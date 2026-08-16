V pondělí mají dorazit silné bouřky

Většinu Česka zasáhnou v pondělí silné bouřky s nárazy větru a kroupami, vyplývá z výstrahy, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Výstrahu před vedry, která původně platila na celý víkend pro téměř celou zemi, omezili v neděli meteorologové už jen na většinu území Moravy a Slezska. Dále ale platí zvýšené riziko vzniku požárů.
Výstrahu před bouřkami vyhlásili meteorologové na pondělí od 12:00. Bouřky se zřejmě nejdříve objeví na jihu a východě Čech a budou postupovat dál na východ, kde mohou do 21:00 zasáhnout celou Moravu a Slezsko.
„V pondělí odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami kolem třiceti milimetrů (30 litrů na metr čtvereční, pozn. red.), menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem dvaceti metrů za sekundu (70 kilometrů za hodinu),“ sdělili pracovníci ČHMÚ.
Během neděle ještě mohou teploty v Česku vystoupat až na 32 až 37 stupňů Celsia. Výstraha před vysokými teplotami a přehřátím a dehydratací už ale platí jen do 19:00 na Moravě a ve Slezsku, kromě severovýchodní části Zlínského kraje.
S příchodem dešťů a bouřek se postupně ochladí. V pondělí už meteorologové očekávají nejvyšší denní teploty jen mezi 23 až 28 stupni, v severozápadní polovině Čech mezi 19 až 23 stupni. Navzdory předpokládanému ochlazení a dešťům však stále do odvolání platí výstraha před rizikem vzniku požárů v celé zemi.