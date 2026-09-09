EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Evropská komise chce prostřednictvím Aktu o dostupném bydlení, který představila ve středu 9. září, poskytnout evropským městům větší právní jistotu při omezování krátkodobých pronájmů, jako je Airbnb, pokud tyto pronájmy prohlubují bytovou krizi.

Bydlení se pro mnoho lidí v Evropské unii stalo velmi drahým. Podle průzkumu Eurobarometr považuje 51 procent Evropanů žijících ve městech dostupné bydlení za bezprostřední a naléhavý problém.

„Před rokem jsem slíbila, že se budeme zabývat problémem dostupného bydlení v Evropě. Dnes v tomto směru podnikáme další krok,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zdůraznila, že pracovníci v klíčových profesích a studenti si často nemohou dovolit bydlet v místech, kde pracují nebo studují.

Evropská komise upozorňuje, že počet krátkodobých pronájmů v posledních letech v celé Evropské unii výrazně vzrostl. Aktivita na čtyřech největších platformách se mezi lety 2018 a 2024 téměř zdvojnásobila, konkrétně vzrostla o 93 procent. Komise zároveň zdůrazňuje, že krátkodobé pronájmy se podle všeho soustřeďují zejména v oblastech, které čelí největšímu tlaku na trhu s bydlením.

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Ilustrační foto

Pro ilustraci, v centru Madridu připadá přibližně čtyřicet krátkodobých pronájmů na každých sto nemovitostí nabízených k dlouhodobému pronájmu, zatímco v Záhřebu zůstává neobsazených více než devatenáct procent nemovitostí.

Stále více měst sahá po opatřeních

Stále více evropských měst zavádí nebo zvažuje omezení krátkodobých pronájmů. Přeměna bytů na krátkodobé ubytování totiž může v oblastech, které čelí výraznému tlaku na trhu s bydlením, omezovat nabídku bytů pro dlouhodobý nájem a zvyšovat ceny.

Opatření, která evropská města a členské státy přijímají k omezení krátkodobých pronájmů, však bývají často napadána u soudů kvůli pochybnostem o jejich souladu s právem Evropské unie, zejména s pravidly jednotného trhu.

Středečním návrhem se Komise snaží zajistit větší právní jasnost a jistotu pro vnitrostátní, regionální a místní orgány tím, že vyjasňuje podmínky, za nichž mohou přijímat opatření na ochranu cenově dostupného a přístupného bydlení, aniž by porušovaly pravidla jednotného trhu.

Návrh zavádí společný evropský rámec pro posuzování opatření v oblasti bydlení, která mají dopad na jednotný trh, aniž by přenášel odpovědnost za bytovou politiku na Evropskou unii. Rozhodnutí o tom, zda taková opatření přijmout a jakou podobu by měla mít, zůstávají v pravomoci členských států, regionů a místních samospráv.

Ilustrační foto
Zdroj: YUICHI YAMAZAKI / AFP

Eurokomisař pro energetiku a bydlení Dan Jørgensen připustil, že „se nacházíme uprostřed bytové krize“, přičemž za jeden z největších problémů označil krátkodobé pronájmy. Podle něj je nutné jednat, protože „bydlení není jen zboží, ale také právo a základní pilíř lidské důstojnosti“.

Zdůraznil, že vedle výstavby a renovací je naléhavě potřeba také lépe využívat stávající bytový fond, zejména v oblastech, které bytová krize zasáhla nejvíce.

Výkonná místopředsedkyně Evropské komise Teresa Riberaová zdůraznila, že pokud trh nedokáže zajistit tak základní potřebu, jakou je dostupné bydlení, mají veřejné orgány odpovědnost zasáhnout. Dodala, že nový právní rámec poskytne místním samosprávám větší právní jistotu při řešení bytové krize.

Oblasti, kde je nedostatek bytů

Hlavním cílem návrhu je vymezit takzvané „oblasti pod tlakem na trhu s bydlením“ na základě společné evropské metodiky. Mezi faktory, které lze při posuzování zohlednit, patří poměr mezi cenami bydlení a příjmy obyvatel i další ukazatele, které vypovídají o tlaku na dostupnost bydlení a jeho cenovou dosažitelnost.

V těchto oblastech budou příslušné orgány moci za určitých podmínek omezit využívání bytů k jiným účelům než k trvalému bydlení, včetně krátkodobých turistických pronájmů, dlouhodobého ponechávání bytů neobsazených nebo jejich využívání jako druhého bydlení.

Opatření by měla být cílená, nezbytná a přiměřená. Příslušné orgány by zároveň měly být schopny doložit, že skutečně přispívají ke zmírnění místního tlaku na trhu s bydlením.

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Ilustrační snímek

Přísnější rámec pro krátkodobé pronájmy

Pokud jde konkrétně o krátkodobé pronájmy, Evropská komise upřesňuje, že omezení by se měla zaměřit na činnosti, které snižují nabídku bydlení dostupného pro dlouhodobé užívání, zejména pokud jejich rozsah, četnost nebo komerční charakter prohlubují nedostatek bytů.

Před zavedením omezení budou muset místní úřady prokázat, že krátkodobé pronájmy nejméně po dobu tří let významně negativně ovlivňovaly cenovou nebo faktickou dostupnost bydlení a že stejného výsledku nelze dosáhnout méně omezujícími opatřeními.

Zároveň by měly uplatňovat a vymáhat evropská pravidla pro krátkodobé pronájmy, včetně povinnosti registrace a odstraňování či deaktivace nabídek, které stanovené podmínky nesplňují.

Nový rámec se vztahuje také na opatření týkající se nabývání nebo využívání rezidenčních nemovitostí, například druhého bydlení nebo nemovitostí, které zůstávají dlouhodobě neobsazené. Evropská komise mimo jiné stanoví, že podmínky spojené s nabýváním nemovitostí nesmějí být uplatňovány zpětně a že je třeba zavést odpovídající přechodná opatření.

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Článek od ERTNews, poprvé byl publikován 9. září 2026 13:32 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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