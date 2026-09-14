Pokud partneři Kyjeva zajistí, že Rusko zastaví útoky, uděláme to taky, řekl Zelenskyj

Pokud partneři Ukrajiny zajistí, že Moskva přestane útočit na její energetickou a kritickou infrastrukturu, pak bude i ona ochotna přestat s útoky na cíle v Rusku, sdělil v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Americký prezident Donald Trump dříve během pondělka napsal, že Ukrajina a Rusko souhlasily s ukončením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Kreml na tvrzení šéfa Bílého domu zatím nereagoval.
„Pokud jsou naši partneři připraveni zajistit, aby Rusko skutečně upustilo od útoků na náš energetický systém, další energetická zařízení, kritickou infrastrukturu a potravinové zásobovací trasy, pak jsme samozřejmě připraveni zajistit odpovídající zastavení našich útoků,“ napsal Zelenskyj, podle něhož je válku třeba ukončit. „A deeskalující krok ohledně kritické infrastruktury by mohl být prvním krokem k míru. Od našich partnerů očekáváme konkrétní návrhy,“ zdůraznil.
Ukrajinský prezident nicméně zároveň uvedl, že musí jít o spolehlivou a dlouhodobou dohodu tak, aby měla skutečný dopad na životy lidí a nerozpadla se poté, co se v Rusku uskuteční parlamentní „volby“. Kyjev podle Zelenského není přesvědčen, že je Moskva ochotna jakoukoliv dohodu udržet.
Trumpovo tvrzení o zastavení útoků
„Ukrajina souhlasila, že nebude útočit na ruské energetické cíle. Rusko souhlasilo, že učiní totéž! Růst cen nafty na světových trzích je způsoben především válkou mezi Ruskem a Ukrajinou, nikoli Íránem,“ napsal už dříve v příspěvku na své sociální síti Truth Social Trump, který minulý týden telefonoval s ruským vládcem Vladimirem Putinem. Po hovoru šéf Bílého domu prohlásil, že si Putin přeje uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině a bylo by hezké, kdyby si to přál i ukrajinský prezident Zelenskyj.
Rusko proti Ukrajině v únoru 2022 na Putinův rozkaz v rozporu s mezinárodním právem rozpoutalo plnohodnotnou útočnou válku a tvrdilo, že je jeho cílem sousední zemi demilitarizovat a denacifikovat. Moskva si pro případné ukončení největšího konfliktu v Evropě od druhé světové války klade podmínky, které jsou pro Ukrajinu i vzhledem k její ústavě nepřijatelné. Jde například o odstoupení území. Putin také zpochybnil státnost Ukrajiny a legitimitu Zelenského.
S Putinem Trump hovořil po skončené misi amerických vyjednávačů Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera, kteří se setkali s Putinem v Moskvě a následně se Zelenským v Kyjevě s cílem zprostředkovat mírové řešení války.
V neděli americký prezident během návštěvy Irska řekl, že Zelenského vyzval, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. „Mluvili jsme o tom s panem Zelenským. Existuje spousta jiných cílů. Neútočte na palivo. To škodí celému světu,“ řekl Trump. Stejně tak v neděli Trump odmítl spojit nárůst ceny ropy s konfliktem, který začal americko-izraelskými údery na Írán koncem února a vedl k ochromení přepravy ropy v Hormuzském průlivu.
Ukrajina vysvětluje, že na ropnou infrastrukturu v Rusku útočí kvůli tomu, že Moskva z prodeje ropy částečně financuje svoji válku.