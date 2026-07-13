Týden bude v Česku nadprůměrně teplý, vyskytnou se i bouřky

Česko má před sebou nadprůměrně teplý týden. Kromě severovýchodu budou na většině míst odpolední teploty vystupovat nad letních 25 stupňů Celsia. V nejteplejších oblastech, jako jsou jižní Morava a Polabí, se dostanou i nad tropickou třicítku. Zejména v úterý a ve středu se také vyskytnou bouřky. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Dnešek (pondělí, pozn. red.) doprovodí většinou polojasná obloha a maximální teploty kolem 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území bude chladněji a oblačnosti více,“ uvedli meteorologové.
V úterý budou teploty podobné. Přes den se ale objeví četné přeháňky a bouřky, které budou doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a silnými nárazy větru. Zaprší i ve středu. „Jak silné budou bouřky, upřesníme na začátku týdne během pondělí nebo úterý a případně před nimi budeme varovat. Dešťová zálivka bude jen velmi lokální a situace se suchem se nezlepší,“ sdělil v neděli ČHMÚ.
Ve středu se nepatrně ochladí, ale od čtvrtka už budou teploty v nejteplejších oblastech znovu překračovat 30 stupňů Celsia.