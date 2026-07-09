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Do Česka přichází období slunečného a teplého počasí. Denní teploty budou většinou kolem pětadvaceti stupňů, místy vystoupají i nad tropickou třicítku. Teplé počasí bude pokračovat i v příštím týdnu, pravděpodobnost přeháněk bude malá. Od středy podle meteorologů nebude pršet vůbec, bude se tak proto dál prohlubovat sucho. Aktuálně platí výstraha před nebezpečím požárů v Jihomoravském kraji, v příštích dnech se má rozšiřovat i na další regiony v Česku. Zvyšuje se také nedostatek vody v půdě a mělkých vrtech, na mnoha místech je situace mimořádně podnormální. Ve spojitosti se suchem meteorologové také upozorňují na vysoké koncentrace pylů a alergenů.