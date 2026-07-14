Do Čech dorazily bouřky. Objevila se supercela i kroupy


14. 7. 2026Aktualizovánopřed 20 mminutami|Zdroj: ČHMÚ, ČTK, ČT24

Čechy zasáhly první avizované bouřky. Na Příbramsku meteorologové zaznamenali supercelu, u Hronova v Královéhradeckém kraji padaly kroupy. V dalších hodinách očekávají rozvoj bouřek především jižně a jihovýchodně od jejich současného výskytu.

První bouřky zasáhly už po poledni okolí Krkonoš a Broumovského výběžku. Lovci bouřek na facebookovém profilu informovali o bouřce s kroupami v České Metuji u Hronova. Kolem čtrnácté hodiny meteorologové zaznamenali nejvýraznější bouřkovou aktivitu v okolí Orlických hor.

Po čtvrté hodině odpoledne se na Příbramsku objevila první výraznější supercela. „Pozor hlavně na kroupy kolem dvou centimetrů. Supercela postupuje mírně odlišně než ostatní bouřky k jihovýchodu,“ uvedli meteorologové na síti X.

Další výraznější bouřky postupují od Brd přes střední Čechy až na sever Vysočiny. „Bouřky zatím nejsou vertikálně příliš výrazné. V dalších hodinách čekáme vývoj více na jih a jihovýchod od stávajících bouřek,“ doplnili meteorologové.

V jižních oblastech území je sušší vzduch a vyšší teplota, což podle meteorologů vytváří větší potenciál pro silné nárazy větru i takzvané lokální downbursty.

Český hydrometeorologický ústav vydal varování před silnými bouřkami. Může je doprovázet přívalový déšť s krátkodobými úhrny kolem 50 milimetrů a nárazy větru o rychlosti kolem 90 kilometrů za hodinu. Přinést mohou krupobití i bleskové záplavy.

Výstraha meteorologů
Zdroj: ČHMÚ

„Bouřky se budou postupně vyskytovat na celém území. Je třeba s nimi počítat nejen po celou noc, ale i ve středu dopoledne,“ řekla meteoroložka Taťána Míková.

Ve středu kolem poledne by měla bouřková aktivita podle Českého hydrometeorologického ústavu zeslábnout.

V pátek meteorologové opět očekávají příliv teplého a vlhkého vzduchu, kvůli čemuž znovu vzroste tepelná zátěž.

Česko v úterý zasáhnou silné bouřky, varují meteorologové
Ilustrační snímek

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