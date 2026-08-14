Trump zavedl až stoprocentní cla na drony, dovoz z EU zatíží 15procentní sazba


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Reuters

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal výnos, který zavádí až stoprocentní cla na dovoz bezpilotních letounů a jejich součástí. Na drony dovážené z Evropské unie a některých dalších zemí se bude vztahovat 15procentní clo. Bílý dům krok zdůvodňuje národní bezpečností a snahou snížit závislost Spojených států na zahraničních dodavatelích.

„Prezidentem Trumpem představený program cel na drony ochrání národní bezpečnost Spojených států, jejich obranu a s ní spojenou průmyslovou základnu, a to podporou a vytvářením pracovních míst,“ uvedl Bílý dům. Trumpova administrativa zároveň podle agentury Reuters uvedla, že Spojené státy jsou na zahraničních dodávkách dronů „příliš závislé“.

Nejvyšší, stoprocentní sazba se bude vztahovat na drony určité velikosti nebo vybavené schopnostmi, které americká vláda považuje za zvlášť citlivé z hlediska národní bezpečnosti. Patří mezi ně stroje se vzletovou hmotností nejméně 25 kilogramů a drony vybavené termovizí.

Na menší drony a některé jejich komponenty se bude vztahovat 25procentní clo. Drony a součásti dovážené z Evropské unie, Japonska, Jižní Koreje, Lichtenštejnska, Švýcarska a Tchaj-wanu budou podléhat 15procentnímu clu. Na dovoz z Británie se bude vztahovat desetiprocentní sazba.

USA vyčerpaly 80 procent střel pro systém protivzdušné obrany THAAD, uvádí CNN
Systém THAAD americké armády

Většina nových cel začne platit za 21 dní. U komponentů, které nejsou považovány za zvlášť citlivé, začnou sazby platit 180 dní po podpisu výnosu, píše Reuters.

Dovoz podle USA představuje bezpečnostní riziko

V textu výnosu zveřejněném Bílým domem Trump uvedl, že ministr obchodu Howard Lutnick zkoumal dopady dovozu bezpilotních leteckých systémů. „Ministr zjistil, že podíl dovozu bezpilotních leteckých systémů od zahraničních výrobců je značný a že Spojené státy jsou příliš závislé na zahraničních zdrojích dronů a jejich komponentů,“ uvedl Trump.

Lutnick podle něj zároveň dospěl k závěru, že drony a jejich komponenty od některých zahraničních subjektů představují bezpečnostní riziko a že americký průmysl jich nevyrábí dostatek k pokrytí bezpečnostních potřeb země.

Trump učinil z cel jeden z hlavních nástrojů své obchodní i zahraniční politiky. Pokračuje v jejich zavádění i poté, co Nejvyšší soud USA 20. února zrušil většinu jeho nejrozsáhlejších cel zavedených na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977. Soud dospěl k závěru, že tento zákon prezidentovi nedává pravomoc jednostranně ukládat cla obchodním partnerům.

Ukrajinští piloti dronů při cvičení rozdrtili Američany, píše WSJ
Americký voják pilotuje dron na cvičení v Německu

Výběr redakce

Hasiči dostali požár lesa na Strakonicku pod kontrolu

Hasiči dostali požár lesa na Strakonicku pod kontrolu

včeraAktualizovánopřed 33 mminutami
Rusko zaútočilo na železnici nebo přístav Izmajil. Úřady hlásí mrtvé

Rusko zaútočilo na železnici nebo přístav Izmajil. Úřady hlásí mrtvé

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Muniční továrnou v Itálii otřásl mohutný výbuch. Prokuratura má podezření na žhářství

Muniční továrnou v Itálii otřásl mohutný výbuch. Prokuratura má podezření na žhářství

před 6 hhodinami
Podvodníci si přes účty charitativních organizací tipují své možné oběti

Podvodníci si přes účty charitativních organizací tipují své možné oběti

před 6 hhodinami
V Číně zemřelo další dítě po genové terapii. Lékaři to rok tajili

V Číně zemřelo další dítě po genové terapii. Lékaři to rok tajili

před 7 hhodinami
Zemětřesení v Kolumbii má 273 obětí, další stovky lidí se pohřešují

Zemětřesení v Kolumbii má 273 obětí, další stovky lidí se pohřešují

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Soud zamítl Trumpovu žalobu na Harvard kvůli ochraně židovských studentů

Soud zamítl Trumpovu žalobu na Harvard kvůli ochraně židovských studentů

před 8 hhodinami
V přístavu v Rotterdamu došlo k výbuchu, jeden mrtvý a několik zraněných

V přístavu v Rotterdamu došlo k výbuchu, jeden mrtvý a několik zraněných

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trump zavedl až stoprocentní cla na drony, dovoz z EU zatíží 15procentní sazba

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal výnos, který zavádí až stoprocentní cla na dovoz bezpilotních letounů a jejich součástí. Na drony dovážené z Evropské unie a některých dalších zemí se bude vztahovat 15procentní clo. Bílý dům krok zdůvodňuje národní bezpečností a snahou snížit závislost Spojených států na zahraničních dodavatelích.
před 1 hhodinou

V Clactonu skončily doplňovací volby. Rozhodnou o Farageově návratu do britského parlamentu

V britském obvodu Clacton skončily doplňovací parlamentní volby, které rozhodnou o návratu šéfa Reform UK Nigela Farage do Dolní sněmovny. Předběžná volební účast dosáhla přibližně 43 procent, tedy výrazně méně než při parlamentních volbách v roce 2024, píše web BBC. První částečné výsledky voleb, jejichž jasným favoritem je Farage, se očekávají v brzkých ranních hodinách.
před 2 hhodinami

Rusko zaútočilo na železnici nebo přístav Izmajil. Úřady hlásí mrtvé

Rusko zaútočilo dronem na osobní vlak v Oděské oblasti, dva lidé zemřeli. Ve stejné oblasti v noci na čtvrtek zaútočily ruské síly na říční přístav Izmajil. Ukrajinská obrana zneškodnila 111 ze 133 ruských dronů, uvádí letectvo napadené země. Ruské úřady tvrdí, že ukrajinské drony napadly Baškirsko, Orenburskou oblast a Sevastopol.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Na jihovýchodě Anglie vykolejil vlak, tři vagony se převrátily

Při vykolejení osobního vlaku na jihovýchodě Anglie byli ve čtvrtek odpoledne zraněni dva lidé těžce a devět lehce, píše web stanice Sky News s odvoláním na zdravotníky. Ve vlaku bylo v době nehody přibližně 150 lidí, všichni již byli evakuováni. Podle dřívějších informací byly tři vagony mimo koleje a převrácené. Na místě zasahovaly i tři helikoptéry.
před 6 hhodinami

Muniční továrnou v Itálii otřásl mohutný výbuch. Prokuratura má podezření na žhářství

Silná exploze ve čtvrtek otřásla muniční továrnou u italského města Colleferro pár desítek kilometrů od Říma, napsala s odvoláním na místní média agentura Reuters. Úřady zjišťují, zda jsou nějaké oběti, zatím žádné neoznámily. Exploze podle agentury ANSA nastala v oddělení lisování střelného prachu. Prokuratura incident vyšetřuje pro podezření ze žhářství.
před 6 hhodinami

V Číně zemřelo další dítě po genové terapii. Lékaři to rok tajili

Druhý případ úmrtí po experimentální léčbě zaměřené na úpravu genů v krátké době hlásí Čína. Na oba upozornila západní média, čínští experti smrti dětí přiznali až posléze.
před 7 hhodinami

VideoNěmecko si připomnělo rozdělení Berlína zdí

Byla jedna hodina ráno v neděli 13. srpna 1961 a Braniborskou bránu zahalila tma. Pod historickými sloupy projely tanky a vojáci natáhli ostnatý drát. Za několik hodin byl celý Západní Berlín obklíčen ozbrojenými strážemi Německé demokratické republiky. Rozdělení Berlína zdí si přesně 65 let poté Němci připomněli. Zeď měla bránit lidem v útěku za svobodou z komunistické diktatury. Mnoho z nich se o to přesto pokusilo a nejmíň 140 z nich při tom zemřelo.
před 7 hhodinami

Zemětřesení v Kolumbii má 273 obětí, další stovky lidí se pohřešují

Pondělní zemětřesení v Kolumbii si dosud vyžádalo nejméně 273 obětí na životech. Dalších 377 lidí se pohřešuje, píše agentura Reuters s odvoláním na kolumbijské úřady. Latinskoamerická země druhým dnem drží státní smutek, zatímco pokračují záchranné a vyhledávací práce. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella v zemi vyhlásil stav hospodářské nouze.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

před 10 hhodinami
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026
Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

30. 7. 2026
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

29. 7. 2026
První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

29. 7. 2026