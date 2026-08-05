USA vyčerpaly 80 procent střel pro systém protivzdušné obrany THAAD, uvádí CNN


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK

Armáda Spojených států od začátku války s Íránem vyčerpala téměř osmdesát procent střel pro svůj klíčový systém protivzdušné obrany THAAD v době, kdy američtí velitelé varují, že muniční zásoby Pentagonu jsou nebezpečně nízké. Píše o tom web stanice CNN s odvoláním na dva zdroje obeznámené s nejnovější interní zprávou o stavu zásob munice. Armáda podle zdrojů vypotřebovala také přibližně polovinu raket do systému Patriot. Informace o nízkém stavu zásob pro systém THAAD podle CNN dosud nebyla zveřejněna.

Washingtonské Středisko pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) odhaduje, že USA před začátkem války s Íránem disponovaly přibližně 2200 střelami pro dvě nejmodernější varianty systému Patriot a 452 raketami pro systém THAAD.

Americká armáda od konce února, kdy USA a Izrael rozpoutaly válku na Blízkém východě útoky na Írán, rovněž vyčerpala velkou většinu svých zásob taktických balistických střel ATACMS s doletem až tři sta kilometrů a raket PrSM s doletem až pět set kilometrů. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na své zdroje. Armáda podle nich vypotřebovala „prakticky všechny“ z těchto zbraní.

Rakety, každá z nichž stojí více než milion dolarů (asi 21 milionů korun), jsou důležitou součástí armádního arzenálu, jelikož umožňují přesné údery z bezpečné vzdálenosti. Střely ATACMS dodané Spojenými státy hrají klíčovou roli pro Ruskem napadenou Ukrajinu, jelikož umožňují ukrajinským silám udeřit na cíle uvnitř Ruska. PrSM je novější a vyspělejší generací střel, která má nahradit ATACMS, jež mají kratší dráhu doletu.

Významný úbytek těchto střel znamená, že americký prezident Donald Trump se možná bude muset spoléhat na riskantnější bombardovací mise s pilotovanými letouny, pokud se rozhodne obnovit rozsáhlé útoky na Írán, poznamenal Reuters. Jeho zdroje odmítly sdělit, kolik raket americké armádě zbývá.

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Trump: Máme nejvíce munice na světě

Trump na dotaz o stavu zásob odpověděl, že USA „mají mnohem více munice, než kdokoli jiný na světě.“ Americké zbrojní společnosti podle něj v současnosti vyrábějí více munice než kdy dřív.

Analytici se podle Reuters shodují, že některé druhy munice, včetně dělostřeleckých granátů a některých typů raket, se vyrábějí v rekordním množství. Zároveň však upozorňují, že zásoby nemusí stačit pro potřeby dlouhodobého konfliktu.

Spojenci Američanů v Perském zálivu zároveň podle CNN vyjadřují nové obavy z toho, jak by nedostatek střel do systémů protivzdušné obrany mohl ovlivnit jejich schopnost čelit odvetě Íránu v případě, že se americký prezident Donald Trump v pokračujícím konfliktu opět rozhodne zvýšit napětí. Řada z těchto zemí závisí na amerických systémech při odrážení raketových a dronových útoků.

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