VideoV Česku se bude rozšiřovat sucho. Meteorologové varují před požáry


9. 7. 2026Aktualizovánopřed 33 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Do Česka přichází období slunečného a teplého počasí. Denní teploty budou většinou kolem pětadvaceti stupňů, místy vystoupají i nad tropickou třicítku. Teplé počasí bude pokračovat i v příštím týdnu, pravděpodobnost přeháněk bude malá. Od středy podle meteorologů nebude pršet vůbec, bude se tak proto dál prohlubovat sucho. Aktuálně platí výstraha před nebezpečím požárů v Jihomoravském kraji, v příštích dnech se má rozšiřovat i na další regiony v Česku. Zvyšuje se také nedostatek vody v půdě a mělkých vrtech, na mnoha místech je situace mimořádně podnormální. Ve spojitosti se suchem meteorologové také upozorňují na vysoké koncentrace pylů a alergenů.

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