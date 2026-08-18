Máme variantu zvýšení platů ve veřejné sféře, řekl Juchelka po jednání se Schillerovou

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) během úterý jedná s ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro rok 2027. Sérii schůzek zahájil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO), který s ní hovořil o platech ve veřejné sféře. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že by schodek příští rok měl být významně pod 400 miliard korun.
Letos stát plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard. Přes 400 miliard se schodek státního rozpočtu dostal pouze za pandemie nemoci covid-19 v roce 2021, kdy dosáhl 419,7 miliardy korun. Mezi 300 a 400 miliardami korun byl deficit zatím pouze v letech 2020 a 2022. Schillerová se dříve shodla s Babišem, že rozpočet by se měl zaměřit na investice do zdravotnictví a dopravní infrastruktury.
„Pokud má být deficit pod 400 miliardami korun a nechceme zvyšovat daně, tak to bude velmi obtížné,“ míní ekonom Petr Dufek, který působí jako hlavní analytik banky Creditas a jako člen prognostického panelu České bankovní asociace. Upozornil, že mezi prioritami rozpočtu chybí obrana, a pokud bude vláda trvat na dvou procentech, tak do budoucna budou muset výdaje na obranu udělat o to větší skok.
Česko si půjčuje o něco dráže než v předchozích letech, poznamenal hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. „Splátky jsou poměrně vysoké, přesahují sto miliard ročně. Ale vývoj úrokových sazeb zatím není vývojem českých veřejných financí nijak zásadně ovlivněn. To je dáno spíš vývojem měnové politiky a situací na globálních trzích,“ dodal ekonom.
Česko má v současnosti důvěru věřitelů, že své dluhy splácí včas, dodal Marek a připomněl, že jedna z hlavních ratingových agentur uvedla, že hlavní překážkou k dalšímu zlepšení českého ratingu je hlavně výkon ekonomiky, a ne stav veřejných financí. „Nemůžeme dlouhodobě schvalovat takto vysoké schodky, ale na druhou stranu je zbytečně alarmistické varovat před zhoršováním ratingu, protože ten na horizontu není,“ uzavřel ekonom.
Politický komentátor Petr Honzejk z Hospodářských novin upozornil, že rozpočet vzniká v rozporu se zákonem. „Stále platí zákon o rozpočtové odpovědnosti, podle kterého by největší přípustný schodek státního rozpočtu měl být na úrovni 1,25 procenta HDP. To v současnosti vychází na zhruba 180 miliard korun,“ prohlásil komentátor. Zdůraznil, že státní dluh roste takovým tempem, že „to začíná být problém“.
Podle Honzejka budou mít nejlepší vyjednávací pozici ministři, přes jejichž ministerstva bude především hnutí ANO schopné prezentovat voličům své úspěchy a takzvané „dárky voličům“. Dodal, že dle jeho názoru odejde spokojený ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) či ministr práce a sociálních věcí Juchelka. „Podstatnou část voličů hnutí ANO tvoří důchodci, takže tam se ‚najdou‘ peníze na mimořádné valorizace,“ dodal Honzejk.
Máme variantu navýšení platů, sdělil Juchelka
Právě Juchelka po jednání se Schillerovou řekl, že ministerstva práce a financí mají variantu navýšení platů ve veřejné sféře i dohodu na postupu k narovnání tarifů pod minimální mzdou. Debata podle něj směřuje k jednomu z největších lednových navýšení platů ve veřejné sféře za poslední roky.
Při příchodu na ministerstvo Juchelka mluvil především o důchodech. Uvedl, že má pokrytou jak řádnou valorizaci penzí o minimálně tři sta korun, tak penze věkově podmíněné. Zmiňoval částku 740 miliard korun na rok 2027, sdělila redaktorka ČT Alžběta Kabrdová.
„Mandatorní výdaje jsou pokryté, a to i nad rámec toho, co by mělo projít legislativou na podzim v Poslanecké sněmovně. Například důchody, které prošly jako věkově podmíněné valorizace a tak dále,“ dodal. Zvýšení důchodů nad tento rámec je podle něj předmětem koaličního jednání.