Vrátí se tropické počasí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

Během pondělí se budou teploty držet většinou do 25 stupňů Celsia, pak nastoupí slunečné a horké počasí. Od úterý meteorologové předpovídají tropické třicítky, od čtvrtka se budou teploty blížit čtyřiceti stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), podle kterého lidi v nadcházejícím týdnu čeká extrémní zátěž teplem.

Proměnlivou oblačnost v Česku doprovodí déšť nebo přeháňky, vyskytnou se místy od severozápadu, na Moravě a ve Slezsku se ojediněle mohou objevit i bouřky. Nad 25 stupňů Celsia by teploty měly stoupat jen na jižní Moravě, podle předpovědi až k 28 stupňům.

V úterý budou nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 23 stupňů.

Tropické teploty přinese do Česka mimořádně teplý vzduch, který bude do střední Evropy proudit od jihozápadu. „Nejvyšší denní teploty vzduchu očekáváme ve středu mezi 29 až 33 stupni Celsia, v dalších dnech 33 až 38 stupňů, ojediněle i více,“ napsal na síti x ČHMÚ.

Velmi vysoké podle něj budou také ranní minimální teploty, od pátku nejčastěji mezi 23 až 18 stupni Celsia. V pátek a o víkendu se ojediněle mohou objevit přeháňky nebo bouřky.

Horké počasí s minimem srážek podle meteorologů zvýší riziko vzniku a šíření požárů. „Mimořádně teplé počasí bude znamenat extrémní zátěž na člověka, ohrožení zdraví, nebezpečí přehřátí, nutnost omezení venkovních aktivit, zátěž na hospodářství a infrastrukturu, energetiku,“ uvedl ČHMÚ jako předběžné varování.

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