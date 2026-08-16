V pondělí mají dorazit silné bouřky


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Většinu Česka zasáhnou v pondělí silné bouřky s nárazy větru a kroupami, vyplývá z výstrahy, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Výstrahu před vedry, která původně platila na celý víkend pro téměř celou zemi, omezili v neděli meteorologové už jen na většinu území Moravy a Slezska. Dále ale platí zvýšené riziko vzniku požárů.

Výstrahu před bouřkami vyhlásili meteorologové na pondělí od 12:00. Bouřky se zřejmě nejdříve objeví na jihu a východě Čech a budou postupovat dál na východ, kde mohou do 21:00 zasáhnout celou Moravu a Slezsko.

„V pondělí odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami kolem třiceti milimetrů (30 litrů na metr čtvereční, pozn. red.), menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem dvaceti metrů za sekundu (70 kilometrů za hodinu),“ sdělili pracovníci ČHMÚ.

Během neděle ještě mohou teploty v Česku vystoupat až na 32 až 37 stupňů Celsia. Výstraha před vysokými teplotami a přehřátím a dehydratací už ale platí jen do 19:00 na Moravě a ve Slezsku, kromě severovýchodní části Zlínského kraje.

S příchodem dešťů a bouřek se postupně ochladí. V pondělí už meteorologové očekávají nejvyšší denní teploty jen mezi 23 až 28 stupni, v severozápadní polovině Čech mezi 19 až 23 stupni. Navzdory předpokládanému ochlazení a dešťům však stále do odvolání platí výstraha před rizikem vzniku požárů v celé zemi.

Výběr redakce

V pondělí mají dorazit silné bouřky

V pondělí mají dorazit silné bouřky

před 13 mminutami
Ukrajina podnikla jeden z největších útoků na Rusko, to udeřilo na Kyjev a další města

Ukrajina podnikla jeden z největších útoků na Rusko, to udeřilo na Kyjev a další města

04:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Stíhačka nad Rumunskem sestřelila dron, podle NATO byl zřejmě ruský

Stíhačka nad Rumunskem sestřelila dron, podle NATO byl zřejmě ruský

06:13Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Při nehodě polského autobusu v Maďarsku zahynulo dvanáct lidí

Při nehodě polského autobusu v Maďarsku zahynulo dvanáct lidí

08:21Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Na opravy silnic kraje příspěvek od státu nedostanou, potvrdil Babiš

Na opravy silnic kraje příspěvek od státu nedostanou, potvrdil Babiš

10:45Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Počet mrtvých po zemětřesení v Indonésii stoupl na 51

Počet mrtvých po zemětřesení v Indonésii stoupl na 51

před 5 hhodinami
Měřicí stanice v Česku opět zaznamenaly teplotní rekordy, bylo až 37,1 stupně

Měřicí stanice v Česku opět zaznamenaly teplotní rekordy, bylo až 37,1 stupně

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Do španělské Ceuty chtěli znovu proniknout migranti, marocké úřady jich desítky zatkly

Do španělské Ceuty chtěli znovu proniknout migranti, marocké úřady jich desítky zatkly

před 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Počasí

V pondělí mají dorazit silné bouřky

Většinu Česka zasáhnou v pondělí silné bouřky s nárazy větru a kroupami, vyplývá z výstrahy, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Výstrahu před vedry, která původně platila na celý víkend pro téměř celou zemi, omezili v neděli meteorologové už jen na většinu území Moravy a Slezska. Dále ale platí zvýšené riziko vzniku požárů.
před 13 mminutami

Měřicí stanice v Česku opět zaznamenaly teplotní rekordy, bylo až 37,1 stupně

Teplotní rekordy v sobotu v Česku padly zhruba na třiceti procentech meteorologických stanic měřících přes třicet let. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, a to 37,1 stupně Celsia, oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). I v neděli meteorologové očekávají tropická vedra s nejvyššími teplotami mezi 32 a 37 stupni, už během dne se však podle ČHMÚ postupně zatáhne a objeví se deště i bouřky. Ochlazení se očekává i na začátku příštího týdne.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Déšť stále nepřichází. Jak vypadá Česko bez vody, ukazují interaktivní mapy

Extrémní, výjimečné nebo výrazné sucho, tedy některý ze tří nejvyšších stupňů sucha, panuje v Česku na bezmála 90 procentech území. Hodnota platí pro hloubku do jednoho metru. Extrémní sucho je aktuálně na 60 procentech území.
před 16 hhodinami

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Francie není jedinou zemí, která čelí nedostatku vody. Zejména hladiny Dunaje a Rýna jsou natolik nízké, že vyvolávají obavy v dopravě i energetice. Dopady sucha pociťují i další evropské země.
14. 8. 2026

Evropu sevřela už pátá letošní vlna veder. Opět za ni může tepelná kupole

Na západě a na jihu Evropy pokračuje vlna veder, teploty nad 35 stupňů Celsia ve čtvrtek pocítilo hlavně ve Francii, Itálii, Španělsku a Británii více než 135 milionů lidí. Přibližně u 340 milionů obyvatel Evropy s výjimkou Turecka a Ruska pak ve čtvrtek teploty překonaly třicet stupňů.
14. 8. 2026

O víkendu se oteplí až na 36 stupňů, v neděli mohou být bouřky

O víkendu se v Česku oteplí až na 36 stupňů Celsia. Bude převážně jasno, ale v neděli se hlavně v Čechách zřejmě postupně zatáhne a mohou se objevit bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
13. 8. 2026Aktualizováno13. 8. 2026

VideoHosté Událostí, komentářů probrali nízké hladiny toků

Jeden z nejnižších přítoků v historii a hladina přibližně patnáct metrů pod maximem – taková je současná situace na Orlické přehradě. Pokud bude voda klesat dál, bude muset povodí vypouštění z Orlíka zastavit. Hlavní příčinou jsou nízké srážky v posledních měsících, vysvětlil hydrolog a radní pro životní prostředí Prahy 4 Tomáš Hrdinka (ANO). Pro nasycení povodí by dle něj byly potřeba regionální deště s mírnou intenzitou po několik dnů. Na kritickou hranici vodojemů se dostala třeba obec Sebranice. I kvůli nedostatku sněhu, připojila starostka Eva Škrabalová (za KDU-ČSL). Viceprezident Evropské federace obnovitelných zdrojů energie Martin Bursík (LES) upozornil, že o situaci se vědělo, ale nepředcházelo se jí. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
12. 8. 2026

Houby aspoň do konce prázdnin neporostou, situace je nejhorší za roky, říká mykolog

Suché a horké počasí růstu hub nepřeje. Mykolog Jan Borovička z České mykologické společnosti řekl, že houby nerostou a letos už minimálně do konce prázdnin ani neporostou. Situace je podle něj nejhorší za poslední roky. Výjimkou je občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých hřibů, kterým se přezdívá barevné hřiby. Svým vzhledem lákají hlavně fotografy.
11. 8. 2026Aktualizováno11. 8. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

13. 8. 2026
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026