjí na svou oběť tlak k převedení financí, setkávají v Královéhradeckém kraji dnes a denně,“ řekla policejní mluvčí.

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