Překlep či úmysl. Za jízdu bez platné dálniční známky letos padly pokuty za 48 milionů

Policisté a celníci zjistili od začátku roku do konce července přes 36 tisíc případů jízdy bez platné dálniční známky. Rozdali za to pokuty za téměř 48 milionů korun. Vyplývá to ze statistik policie a Celní správy. Za stejné období v loňském roce přitom zjistili o téměř osmnáct set případů méně. Podle mluvčího Celní správy Richarda Zemana si pokutovaní řidiči nejčastěji dálniční známku vůbec nekoupí, nebo zapomenou, že jim vypršela. K postihům mohou vést i překlepy při nákupu známky.
„Nejčastějšími chybami při nákupu elektronické dálniční známky jsou dlouhodobě záměna písmene O za číslici 0, prohození znaků v registrační značce vozidla nebo chybný výběr státu registrace vozidla,“ vyjmenovala mluvčí Centra dopravních informačních systémů ministerstva dopravy (CENDIS) Radka Nastoupilová.
Od března 2024 je přitom dle mluvčí systém napojený na Registr silničních vozidel. Při zadávání údajů pro tuzemské auto se tak jeho existence automaticky ověřuje, což pomáhá podobné chyby eliminovat.
Z výše zmíněných téměř 48 milionů na pokutách 25,5 milionu udělili policisté, zbytek rozdali celníci. Za celý loňský rok zaplatili řidiči na pokutách 77 milionů korun. V roce 2021, kdy začala elektronická verze dálničních známek fungovat, to bylo necelých 44 milionů.
Vůbec nejvíce přestupků dosud zaznamenaly hlídky v roce 2023, kdy odhalily přes 64 tisíc porušení, za které udělily pokuty v hodnotě přesahující osmdesát milionů.
Průměrná pokuta kolem dvou tisíc
Hlídky na dálnicích při pátrání po vozech bez zaplaceného poplatku spoléhají na kamerové systémy. „Kontrola dálničních známek probíhá pomocí kamerového systému instalovaného ve služebním vozidle Policie ČR. Druhou možností je napojení na kamerové systémy umístěné na portálech mýtných bran a kontrola projíždějících vozidel,“ popsala mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
Zjištěný přestupek může hlídka dle celníků projednat s řidičem na místě, nebo ho předat do správního řízení. Průměrná pokuta se pohybuje kolem dvou tisíc.
Ministerstvo upozorňuje na podvodné weby
Ministerstvo dopravy lidem doporučuje nakupovat známky prostřednictvím odkazu na svém webu md.gov.cz nebo přímo na oficiální doméně edalnice.gov.cz.
Zároveň resort upozorňuje na stránky, které státní e-shop napodobují. „Zadání adresy edalnice přímo do prohlížeče (vyhledávače) vás může přesměrovat na podobný web, který je ale podvodný a mnohem dražší,“ upozornil mluvčí ministerstva František Jemelka.
Na oficiálních stránkách aktuálně vyjde roční dálniční známka na 2 570 korun. Řidiči si mohou pořídit také třicetidenní za 480 korun, desetidenní za tři stovky a jednodenní za 230 korun. „V současnosti se připravují technické úpravy související s novelou zákona o pozemních komunikacích, která počítá s nahrazením současné jednodenní známky známkou s platností 24 hodin od zvoleného počátku platnosti. Tato změna je nyní součástí legislativního procesu,“ dodala mluvčí CENDISu.