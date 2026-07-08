Lidé ze Rtyně v Podkrkonoší zůstávají po bleskové povodni bez vody

VideoLidé ze Rtyně v Podkrkonoší zůstávají po bleskové povodni bez vody


před 20 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Už více než dva týdny zásobují obec Rtyně v Podkrkonoší pitnou vodou přistavené cisterny. Je to důsledek bleskové povodně, která zaplavila a kontaminovala obecní vrty. Kohoutková voda se dá pít jen po důkladném převaření, přesto však mnohé rodiny vodu raději berou z cisteren. Vedení obce doplňuje cisterny s pitnou vodou každé dva dny. Vodu v podzemí pročišťuje její přirozené proudění. Podle mluvčí Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Veroniky Krejčí ale kontaminace stále přetrvává.

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