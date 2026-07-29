V instantních nudlích byla bakterie salmonella, inspekce varuje před konzumací

Statní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) varuje před konzumací instantních nudlí značky REEVA, laboratorní testy v nich totiž zjistily přítomnost bakterií rodu Salmonella, které způsobují onemocnění salmonelózu. Šlo o nudle s kuřecí, zeleninovou a hovězí příchutí. SZPI o nálezu informovala v tiskové zprávě.
Varování se vztahuje na kuřecí příchuť šarže L0526, zeleninovou příchuť šarže L0126 a hovězí příchuť šarže L1125.
„SZPI požádala Státní zdravotní ústav o odborné hodnocení zdravotního rizika spojeného s nálezem Salmonella Richmond v kuřecích instantních nudlích REEVA šarže L0526. U ostatních šarží bude po zjištění konkrétního sérotypu salmonel rovněž požádán SZÚ o hodnocení rizika. Do obdržení odborného hodnocení SZPI z preventivních důvodů doporučuje spotřebitelům, aby žádný z výše uvedených výrobků nekonzumovali,“ apelovala potravinářská inspekce.
Doplnila, že kvůli množství nevyhovujících vzorků je možné, že vznikl větší hygienický problém přímo u výrobce na Ukrajině, kterým je společnost LLC Euro Food Service. Lidem, kteří po konzumaci instantních nudlí této značky měli zdravotní potíže, SZPI doporučuje, aby se obrátili na lékaře.
Inspekce dál zjišťuje cesty, kudy byly nudle do Česka dovezeny, a přijímá i další opatření, aby zabránila jejich uvedení na trh.