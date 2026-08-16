Na opravy silnic kraje příspěvek od státu nedostanou, potvrdil Babiš


16. 8. 2026Aktualizovánopřed 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) potvrdil, že kraje příští rok nedostanou ze Státního fondu dopravní infrastruktury peníze na opravy silnic nižších tříd. Regiony podle něj mají na účtech na opravy peněz dost z rozpočtového určení daní. Pravidelnou podporu dostávaly kraje od roku 2015, to bylo ale podle premiéra jen něco navíc. O postoji vlády v uplynulém týdnu informoval liberecký hejtman a předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro dopravu Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

„Máte dost peněz, máte peníze na účtech, asi 150 miliard korun, tak laskavě opravujte ty silnice, nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit, nechali jste nám díru 37 miliard na dálnice,“ prohlásil Babiš.

Odkázal mimo jiné na data o hospodaření samospráv za první půlrok, jak o nich informovalo ve čtvrtek ministerstvo financí. Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí podle nich hospodařily v letošním prvním pololetí s přebytkem rozpočtu 60,5 miliardy korun, což představuje meziroční pokles o 6,3 procenta.

Kraje hospodařily v prvním pololetí 2026 s přebytkem 32,1 miliardy korun, což je meziroční pokles o 8,2 procenta. Přesto šlo o třetí historicky nejvyšší přebytek hospodaření. Po vyloučení přímých výdajů na vzdělávání a dotací poskytovaných soukromým školám činil výsledek hospodaření 2,4 miliardy korun a meziročně se tak snížil o 42,5 procenta.

Konsolidované příjmy krajů stouply o dvě procenta na 220,5 miliardy korun. Konsolidované výdaje krajů se zvýšily o čtyři procenta na 188,4 miliardy korun. Dluh krajů se nepatrně snížil na 26,7 miliardy korun.

Kraje řeší výpadek financí od státu na opravy silnic
Ilustrační snímek

Hejtmani rozhodnutí kritizují

Hejtmani s rozhodnutím nesouhlasí, kritizují ho zejména ti z opozičních stran. Asociace krajů ČR bude podle jejího předsedy Radima Holiše (ANO) téma financování oprav silnic druhé a třetí třídy uzavírat na svém jednání v polovině září. Kraje letos na opravy svých silnic žádaly minimálně dvě miliardy korun, přičemž optimální by byly čtyři miliardy.

Ministerstvo dopravy odmítlo, že by stát krajskou dopravu nepodporoval. Od roku 2015 poskytl prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury na silnice druhé a třetí třídy přes čtyřicet miliard korun. Letos je podle úřadu v rozpočtu fondu zajištěno přes čtyři miliardy korun na konkrétní projekty na komunikacích ve správě krajů, které mají zlepšit dopravní obslužnost regionů, bezpečnost a podpořit jejich rozvoj.

Podle resortu je však potřeba rozlišovat mezi strategickými investicemi a běžnou správou majetku. Silnice nižších tříd jsou ve vlastnictví krajů a jejich údržba a opravy jsou podle ministerstva především odpovědností jejich vlastníků. Příspěvky na běžné opravy byly dle úřadu nenárokovou a doplňkovou pomocí státu, nikoli automatickým nárokem.

Kraje loni podle dřívějších dat ministerstva financí hospodařily se schodkem 1,6 miliardy korun, saldo se meziročně snížilo o 11,5 miliardy korun. Jejich dluh se zvýšil o 5,4 procenta na 26,8 miliardy korun. Zároveň ale měly na bankovních účtech uloženo 104,4 miliardy korun, i když jejich úspory meziročně mírně klesly o jedno procento.

Hejtmani řeší chybějící peníze na opravu silnic. Jsou nenárokové, namítá ministerstvo
Oprava Dukelské ulice v Litovli

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