Vrací se tropy. Podívejte se na teplotní mapu


15. 8. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Kvůli tropickým teplotám platí pro sobotu i neděli výstraha před ohrožením zdraví pro téměř celé Česko. Hrozí přehřátí a dehydratace, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Teploty mohou podle předpovědi vystoupat až na 36 stupňů Celsia a v neděli na 37 stupňů. Dále také platí pro celou zemi výstraha před rizikem vzniku požárů. Změnu má přinést až přelom tohoto a příštího týdne, kdy se čekají deště a ochlazení.

V pátek se teploty na více místech dostaly po předchozím ochlazení opět nad tropickou třicítku. Nejvyšší teplota 33,9 stupně byla v Dobřanech na Plzeňsku.

V sobotu a v neděli budou zřejmě teploty ještě o několik stupňů vyšší. Už po 10:00 se dostaly nad třicítku třeba ve Strážnici na Hodonínsku a Osoblaze na Bruntálsku. Na většině území Česka proto ČHMÚ vyhlásil výstrahu před vysokými teplotami a jejich dopady na zdraví. Velmi silná zátěž teplem bude hlavně na jižní Moravě.

Meteorologové doporučují držet se ve stínu, dodržovat pitný režim se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů a činnosti se zvýšenou zátěží si naplánovat až na chladnější části dne. ČHMÚ také varoval, aby lidé nenechávali děti nebo zvířata v zaparkovaných autech.

Zároveň stále platí až do odvolání v celém Česku výstraha ČHMÚ před požáry. „Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí bude i v následujících dnech na většině našeho území přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požárů, které pravděpodobně zmírní očekávané srážky, zejména v pondělí,“ sdělili meteorologové.

Pršet asi začne už v neděli. V pondělí pak ČHMÚ očekává maximální teploty většinou jen mezi 19 a 23 stupni, pouze na jihu Moravy by mohlo být až 26 stupňů. Obloha se má zatáhnout a na většině území Česka bude zřejmě pršet.

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