Írán tvrdí, že se s Ománem blíží k dohodě o Hormuzu. Tam loď zasáhl projektil

Írán a Omán pokračují v jednáních o budoucím režimu plavby Hormuzským průlivem. Teherán tvrdí, že dohoda o nové dočasné trase je blízko, také Maskat označil rozhovory za pozitivní a konstruktivní. Podle zdrojů agentury Reuters ale stále zbývá dořešit důležité podrobnosti a případná dohoda mezi oběma zeměmi by sama o sobě nemusela znamenat plné obnovení provozu. Mezitím plavidlo v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil, uvedla britská námořní služba (UKMTO).
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v sobotu uvedl, že Teherán a Maskat jsou „velmi blízko“ dohodě o nové trase pro lodní dopravu Hormuzským průlivem. Současně upozornil, že její uzavření samo o sobě nebude znamenat otevření strategické námořní cesty, píše Reuters. Podle Arakčího závisí i na splnění dalších íránských požadavků vůči Spojeným státům, včetně otázky kompenzací.
Ománské ministerstvo zahraničí mezitím podle státní agentury ONA uvedlo, že jednání týkající se uspořádání provozu v Hormuzském průlivu probíhají v „pozitivní a konstruktivní“ atmosféře.
Teherán už ve středu oznámil, že se s Ománem shodl na geografických parametrech diskutované plavební trasy a že obě strany připravují společné prohlášení. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghaí nicméně podle Reuters upozornil, že ani případná dohoda mezi oběma pobřežními státy sama o sobě nezaručí bezpečnost provozu v průlivu.
Washington rovněž hovoří o pokroku
Nejmenovaný americký činitel Reuters v pátek řekl, že mezi Íránem a Ománem dochází v otázce průlivu k pokroku a Washington očekává v blízké době dohodu. Podle činitele by USA po oznámení dohody zajišťující nerušenou komerční plavbu zrušily blokádu íránských přístavů. Americké kroky by však podle něj závisely na tom, zda Írán své případné závazky skutečně začne plnit.
Reuters současně upozorňuje, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa už v posledních týdnech několikrát signalizovala, že dohoda o otevření průlivu může být blízko, zatímco Teherán následně podobná očekávání tlumil. Není proto zatím jasné, zda současná jednání povedou k trvalejšímu uspořádání.
Íránské revoluční gardy navíc v sobotu uvedly, že otevření průlivu podle nich nezávisí na jednání Teheránu s Maskatem, ale na tom, zda Washington přistoupí na íránské podmínky.
Hormuzský průliv patří k nejdůležitějším námořním trasám pro světovou energetiku. Před vypuknutím nynějšího konfliktu mezi Íránem a Spojenými státy jím procházela přibližně pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu. Od začátku bojů na konci února je lodní doprava opakovaně narušována.
Plavidlo v Hormuzu zasáhl neznámý projektil
V sobotu došlo v Hormuzském průlivu k dalšímu incidentu. Plavidlo nacházející se přibližně osmnáct námořních mil, tedy asi 33 kilometrů, východně od ománského města Chasab zasáhl podle britské námořní služby UKMTO neznámý projektil, uvedla agentura AFP.
Po zásahu na palubě vypukl požár, který se podařilo uhasit. Posádka je podle UKMTO v bezpečí a nebyly hlášeny žádné dopady na životní prostředí. Zatím není jasné, pod jakou vlajkou plavidlo pluje ani co převáží. Britská námořní služba nesdělila ani národnost členů posádky.
Zřejmé zatím není ani to, kdo na loď vypálil. Agentura AFP v této souvislosti připomíná, že Írán v posledních měsících opakovaně útočil na tankery a další nákladní lodě v Hormuzském průlivu.