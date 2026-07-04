Kraje řeší výpadek financí od státu na opravy silnic


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Hejtmani vyzývají vládu, aby v rozpočtu na příští rok našla čtyři miliardy korun na opravy a údržbu mostů i silnic druhé a třetí třídy. Letos jim totiž pravidelný příspěvek poprvé neposlala. Jestli stát nakonec peníze nenajde i letos, chtěli vědět do června. Zástupci regionů mluví o zřetelném výpadku příjmů a obávají se výrazného dopadu na kvalitu místních komunikací. Ministerstvo dopravy slibuje o penězích jednat v létě, při přípravě rozpočtu na příští rok. Podle zástupců koalice už ale podpora pokračovat nemá.

Například v Bohumilči na Pardubicku kraj na opravách spolupracuje s obcí. Těžká technika tam najela loni v září, hotovo má být do konce prázdnin. „My řešíme silnici a obec spolu s námi řeší kanalizaci a chodníky. Takže je to ideální situace, kdy se v jednu dobu realizuje víc aktivit,“ vysvětlil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák. Rekonstrukce vyjde na více než 46 milionů korun.

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Pardubický kraj letos ze svých vlastních zdrojů vyčlenil na opravy silnic druhé a třetí třídy celkem 824 milionů korun a další jdou třeba z EU. Kvůli výpadku státních peněz kraj na opravy ze svého rozpočtu dá víc než loni. Stejně postupují i další regiony – Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký nebo Plzeňský.

Hejtmani chtěli vědět, zda peníze přijdou i letos

Jestli vláda další peníze letos samosprávám pošle, měli hejtmani už v tuto dobu vědět. Předseda Asociace krajů ČR a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) v březnu hovořil o tom, že jasno bude do června. Rozhodnutí se ale odkládá. „Zatím se rezerva neobjevila, takže čekáme dál a termín se posouvá do září,“ informoval Holiš. To už je však podle některých regionů pozdě.

O „možnostech mimořádného finančního příspěvku krajům na správu jimi vlastněných silnic druhé a třetí třídy“ se podle ministerstva dopravy ještě debata povede.

„Čím dříve se tu informaci dozvíme, tím pro nás lépe. Ale my umíme pracovat s tím, že dostaneme příspěvek i v září. Protože budeme mít všechny stavby připravené a peníze do konce roku určitě investujeme,“ sdělil radní pro oblast silniční dopravy Středočeského kraje Josef Pátek (ODS).

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Ilustrační foto

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK) „hry s nadějí“ považuje za nedůstojné. „Potřebujeme opravovat. Zatímco před třemi lety jsme ze státního fondu obdrželi 350 milionů, předloni 250, loni 120 a letos nula,“ dodal.

Podle středočeské hejtmanky Petry Peckové (STAN) všichni hejtmani za ANO kritizovali, že vláda Petra Fialy (ODS) peníze snížila. „Ale pořád to byly čtyři miliardy a potom více než dvě miliardy. Ale teď nemáme opravdu vůbec nic, ani korunu,“ komentovala.

Kraje z prostředků silnice zmodernizovaly

Stát začal přispívat krajům na silnice za ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) v roce 2015. Tehdy poslal přes čtyři miliardy.

„Za těch jedenáct let se krajům opravdu podařilo silnice zmodernizovat, opravit, vybudovat nové a více peněz teď dávají do údržby,“ uznal předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník (ANO). Je ale prý realista a se stavem současného státního rozpočtu si nedokáže představit, že se prostředky uvolnit podaří.

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Podle místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Věry Kovářové (STAN) šlo v případě příspěvků o dohodu mezi státem a regiony. „Stát předával krajům silnice druhých a třetích tříd kdysi s tím, že je tam velký vnitřní dluh, že jsou ve špatném stavu a že jim bude každoročně pomáhat,“ řekla.

Podle ministerstva stát mezi lety 2020 a 2025 podpořil krajskou dopravu více než 58 miliardami. Přes 25 miliard putovalo právě na opravy a modernizaci silnic druhé a třetí třídy. Podle Holiše hejtmani budou usilovat o prostředky v rozpočtu pro příští rok. „Nejenom přes komisi dopravy, která to má prakticky ve své gesci, ale potom přes hlavní radu Asociace jsme dohodnutí, že to je částka čtyři miliardy korun pro všechny kraje,“ oznámil.

Silnice II. a III. třídy tvoří většinu

Řidiči mají v Česku k dispozici celkem 56 tisíc kilometrů silnic. Dálnice z nich tvoří necelá tři procenta. Naprostou většinu naopak představují právě vozovky druhé a třetí třídy, které spravují kraje.

Nejvíce kilometrů, přes 8600, má na starosti Středočeský kraj. Pak následuje s téměř 5500 Jihočeský. Například Plzeňský kraj a Vysočina musí opravovat a udržovat přes 4500 kilometrů takzvaných dvojek a trojek.

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Opravy silnic teď v celé republice běží naplno. Pozadu ale nezůstává ani budování dálnic. V realizaci je nyní necelá třicítka projektů. V součtu jde o víc než 166 kilometrů. Otevřít chce letos Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nejmíň 38 nových kilometrů.

„Chtěl bych otevřít 45 kilometrů, to znamená i úsek mezi Džbánovem a Litomyšlí. Věřím, že se zhotovitelem najdeme shodu a že se to podaří,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Bude podle něj záležet mimo jiné na klimatických podmínkách během stavební sezony.

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