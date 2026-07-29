Americká armáda zlikvidovala íránské střely mířící na základny USA


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Americká armáda zlikvidovala balistické střely, které ve středu nad ránem vypálil Írán na základny Spojených států na Blízkém východě. Uvedlo to americké oblastní velitelství CENTCOM. Později informovalo o tom, že USA a Saúdská Arábie podnikly údery proti Íránem podporovaným milicím v Iráku, které útočily na saúdskoarabská ropná zařízení.

Írán vypustil nespecifikované množství raket poté, co Teherán a Washington po každodenních útocích z minulých týdnů několik posledních dnů od vzájemných výpadů upustily.

„Všechny íránské střely byly úspěšně zlikvidovány. Americké síly zůstávají bdělé na vysokém stupni připravenosti,“ uvedl CENTCOM bez podrobností o lokalitách, kam střely vypálené revolučními gardami mířily.

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Ropná plošina, ilustrační foto

Írán a s ním spřízněné skupiny útočí na americké základny a okolní země v regionu v reakci na americké útoky, které začaly na konci února. Válku načas přerušila červnová dohoda, která ale nevedla k definitivnímu zastavení bojů a americké i íránské útoky se během července opět obnovily.

Od konce minulého týdne obě strany údery pozastavily, čehož důvodem mohou být podle médií diplomatická jednání nebo vojenské okolnosti, například klesající zásoby raket protivzdušné obrany.

Milice v Iráku či jemenští Húsíové v posledních dnech opakovaně útočili na ropnou infrastrukturu Saúdské Arábie, která patří ke spojencům USA v regionu. CENTCOM i Rijád v noci na středu uvedly, že jejich vzdušné síly udeřily na zařízení využívaná milicemi na východě Iráku ke třem desítkám dronových útoků v posledních 72 hodinách.

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