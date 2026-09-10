Inspekce našla salmonelu v kuřecích paličkách z Lidlu


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Kuřecí paličky z Rumunska, které odebrala Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve strakonickém Lidlu, obsahovaly bakterie salmonely, sdělil v tiskové zprávě mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Pokud mají lidé výrobek doma v mrazáku, inspekce jim důrazně doporučuje maso nejíst. Bakterie způsobují salmonelózu, která se projevuje průjmy a zvracením.

Jedná se o chlazený výrobek s názvem Grill & Fun – Kuřecí paličky med a bylinky, marinované kuřecí paličky – spodní stehna s datem použitelnosti do 15. srpna letošního roku. Čerstvé maso už by lidé doma mít neměli, ale mohou je mít ještě zmražené k pozdější spotřebě.

Mráz však nemá podle odborníků na bakterie prakticky žádný vliv. Podle informací na webu Státní veterinární správy je zničí teplota 60 stupňů Celsia a vyšší. Takové teploty ale musí dosáhnout při tepelné úpravě nejen povrch masa, ale i jeho vnitřek.

Zadní strana balení kuřecích paliček obsahujících salmonelu
Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Potravinářská inspekce vložila informaci do evropského systému varování pro potraviny a krmiva RASFF, aby se mohla situace vyšetřit i v zemi původu výrobku. S prodejcem zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Letos se jedná již o několikátý případ, kdy laboratorní rozbor prodávaného masa potvrdil přítomnost bakterií salmonely. Jednalo se nejčastěji o kuřecí, ale také i krůtí maso, které se prodávalo v různých řetězcích a pocházelo z různých zemí včetně Česka.

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