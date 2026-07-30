Na Opavsku hoří les, na místě působily i vrtulníky s bambivakem


30. 7. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

V Novém Vrbnu na Opavsku hoří les. Kvůli požáru musel být vyhlášen třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hoří na ploše přibližně 27 hektarů. Na místě zasahuje speciální technika. Zásah komplikují vysoké teploty a především vítr, kvůli kterému se oheň už rozšířil i na přilehlé strniště. Na místě přes den zasahovalo 150 hasičů, požár se jim stále nepodařilo lokalizovat.

Osada Nové Vrbno je součástí Větřkovic, hasiči tam k požáru vyjížděli okolo 12:45. Na místě bylo až třicet jednotek. „Hasební práce budou probíhat po celou noc, kdy bude nasazeno patnáct jednotek,“ uvedla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.

Povolán byl také vrtulník Letecké služby Policie ČR s bambivakem o objemu 900 litrů a vrtulník BlackHawk z Mělníka s bambivakem o objemu 3450 litrů. Podle předchozích informací měly ukončit svou činnost mezi 19:30 a 20:30, ale oba stroje působily na místě do 21 hodin. Vrtulníky vodu nabíraly z vodní plochy Vítkovský Balaton.

Záchranný útvar na místo vyslal z Hlučína na Opavsku dvě speciální cisterny. „Tyto cisterny disponují velkým objemem vodních nádrží, konkrétně 21 tisíci litry a 12 tisíci litry hasební vody,“ uvedl Miroslav Kučera ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR.

S požárem bojují i na Pardubicku či v Plzeňském kraji

Požár zaměstnal i hasiče na Svitavsku v Městečku Trnávce, kde hořely tři hektary lesa. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyřstupňové škály, na místě bylo devět jednotek.

Letecká posila nebyla potřebná. „Hasičům se již podařilo lokalizovat část požárem zasažené plochy, v tuto chvíli pokračují v lokalizaci druhé části požářiště,“ řekla ve čtvrtek navečer mluvčí hasičů Lucie Pipiš. Jeden hasič si poranil ruku, ale nejedná se o vážné poranění a hasič zůstal dál na místě zásahu.

Také v Plzeňském kraji hasiče zaměstnávaly požáry polí a lesů. Ve volné přírodě jich ve čtvrtek k 18:30 hasili po celém kraji šestnáct, řekl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám ve čtvrtek kraj na podnět hasičů vyhlásil od pátku 31. července zákaz rozdělávání ohňů.

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