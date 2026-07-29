Vnitro chce zrušit policejní ochrannou službu NKÚ. „Další pokus o vyhladovění,“ míní šéf úřadu

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) by mohl od příštího roku přijít o policejní ochrannou službu. Počítá s tím návrh ministerstva vnitra, o kterém ve středu informoval server Seznam Zprávy. Úřad by si podle webu musel v budoucnu platit soukromou ochranu, která bude podle předběžných propočtů stát zhruba dvacet milionů korun ročně. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) v reakci uvedl, že návrh nevychází z politického rozhodnutí, ale z bezpečnostní analýzy policie.
Prezident úřadu Miloslav Kala Seznam Zprávám řekl, že o plánu na zrušení policejní ochrany jeho úřad nikdo neinformoval a dozvěděl se o něm z elektronického systému vládních dokumentů. „Já to považuju za útok na nezávislou instituci. A za další pokus o její vyhladovění, aby se méně věnovala kontrolám,“ sdělil Kala.
„Návrh nevychází z politického rozhodnutí, ale z bezpečnostní analýzy Policie ČR a z aktuálního vyhodnocení ochrany státních objektů,“ reagoval Metnar. „Bezpečnostní kapacity musí být nasazovány tam, kde jsou podle odborného posouzení nejvíce potřeba. Policie vyhodnotila, že sídlo NKÚ vykazuje dlouhodobě nejnižší riziko a zároveň disponuje vlastním moderním zabezpečením,“ doplnil ministr. Nově by policie měla podle návrhu naopak zajišťovat bezpečnost sídla České národní banky.
Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislá ústavní instituce a jeho posláním je kontrolovat nakládání s majetkem a penězi státu včetně hospodaření státního rozpočtu. Vyjadřuje se i k plnění státního rozpočtu. Sídlí v pražských Holešovicích.
Seznam Zprávy napsaly, že NKÚ musel už v minulosti podle požadavků vlády šetřit a snížit počet zaměstnanců. „Je to pořád stejný tlak na nesmyslné úspory. A na druhou stranu se po nás chce, abychom nově kontrolovali například Českou televizi nebo Český rozhlas,“ řekl Kala webu. Podle serveru má prezident úřadu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) dlouhodobě napjaté vztahy.