USA a Írán zastavily útoky kvůli jednáním o Hormuzu


26. 7. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, CBS News, AP

Spojené státy a Írán poslední dva dny pozastavily vzájemné vzdušné útoky na Blízkém východě kvůli jednání ománské delegace v Teheránu o otevření Hormuzského průlivu. Uvedla to televize CBS News s odvoláním na informované zdroje z regionu.

Jednání mezi íránskými představiteli a jejich ománskými protějšky v posledních dvou dnech byla konstruktivní, sdělil jeden z íránských představitelů stanici CBS News. Jednání o znovuotevření Hormuzského průlivu se rovněž ubírají pozitivním směrem, uvedl tento představitel.

Podle agentury AP původně nebylo jasné, proč USA pozastavily útoky poté, co se během téměř dvoutýdenní eskalace zaměřovaly na íránské pobřežní oblasti a infrastrukturu.

„Prezident (Donald) Trump vždy důsledně tvrdil, že upřednostňuje diplomatické řešení, ale nadále si ponechává všechny možnosti, pokud Írán bude pokračovat v teroristických aktivitách v Hormuzském průlivu nebo proti spojencům,“ uvedl ředitel komunikace Bílého domu Steven Cheung. „Pro Írán by bylo moudré usilovat o dohodu vyjednanou na základě jednání. Jinak vědí, co se stane,“ dodal Cheung.

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Jelikož USA poslední dvě noci zastavily útoky, učinil totéž i Írán, uvedl v neděli mluvčí íránské armády v íránské státní televizi. Teherán v předchozích dnech podnikl protiútoky v zemích v regionu, kde jsou rozmístěny americké vojenské síly. Na základně v Jordánsku zabil nejméně tři osoby.

Konflikt mezi Spojenými státy a Íránem začal koncem února americko-izraelskými údery na Írán. V minulých měsících boje utlumilo křehké příměří a následně i podepsané memorandum o porozumění. Sporným bodem nicméně zůstávala otázka správy Hormuzského průlivu, který je klíčovou námořní trasou pro přepravu ropy a plynu. Tento měsíc se občasné vojenské střety opět proměnily v každodenní oboustranné útoky.

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Íránská agentura reportovala o výbuchu tankeru

V neděli odpoledne v Hormuzském průlivu podle íránských médií explodoval ropný tanker. Podle agentury Tasním najel na námořní minu, když se odchýlil od Íránem stanovené trasy. Agentura uvedla, že loď předtím vypnula svůj radarový systém. Teherán informaci dosud oficiálně nekomentoval, uvedla agentura Reuters.

Incident podle agentury DPA nepotvrdilo ani americké velitelství CENTCOM, které má na starosti tento region, ani britský úřad pro námořní bezpečnost. Zatím tedy není jasné, pod jakou plul tanker vlajkou a neví se ani o případných obětech.

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Hormuzský průliv je klíčovým uzlem pro globální přepravu ropy. Otázka, kdo jej bude mít pod kontrolou, se stala jedním ze stěžejních bodů konfliktu.

Jak Írán, tak Spojené státy daly najevo záměr vybírat v průlivu poplatky za zajištění bezpečné plavby. V průlivu, kterým dříve procházela asi pětina globálních dodávek ropy a velké množství zkapalněného zemního plynu (LNG), se poplatky před konfliktem nevybíraly.

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