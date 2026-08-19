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VideoPiráti by v příštím roce chtěli schodek rozpočtu pod 300 miliard, říká Hřib


před 44 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

„Já bych prosazoval deficit, který by byl menší než předchozí (letošní) rok. To znamená – bavili bychom se o tom, že by to muselo být po třemi sty miliardami,“ sdělil v úterním Interview ČT24 ke státnímu rozpočtu na příští rok předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Pokud bychom se bavili o tom, jakým způsobem deficity začít krotit, tak je nutné mít odvahu dělat nějaké kroky, které bude nutné také vysvětlovat, což je jedna z věcí, co by měl politik dělat,“ doplnil s tím, že prostředky by šlo získat třeba omezením dotací pro velké zemědělské podniky. Ušetřit by dle něj stát mohl také vstupem do mechanismu směnných kurzů ERM II. Zmínil rovněž zdanění tichého vína či legalizaci konopí. Hřib v pořadu moderovaném Danielem Takáčem hovořil také o hospodaření krajů a obcí či o volebních preferencích Pirátské strany.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v úterý začala jednat s dalšími ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro příští rok. Premiér Andrej Babiš (ANO) v červenci řekl, že by deficit měl být významně pod čtyři sta miliard korun. Letos stát plánuje hospodařit se schodkem 310 miliard. Návrh rozpočtu na letošní rok musí resort financí předložit vládě do konce září, Schillerová zatím očekávanou výši schodku neupřesnila.

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