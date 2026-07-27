Ropa výrazně zlevňuje díky nadějím na řešení konfliktu na Blízkém východě


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Ceny ropy zahájily týden výrazným poklesem. Přerušení amerických úderů na Írán vyvolalo naděje na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě, napsala agentura Reuters. Severomořská ropa Brent kolem 00:30 SELČ vykazovala pokles o zhruba 5,8 procenta a pohybovala se v blízkosti 91,2 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate ztrácela zhruba 5,6 procenta a nacházela se nedaleko 84,3 dolaru za barel.

Televize CBS News o víkendu s odvoláním na informované zdroje z regionu uvedla, že Spojené státy a Írán pozastavily vzájemné vzdušné útoky na Blízkém východě kvůli jednání ománské delegace v Teheránu o otevření Hormuzského průlivu. Ten je klíčovou námořní trasou pro vývoz ropy ze zemí kolem Perského zálivu.

V průběhu minulého týdne se cena ropy Brent kvůli pokračujícímu konfliktu na Blízkém východě poprvé od května vrátila nad psychologicky důležitou hranici sto dolarů za barel.

V pátek sice ceny ropy výrazně klesly po zprávě, že Čína se snaží o obnovení mírových rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem, za celý minulý týden si však Brent připsal téměř deset procent.

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